Yu-Gi-Oh! Duel Links - Edelsteine: So bekommt ihr viele Gems

Bei Yu-Gi-Oh! Duel Links braucht ihr viele Edelsteine, damit ihr euch viele Booster-Packs freischalten könnt. Die Edelsteine könnt ihr euch zwar auch für echtes Geld kaufen und dadurch die Entwickler der App unterstützen, es ist aber auch möglich, einige davon zu verdienen. Nachfolgend verraten wir euch, mit welchen Mitteln ihr viele Gems bekommen werdet.

Am Ende sind die Edelsteine bei Yu-Gi-Oh! Duel Links bisher ausschließlich zum Freischalten von Booster-Packs gedacht. Ob sich in Zukunft etwas diesbezüglich ändert, können wir noch nicht sagen. Investiert ihr Geld, um Edelsteine zu kaufen, dann erhaltet ihr beim Kauf auch Packs dazu. Allerdings bekommt man recht viele Gems kostenlos, sodass es erst beim längeren Spielen interessant wird.

Yu-Gi-Oh! Duel Links – Edelsteine bekommen

Fangt ihr mit Yu-Gi-Oh! Duel Links frisch an, dann werdet ihr feststellen, dass ihr reichlich Gems bekommt. Holt euch die Edelsteine aus eurer Geschenkbox und schaut euch an, wie viele Packs ihr dadurch erhalten werdet. Gelegentlich gibt es weitere Gems geschenkt, z. B. wenn besondere Ereignisse stattfinden. Wollt ihr die Edelsteine allerdings gezielt farmen, haltet euch an die folgenden Möglichkeiten:

Methoden Beschreibung Duell-Quiz Am schnellsten könnt ihr Edelsteine in der Duellschule bekommen. Absolviert Duell-Quizzes und bekommt dafür 15 bis 30 Gems. Der Vorteil ist, dass ein solcher Quiz nicht lange dauert. Missionen Unter Missionen könnt ihr Stufenmissionen und wöchentliche Missionen absolvieren. Dafür erhaltet ihr bis zu 50 Gems und viele weitere Boni. Leveln Wenn ihr euren aktiven Charakter levelt, regnet es beim Stufenaufstieg Belohnungen. Dabei können auch zahlreiche Edelsteine abfallen. Erreicht ihr das maximale Level, erhaltet ihr als Bonus sogar 500 Gems.

Edelsteine im Hauptmenü

Wollt ihr eine dauerhafte Versorgung mit Gems, dann gibt es einen Trick, mit dem ihr die Klunker mit Hilfe des Hauptmenüs bekommt. Hierfür müsst ihr regelmäßig auf bestimmte Stellen im Menü klicken. Die folgenden Stellen sind es:

Mülleimer Laternen Brunnen Karten-Hologramm

Durch das Anklicken dieser Stellen auf dem Bildschirm, erhaltet ihr täglich bis zu 5 Edelsteine. Macht ihr das jeden Tag, könnt ihr schnell eine hübsche Summe zusammenbekommen.