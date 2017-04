Yooka-Laylee - Alle Geisterschreiber finden: Video-Guide

Was wäre ein Jump’n’Run wie Yooka-Laylee ohne Sammelgegenstände, die ihr auf euren Wegen einsammeln müsst? Ganz klar würde da etwas fehlen! Und im Moment fehlen sie euch ja auch noch, die Geisterschreiber. Hierbei handelt es sich nämlich um jene Sammelobjekte, die bei Yooka-Laylee am zahlreichsten vertreten sind. In unserem Video-Guide verraten wir euch alle Fundorte.

Das obige Video zeigt euch, die Fundorte aller Geisterschreiber in Yooka-Laylee. Damit ihr schneller zur gewünschten Welt gelangt, könnt ihr einfach unsere Zeitcodes nutzen:

Welt 1 → 00:01

Welt 2 → 02:15

Welt 3 → 06:20

Welt 4 → 10:20

Welt 5 → 13:20

So könnt ihr alle Geisterschreiber schnell finden

Bei Yooka-Laylee könnt ihr 25 Geisterschreiber finden. Diese Objekte gehören zu den glänzenden Sammlerstücken, die ihr finden könnt, während ihr euch durch die Level vorwärts hüpft. Wenn ihr es schafft, alle Geisterschreiber zu finden, dann werdet ihr mit einem Pagie belohnt und könnt zudem noch zwei Erfolge freischalten - Ein Grund mehr, sich auf die Suche nach den Geisterschreibern zu machen.

Nicht alle Sammelgegenstände lassen sich gleich finden. Bei manchen müsst ihr zunächst die Buchwelt erweitern. Nicht so bei den Geisterschreibern - Diese könnt ihr sogleich suchen und finden, wenn ihr eine neue Welt besucht.

Es gibt unterschiedliche Geisterschreiber. Sie sind verschiedenfarbig und haben jeweils andere Aufgaben für euch, die es zu erledigen gilt. Es gibt zum Beispiel Geisterschreiber, bei denen genügt es vollkommen, wenn ihr sie findet. Aber es gibt auch solche, die euch zum Kampf herausfordern und solche, die vor euch fliehen.

Nicht alle Geisterschreiber lassen sich überdies sogleich einfangen, denn zum Teil benötigt ihr spezielle Fähigkeiten, die ihr zunächst erlernen müsst. Das heißt, dass ihr jede Menge Federn einsammeln müsst, denn mit ihnen könnt ihr dann wiederum bei Trowzer Tricks kaufen.

Es ist überdies ganz egal, in welche Reihenfolge ihr die Geisterschreiber bei Yooka-Laylee einsammelt. Jeder Geist, den ihr findet, landet sofort in eurer Spielestatistik und wird abgespeichert.

Also dann, viel Spaß beim Suchen, Finden und Einfangen aller Geisterschreiber!