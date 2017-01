0 0

Mit Xenoblade Chronicles 2 dürften auch Rollenspielfans noch in diesem Jahr auf ihre Kosten kommen.

Monolith Soft hat sich mittlerweile zu einem der stärksten Studios in Nintendos Dunstkreis entwickelt. Die Xenoblade-Spiele gehören mit zum Besten, was das JRPG-Genre in den letzten Jahren herausgebracht hat. Und für die Nintendo Switch wird es ebenfalls einen Vertreter geben. Auf der Präsentation kündigte First Party-Entwickler Monolith Soft Xenoblade Chronicles 2 mit einem atemberaubend schönen Trailer an.

Inhaltlich gibt es noch keine Details, außer dass man ganz offensichtlich mit einem neuen Helden nach Elysium suchen darf.

Erscheinen soll das Rollenspiel noch 2017.