Yo-Kai Watch 2 - Alle QR-Codes für Münzen: Seltene Yokai und Items bekommen

Mit Yo-Kai Watch 2 geht der Spaß rund um die Yo-Kai-Geister weiter. Wieder werdet ihr ein tolles Abenteuer erleben. Ihr könnt neben den Medaillen wieder Münzen ergattern, die ihr mithilfe von QR-Codes erhaltet. Bei uns findet ihr alle QR-Codes für Yo-Kai Watch 2 und wir erklären euch, was ihr bekommt, wenn ihr die entsprechenden Münzen in den Yo-kaimaten werft. Auch seltene Yokai könnt ihr mit den QR-Codes freischalten - Lasst euch das also nicht entgehen!

Yo-Kai Watch 2 - QR-Codes benutzen

Ihr könnt bei Yo-Kai Watch 2 die QR-Codes nicht von Anfang an benutzen. Dafür müsst ihr zunächst das zweite Kapitel abschließen und dann “Schule ist komisch”, das Folgekapitel, starten, was in etwa eine Stunde dauert. Jetzt könnt ihr endlich QR-Codes einscannen und im Übrigen auch Passwörter nutzen.

450 QR-Codes für jede Menge Münzen

Um die QR-Codes einzuscannen, müsst ihr euch in die Bank in Neudorf begeben, welche sich im Süden auf der Hauptstraße befindet. Die Frau am ersten Schalter hilft euch weiter.

Jeder QR-Code kann nur einmal benutzt werden. Allerdings könntet ihr alle 450 QR-Codes hintereinander einscannen, was sicherlich ziemlich lang dauern würde. Habt ihr dann nun ein paar Münzen bekommen, dann werft diese in den Yo-kaimaten. Diesen findet ihr auf dem Waldberg vor dem Heiligen Baum. Hier könnt ihr allerdings pro Tag nur drei Münzen einwerfen. Das werdet ihr besonders daran erkennen, weil der Automat dann verschwindet und erst wieder am nächsten Morgen um 6 Uhr auftaucht (Echtzeit übrigens).

Nachfolgend findet ihr Infos zu den einzelnen farbigen Münzen. Jede Farbe hat dabei 50 QR-Codes, die ihr dann in der entsprechenden Bilderstrecke findet.

Jede Farbe bei den Münzen bringt dabei einen anderen Yokai hervor. Bedenkt jedoch, dass die Chance für einen Yokai nicht sehr hoch ist. Wir empfehlen euch, Yo-Kai Watch vor dem Münzeinwurf zu speichern, so könnt ihr es, wenn ihr mit eurer Ausbeute unzufrieden seid, noch einmal probieren. Bekommt ihr nämlich keinen Yokai, dann werdet ihr eine alternatives Item bekommen, das auch nicht immer schlecht sein muss.

QR-Codes für rote Münzen

Bei den QR-Codes für die roten Münzen habt ihr die Chance auf folgende Yokai:

Pfannes

Wettaran

Gähneral

Kapunki

Mochismo

Benkei

Stimmuleo

Zangenzar

QR-Codes für Rote Münzen Bilderstrecke starten (50 Bilder)

QR-Codes für grüne Münzen

Bei den QR-Codes für die grüne Münzen habt ihr die Chance auf folgende Yokai:

Opa Gusto

Blanko

Nimmersatt

Wunderwilli

Pascha

Labilotte

Tante Herzi

QR-Codes für Grüne Münzen Bilderstrecke starten (50 Bilder)

QR-Codes für orangene Münzen

Bei den QR-Codes für die orangene Münzen habt ihr die Chance auf folgende Yokai:

Nixda

Haltan

Der Brocken

Bandido

Darumacho

Grobro

Wallter

Goldinyan

QR-Codes für Orangene Münzen Bilderstrecke starten (50 Bilder)

QR-Codes für rosa Münzen

Bei den QR-Codes für die rosa Münzen habt ihr die Chance auf folgende Yokai:

Schlotterrier

Komajiro

Knuffiwuffi

Ninzikado

Skellebelle

Singzikado

Wassgeht

Dämona

QR-Codes für Rosa Münzen Bilderstrecke starten (50 Bilder)

QR-Codes für hellblaue Münzen

Bei den QR-Codes für die hellblaue Münzen habt ihr die Chance auf folgende Yokai:

Ätzardine

Aalbernd

Lungerhai

Makrekel

Griesgramba

Schiriviper

Amokrele

Schattenato

QR-Codes für Hellblaue Münzen Bilderstrecke starten (50 Bilder)

QR-Codes für gelbe Münzen

Bei den QR-Codes für die gelbe Münzen habt ihr die Chance auf folgende Yokai:

Drotzel

Spannsel

Habssat

Dreiseha

Vagabuhn

Signalabim

Casalusa

Kryo

QR-Codes für Gelbe Münzen Bilderstrecke starten (49 Bilder)

QR-Codes für blaue Münzen

Bei den QR-Codes für die blaue Münzen habt ihr die Chance auf folgende Yokai:

Miesmücke

Schieba

Finstengu

Onimich

Agon

Nihilo

Juckmuck

Graf Karies

QR-Codes für Blaue Münzen Bilderstrecke starten (50 Bilder)

QR-Codes für lila Münzen

Bei den QR-Codes für die lila Münzen habt ihr die Chance auf folgende Yokai:

Möter

Stibitza

Nörgelika

Dörrte

Dobbelmann

Furzfürst

Sir Berus

Eternia

QR-Codes für Lila Münzen Bilderstrecke starten (50 Bilder)

