Wenige Wochen vor dem Kinostart hat 20th Century Fox einen neuen Trailer zu Regisseur Justin Kurzels Assassin's Creed veröffentlicht.

So langsam rückt der Kinostart von Ubisoft Motion Pictures' ersten eigens produziertem Kinofilm Assassin's Creed immer näher. Bei der gigantischen Konkurrenz durch Rogue One - A Star Wars Story wird es definitiv nicht leicht werden. Also muss noch einmal ein Trailer her, um die Fans zu mobilisieren. Dieser bietet zwar kaum neue Ausschnitte, zeigt aber ganz deutlich, dass es die womöglich beste Videospielverfilmung werden könnte. Das Potenzial ist vorhanden.

Neben Michael Fassbender als Assassinen-Nachkomme spielen auch Brendan Gleeson (Edge of Tomorrow, Harry Potter), Jeremy Irons (Batman v Superman: Dawn of Justice), Michael K. Williams ( 12 Years a Slave, The Road), Marion Cotillard (The Dark Knight) sowie Ariane Labed (Before Midnight) in Justin Kurzels Spieleverfilmung mit.

Der deutsche Kinostart ist am 27. Dezember 2016.