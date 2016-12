12 0

Da braucht es keiner vielen Worte: Der erste Teaser-Trailer zu Regisseur Ridley Scotts Alien: Covenant ist da!

Ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art gibt es für Alien-Fans: 20th Century Fox hat just den Teaser-Trailer zu Ridley Scotts erstem Teil der geplanten Prequel-Trilogie zu Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt veröffentlicht.

Und zeugten bereits die Bilder von dem, was über diesen Film gesagt wird, demonstriert dieser Teaser-Trailer das auf eindrucksvoll-visuelle Weise. Ein Fest!

Die Darsteller

Neben Katherine Wasterson, die Ripleys Mutter spielt, ist auch Michael Fassbender wieder dabei - und das gleich in zwei Rollen: einmal als bereits bekannter Android David und einmal in einer verbesserten Version namens Walter. Darüber hinaus sind James Franco, Carmen Ejogo, Callie Hernandez, Amy Seimetz und Jussie Smollett, Billy Crudup sowie Danny McBride mit von der Partie. Auch Noomi Rapace, die zunächst nicht mehr dabei sein sollte, wird wohl zumindest einen Cameo-Auftritt in ihrer Rolle als Elizabeth Shaw absolvieren.

Bei aller Begeisterung für den Look und das Szenario muss man sich auch etwas zügeln: ähnlich waren auch die Reaktionen auf den ersten Teaser-Trailer zu Prometheus - Dunkle Zeichen. Und wie der Film am Ende bei der Fan-Community ankam, weiß man ja.

Nichtsdestotrotz kann und darf man sich als Fan der Sci-Fi-Horrorreihe auf den Kinostart am 19. Mai 2017 freuen.