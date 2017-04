12 0

The Crossing ist ein offizieller Prolog im Kurzfilmformat, der aufzeigt, was mit den "überlebenden" Crewmitgliedern der Prometheus, Elizabeth Shaw und Android David, geschehen ist.

Bekanntlich setzt Alien: Covenant gänzlich andere, wesentlich brutalere Akzente als noch Prometheus - Dunkle Zeichen, der gescheiterte Versuch von Regisseur Ridley Scott, sich dem Alien-Mythos auf eine mythisch-philosophische Weise zu nähern. Nun versucht er es mit der neuen Covenant-Trilogie auf eine martialischere Weise - ganz im Sinne von Aliens: Die Rückkehr. Nur wesentlich brutaler. Dabei knüpft der Film nicht direkt an die Geschehnisse aus Prometheus - Dunkle Zeichen an. Erst mit Alien: Awakening will Scott die Zeit zwischen Prometheus und Covenant behandeln. Doch Fans der Alien-Reihe müssen nicht bis dahin warten, 20th Century Fox hat den Kurzfilm The Crossing veröffentlicht, der zeigt, was direkt nach Prometheus - Dunkle Zeichen geschehen ist:

Synopsis

Regisseur Ridley Scott kehrt mit Alien: Covenant in das Universum zurück, das er in Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt erschaffen hat und schließt direkt an sein bahnbrechendes Science-Fiction-Werk von 1979 an. Alien: Covenant spielt rund zehn Jahre nach den Ereignissen aus Prometheus - Dunkle Zeichen.

Die Covenant ist ein Kolonieschiff, dessen Aufgabe es ist, einen neuen Planeten zu erschließen. Zu diesem Zweck sind 2000 Kolonisten im tiefen Cryoschlaf an Bord. Die Crew besteht daher zum größten Teil aus Zivilisten und Wissenschaftlern. Amy Daniels, Waterstons Charakter, ist etwa eine Pilotin und für das Terraforming zuständig, das Erschließen des neuen Planeten. Nur wenige Soldaten sind an Bord, um für die Sicherheit zu garantieren. Die meisten Crewmitglieder sind sogar Paare wie man im Prolog sehen kann. Auf dem Weg zu einem entfernten Planeten am Rande der Galaxie entdeckt die Besatzung ein vermeintlich unerforschtes Paradies, das in Wahrheit eine dunkle, gefährliche Welt ist. Dessen einziger Bewohner ist der synthetische David (Michael Fassbender), Überlebender der gescheiterten Prometheus-Expedition.

Neben Katherine Wasterson ist auch Michael Fassbender wieder dabei - und das gleich in zwei Rollen: einmal als bereits bekannter Android David und einmal in einer verbesserten Version namens Walter. Darüber hinaus sind James Franco, Carmen Ejogo, Callie Hernandez, Amy Seimetz und Jussie Smollett, Billy Crudup sowie Danny McBride mit von der Partie. Auch Noomi Rapace, die zunächst nicht mehr dabei sein sollte, wird wohl zumindest einen Cameo-Auftritt in ihrer Rolle als Elizabeth Shaw absolvieren.

Alien: Covenant, der erste Film einer Prequel-Trilogie startet hierzulande am 19. Mai 2017 in den Kinos.