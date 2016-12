10 0

In einem Gespräch enthüllte Michael Fassbender, dass es nicht bei einem Assassin's Creed-Film bleiben wird. Stattdessen habe man das Ganze als Trilogie geplant.

Mit Assassin's Creed startet in wenigen Wochen die erste Kinoproduktion von Ubisoft Motion Pictures in den Kinos. Und da hat sich der Spielegigant nicht lumpen lassen: Knapp 200 Millionen Dollar soll der Streifen gekostet haben. Die ersten Reaktionen nach einem Screening klingen bereits sehr positiv. Das dürfte die Verantwortlichen freuen, denn wie Hauptdarsteller und Produzent Michael Fassbender nun erklärte, sei es von Anfang an der Plan gewesen, Assassin's Creed zur Trilogie auszubauen.

Drei Filme, sie zu knechten

"Dies ist eine Art Ursprung zu seiner Geschichte", so Fassbender bei einem Presse-Meeting über Callum Lynch, den Hauptcharakter des Films. "Wir haben eine Idee, wohin es ihn im Laufe der nächsten beiden Filme führen wird. Wir haben in gewisser Weise eine Handlung über drei Filme gesponnen. Aber wir werden zunächst abwarten und sehen, wie die Leute darauf reagieren werden, aber wir haben eine Vorstellung davon, whin es ihn als nächstes ziehen könnte."

Was meint ihr? Wäre eine Trilogie der richtige Weg für den Film oder hätte es vielleicht von Anfang an bei einem bleiben sollen?

Neben Michael Fassbender als Assassinen-Nachkomme spielen auch Brendan Gleeson (Edge of Tomorrow, Harry Potter), Jeremy Irons (Batman v Superman: Dawn of Justice), Michael K. Williams ( 12 Years a Slave, The Road), Marion Cotillard (The Dark Knight) sowie Ariane Labed (Before Midnight) in Justin Kurzels Spieleverfilmung mit.

Der deutsche Kinostart ist am 27. Dezember 2016.

Hercules - Die vielen Gesichter von Herkules, Sohn des Zeus Infos zum Film Klicken, um Bilderstrecke zu starten (28 Bilder)

Aktuellstes Video zu Assassin's Creed