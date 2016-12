0 0

Der schwedische Youtuber "PewDiePie" hatte vor einigen Tagen angekündigt, dass er seinen Kanal löschen würde, wenn dieser 50 Millionen Abonnenten erreicht. Nun ist die Marke geknackt und alle warten auf die bevorstehende Abschaltung. Nun hat er sich dafür ein Ultimatum gesetzt.

Laut Twitter wird er den Kanal heute Abend gegen 18 Uhr in die ewigen Jagdgründe von YouTube schicken. Felix Kjellberg aka "PewDiePie" geht es dabei um die sterbenden Aufrufe auf seinem Kanal, an denen seiner Aussage YouTube eine große Mitschuld trägt. Denn abonnierte Kanäle werden den Usern angeblich nicht mehr angezeigt oder sie werden automatisch wieder aus dem Abo entfernt. Bei 50 Millionen Subscribern kommt er mittlerweile "nur" noch auf zwei Millionen Aufrufe pro Video. Laut eigener Aussage würde dies auf den Stand von vor etwa vier Jahren zurückgehen.

Ein Neustart für PewDiePie

Mit der Löschung und der folgenden Erstellung eines neuen Kanals, will er die Spreu vom Weizen trennen. So sollen die treuen Fans eine neue Plattform bekommen und die Zahlen erneut steigen. Ob ihm dies gelingt und ob er sein Versprechen einhält, werden wir wohl erst am heutigen Abend sehen.