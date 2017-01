Yakuza 0 - Alle Erfolge und Trophäen für harte Gangster der 80er Jahre

Yakuza 0 ist ein Action-Adventure, das in einer offenen Welt spielt, das mehr zu den Hintergründen des Gangsters Kazuma Kiryu erzählt, der sich Ende der 80er Jahre in der kriminellen Organisation in Japan hocharbeiten will. In Yakuza Zero könnt ihr wieder einmal Gangster durch und durch sein und müsst dabei in die Gunst der großen Bosse treten. Sammelt Trophäen und Erfolge, um sie zu befriedigen. Auf dieser Seite findet ihr eine Übersicht zu allen bei Yakuza 0 zu erlangenden Trophäen inklusive Infos zu den Freischaltbedingungen.

Yakuza heißt soviel wie „So wie ein Drache“. Hierbei handelt es sich übrigens auch in Wirklichkeit um eine japanische kriminelle Vereinigung, die schon seit Jahrhunderten ihr Unwesen treibt. Unter den Yakuza gibt es verschiedene Gruppierungen, die gegenseitig rivalisierend arbeiten. Die Presse im Ausland bezeichnet die Yakuza gern als japanische Mafia. Die Hierarchie folgt sehr strengen Regeln. Könnt ihr es als Kazuma Kiryu dennoch schaffen, dem Bandenchef zu gefallen?

Kazuma Kiryu will bei den Yakuza aufsteigen. Ihr schlüpft in seine Rolle und könnt bei Yakuza 0 viele Trohäen sammeln und Erfolge freischalten.

Yakuza 0 – Alle Trophäen und Erfolge als Gangster freischalten

Bei Yakuza 0 könnt ihr 55 spannende Trophäen freischalten. Möchtet ihr sie alle haben, dann müsst ihr richtig viele Spielstunden investieren, denn ihr müsst dann jede Aktivität im Spiel komplett abschließen, also eben auch alle Nebenmissionen oder Minispiele. Zudem müsst ihr das Spiel auch im Legend-Schwierigkeitsgrad durchspielen, um das zu erreichen.

Es gibt übrigens auch noch ein paar geheime Trophäen, die wir aber aus Spoiler-Gründen abgegrenzt weiter unten notiert haben. Wollt ihr euch also nicht spoilern, solltet ihr nicht bis ganz nach unten scrollen.

Was lange währt... In Japan ist Yakuza 0 schon seit 2015 auf dem Markt. Doch in die westliche Erdhälfte gelangte das Gangster-Spiel erst am 24. Januar 2017. Es gibt eine große Hauptstory und viele Nebenmissionen und Minigames, die garantiert keine Langeweile aufkommen lassen.

Übrigens ist der Ton bei Yakuza 0 leider wieder nur in japanisch. Es gibt aber englische Untertitel. Wir haben euch die Freischaltbedingung zu jeder Trophäe aber auf deutsch übersetzt. Die Erfolge selbst sind noch englisch, da sie auch so heißen und es keine deutsche Version gibt. Folgendermaßen sieht die Trophäen-Aufteilung auf der PlayStation aus:

46 Bronze-Trophäen

6 Silber-Trophäen

2 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

Die nachfolgende Tabelle listet euch nun alle Trophäen samt Freischaltbedingung auf:



Erfolg



Freischaltbedingung



Trophäe



The Dragon of Pocket Circuit



Gewinnt alle Rennen beim Pocket Circuit.



Bronze



President Kiryu



Startet das Geschäft “Real Estate Royale”.



Bronze



The Promised Land



Erreicht in einem beliebigen Distrikt 100% Geschäftsanteile.



Bronze



The Glamorous Life



Kauft die teuerste Immobilie im Spiel.



Bronze



A Host of Hostesses



Startet das Geschäft “Cabaret Club Czar”.



Bronze



Talk of the Town



Erreicht in einem beliebigen Distrikt 1.000 Fans.



Bronze



You’re Still Number One



Maximiert den Level einer Platinum Hostess.



Bronze



Half the Battle



Absolviert 50% der Completion List.



Bronze



Tell Me a Story



Absolviert 10 Substories.



Bronze



Hero of the Story



Absolviert 40 Substories.



Bronze



Story of My Life



Absolviert alle Substories.



Bronze



High Roller



Gebt eine Milliarde Yen aus.



Bronze



Make It Rain



Werft Geld auf die Straße.



Bronze



Worked Hard for the Money



Werft insgesamt fünf Millionen Yen auf die Straße.



Bronze



Who Ya Gonna Call?



Sammelt eine Telefonkarte ein.



Bronze



…I Did it for the Trophy



Seht euch ein sexy Video an.



Bronze



Lucky Star



Zieht einen Gegenstand mit der höchsten Bewertung aus einer Dream Machine.



Bronze



Training in Style



Absolviert eine Trainingsmission mit jedem Meister.



Bronze



A Wise Investment



Kauft zehn oder mehr Fähigkeiten.



Bronze



Whip It Good



Erhaltet fünf oder mehr Kampfboni bei einem Gegner.



Bronze



Mr. Shakedown Takedown



Besiegt Mr. Shakedown zum ersten Mal.



Bronze



Welcome to the Jungle



Erhaltet das beste Resultat für Waffen bei der Ausrüstungssuche.



Bronze



Eye of the Dragon and Tiger



Erlangt alle Ausrüstungsteile.



Bronze



Prizefighter



Besiegt 30 oder mehr Gegner in Endless Rout.



Bronze



What a Player



Spielt jedes Minispiel.



Bronze



Call Me



Geht auf ein Date mit einer Frau, die ihr im Telephone Club kennengelernt habt.



Bronze



Say You Wanna Dance



Absolviert jeden Disco Song auf einer beliebigen Schwierigkeit.



Bronze



Cat Scratch Fever



Gewinnt zehn Wetten bei einem Turnier mit drei Runden im JCC.



Bronze



Master of Style



Kauft alle Fähigkeiten jedes Kampfstils.



Silber



Stuff of Legend



Absolviert die Hauptstory auf dem Schwierigkeitsgrad “Legend”.



Gold



Perfectionist



Absolviert 100% der Completion List.



Gold



Where It All Began



Erlangt alle anderen Trophäen.



Platin



Yakuza 0 - Geheime Trophäen: Versteckte Erfolge freischalten

Bei Yakuza 0 gibt es auch versteckte und geheime Trophäen, die ihr in der nächsten Tabelle einsehen könnt. Einige der im Folgenden aufgezählten Erfolge sind simpel freizuschalten, auf andere kommt ihr vielleicht nur, wenn durch Zufall darauf stoßt. Lasst euch überraschen oder lugt in die Tabelle, um herauszufinden, welche der 55 Trophäen euch noch fehlt.