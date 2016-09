Hier findet ihr alle 8 Trailer zu 21 and Over:

German Trailer

Und so härt sich das ganze dann auf deutsch an. Der erste deutschsprachige Trailer zur Teenie-Komödie "21 and Over".

Movie Clip #4 - "The Tower of Power"

Bezwingt den 'Tower of Power' und erlangt... goldene Perlenketten. Aufregend...

Movie Clip #3 - "Too Old"

Für welche Aktivitäten ist man ab wann zu alt und wo kann man sich als Kerl überall einen runterholen? Erfahrt es im neuesten Movie-Clip zu "21 and Over".

Movie Clip #2 - "A Real Straight Arrow"

Kein Wunder, dass die Ereignisse in "21 and Over" so aus dem Ruder gelaufen sind; denn die Freunde von Protagonisten Jeff Chang (Justin Chon) sind knallharte Hunde.

On the Set

Schon einen Blick hinter die Kulissen von "21 and Over" geworfen? Nein? Dann wird es aber Zeit.

Movie Clip #1

Wie konnte es zu den völlig abgedrehten Ereignissen aus "21 and Over" kommen? Erfahrt es in diesem neuen Filmclip.

Official Trailer #2

Braucht die Welt wirklich noch einen Party-Film? Regisseur Scott Moore beantwortet diese Frage mit einem klaren "Ja!" und bringt 2013 21 and Over in die Kinos.

Erster Trailer

Ein vorbildlicher Student feiert mit seinen zwei besten Freunden seinen 21. Geburtstag und das ausgerechnet am Vorabend seiner Aufnahmeprüfung an einer medizinischen Fakultät. Was ein vergnüglicher Abend werden sollte, entwickelt sich zu einer Nacht der Demütigungen und Ausschweifungen.