Es steht schlecht um Sony Pictures. Sonys Film-Division hat 2016 einen Verlust von 719 Millionen Dollar hinnehmen müssen.

In Zeiten, in denen sich die Studios einander mit jährlichen Rekordzahlen übertreffen, kommt die Verlustmeldung von Sony Pictures ein wenig überraschend daher. Gerade Universal Pictures und Disney können dank erfolgreicher Franchises wie Fast & Furious, Jurassic (Park) World (Universal), dem Marvel Cinematic Universe, Star Wars und der Verfilmung der eigenen Zeichentrickklassiker (Disney) auch in nächster Zeit noch Rekorde brechen.

Auf die falschen Pferde gesetzt

Für das vergangene Jahr hat Sony Pictures nun einen Verlust von 719 Millionen Dollar verbucht. Der Grund hierfür sind Filme wie Antoine Fuquas The Magnificent Seven, der weltweit gerade mal 162 Millionen Dollar einspielen konnte, sowie vor allem Paul Feigs Ghostbusters. Der Film wurde massiv beworben, aber kam nicht über 230 Millionen Dollar hinaus - ein riesiger Flop statt des erhofften Sommerblockbusters. Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet Angry Birds - Der Film mit weltweiten Einnahmen von 349 Millionen Dollar noch als erfolgreichster Film bei Sony Pictures im vergangenen Jahr gilt - und das, während Disney im selben Zeitraum mit drei Filmen die Milliarde-Grenze durchbrach.

Und auch in diesem Jahr sieht es nicht besonders rosig aus: Gerade mal die Marvel-Kooperation Spider-Man: Homecoming könnte mit Sicherheit ein Hit werden. Bei anderen Hoffnungsträgern wie dem Emoji-Animationsfilm, dem Jumanji-Reboot mit Dwayne Johnson und Jack Black sowie Dark Tower müssen die Erwartungen heruntergeschraubt werden - in Bezug auf kommerziellen Erfolg wohlgemerkt.

Vor kurzem hat Sony Pictures zudem angekündigt, ein eigenes R-Rated-Marvel-Universum rund um die Bösewichte aus der Spider-Man-Reihe zu entwickeln. Ob das den erhofften Geldsegen bringen wird, muss man abwarten. Kein Wunder, dass sich die Gerüchte hartnäckig halten, wonach Sony die Film-Division abstoßen will. Erschwerend kommt hinzu, dass Sony Pictures' Rechte am James-Bond-Franchise 2015 mit James Bond 007: Spectre endeten. Seither befindet sich das Studio im Tauziehen um eine Verlängerung, während andere Studios heftig mitbieten, um an die Rechte des Milliarden-Franchises zu gelangen. Verliert Sony diesen Deal, dürfte das finanziell kaum zu verkraften sein. Für 2017 hat Sony die Umsatzerwartung bereits um die Hälfte gegenüber 2016 halbiert.

Da kann Sony nur froh darüber sein, dass sie zumindest eine Sparte besitzen, bei der es richtig rund läuft: Über 60 Millionen verkaufte PS4 zeugen davon, dass das Konsolengeschäft das Rückgrat des Unternehmens darstellt.

Hintergrund

Sony erwarb 1989 Columbia Pictures und Tri-Star Pictures vom damaligen Besitzer Coca Cola Company und legte beide Unternehmen 1991 zu Sony Pictures Entertainment zusammen.