QR-Codes für Zufällige Münzen

Lasst euch ein wenig überraschen, denn es gibt auch QR-Codes, die euch zufällige Münzen zuspielen. Die folgende Bilderstrecke zeigt euch alle QR-Codes dafür:

QR-Codes für Zufällige Münzen Bilderstrecke starten (50 Bilder)

Weitere QR-Codes: Seltene Yokai ergattern

450 sind nicht genug? Tatsächlich gibt es noch weitere QR-Codes und zwar solche, mit denen ihr seltene Yokai bekommen könnt, wie etwa die fruchtigen Katzen. Leider bieten euch die QR-Codes keine Garantie dafür, dass diese seltenen Yokai auftauchen. Allerdings schaltet ihr mithilfe dieser QR-Codes besondere Items frei, die wieder dafür sorgen, dass die seltenen Yokai an einem bestimmten Ort erscheinen. Jetzt müsst ihr die seltenen Yokai erst einmal bekämpfen, um euch dann mit ihnen anfreunden zu können.

Wollt ihr also beispielsweise die fruchtigen Katzen zum Freund haben, dann müsst ihr die entsprechenden QR-Codes einscannen. Nun bekommt ihr beim Einlösen im Yo-kaimaten Melonen-, Trauben-, Kiwi-, Kantalupen-, Orangen- und Erdbeersamen. Die Kätzchen tauchen nun in der Schule von Harrisville auf. Genauer gesagt findet ihr sie im Klassenzimmer links neben den Toiletten. Ihr könnt die Chance auf eine Freundschaft mit den fruchtigen Katzen erhöhen, wenn ihr ihnen Schokolade gebt. Ein Kampf ist jedoch nur einmal am Tag möglich.

Auch die Robo-Yokai sind seltene Yokai. Mit ihren QR-Codes bekommt ihr folgende Items:

Dracki-Zahnrad

Noko-Zahnrad

Opa-Gusto-Zahnrad

Möter-Zahnrad

Komasan-Zahnrad

Wandakappa-Zahnrad

Ihr findet die Roo-Yokai dann an den Bahnhöfen bei Yo-Kai Watch 2. Sie sind an verschiedene Stellen verteilt. Auch sie kämpfen nur einmal pro Tag gegen euch. Ihr müsst ihnen ihr Lieblingsessen geben, um sie zum Freund zu bekommen:

Dracki mag chinesisches Essen

Wandakappa mag Sushi

Noko mag Hamburger

Komasan mag Milch

Möter mag Curry

Opa Gusto mag Reisbälle

Es gibt noch mehr seltene Yokai-Katzen, nämlich Düstere Glocke und Geliebter Deckel.Wollt ihr sie zum Freund, dann müsst ihr jedoch Yo-Kai Watch mindestens einmal durchgespielt haben.

Die QR-Codes für diese seltenen Yokai findet ihr in der nachfolgenden Bilderstrecke. Die Bilder haben wir von watchofyokai.com:

QR-Codes für seltene Yokai Bilderstrecke starten (3 Bilder)

QR-Codes für Klopf- und 5-Sterne-Münzen

Neben den erwähnten farbigen Münzen, von denen es sehr viele gibt, existieren bei Yo-Kai Watch 2 auch noch die sogenannten Klopf-Münzen und die 5-Sterne-Münzen. Sie sind sehr selten. Auch für sie gibt es einige QR-Codes. Über das Bild könnt ihr vier Klopf-Münzen und zwei 5-Sterne-Münzen bekommen und habt wieder die Chance auf seltene Yokai.

Bei den Klopf-Münzen:

Amilikan

Dracunyan

Tranatol

Wirrtropf

Negasus

Schandmähre

Skelebelle

Jibanyan

Nihilo

Bei den 5-Sterne-Münzen:

Zangenzar

Kryo

Goldinyan

Dämona

Tante Herzi

Graf Karies

Eternia

Schattenato

Rhinfanterist

Sushiyama

Frostina

Schnuckiputz

QR-Codes für Ultiseelschläge für Jibanyan

Aber die QR-Codes bringen euch nicht nur Yokai oder Items, sondern auch Attacken für den Kampf. So könnt ihr mit den folgenden drei QR-Codes eure Yokai Ultiseelschläge im Kampf ausführen lassen. Hierbei handelt es sich um neue Techniken für Jibanyan.

Habt ihr die Codes eingescannt, dann bekommt ihr folgende Items:

Nya-ha-ha-Rolle

Vernychter-Rolle

Ausnyocker-Rolle

Begebt euch nun in das Medaillen-Menü und wählt Jibanyan aus, um über Ultiseel seine Spezialtechniken zu wechseln. Er kann jetzt die Ultiseelschläge “Sieg”, “Ausgenyockt!” und “Ganz nyokay” nutzen.

3DS-Münzen

Ihr habt auch die Möglichkeit, 3DS-Spielmünzen am Yo-kaimaten zu verwenden, genauso wie die QR-Codes des ersten Yo-Kai Watch. Von den 3DS-Spielmünzen braucht ihr allerdings mindestens zehn Stück. Folgende Yokai könnt ihr dann bekommen:

Robonyan

Schnuckiwatz

Sir Berus

Amokrele

Diese QR-Codes reichen euch noch nicht aus? Schaut doch mal auf Thonky.com. Dies ist auch unsere Quelle für den Artikel gewesen.