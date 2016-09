XCOM 2 hat zahlreiche Trophäen und Erfolge, für die ihr verschiedene Herausforderungen erfüllen müsst. Während ihr versucht die Erde von den intergalaktischen Besatzern zu befreien, werden einige Achievements automatisch euer sein. Andere wiederum erfordern spezielle Taktiken und Gegenstände, ohne die es schwer wird, die Errungenschaften freizuschalten. Welche Trophäen und Erfolge euch bei XCOM 2 und den DLC's Alien-Jäger und Shens letztes Geschenk erwarten und was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in Folgendem.

Bei XCOM 2 gehört die Erde schon lange nicht mehr der Menschheit. Die Aliens sind hier und sie unterdrücken jeden einzelnen. Glücklicherweise gibt es da noch die XCOM, bisher unterstützt von fünf Klassen. Solltet ihr noch Hilfe beim Einstieg benötigen, haben wir für euch einen Guide mit Tipps und Tricks erstellt. Wollt ihr Cheats zurate ziehen, klickt auf den entsprechenden Link.

XCOM 2: Erfolge und Achievements

XCOM 2 beschert Besitzern eines PC oder einer Xbox One insgesamt (also inkl. DLC's) 70 Erfolge. Habt ihr eine PS4, so könnt ihr ebenfalls 70 Trophäen ergattern, zudem jedoch eine Platin-Trophäe. Die Errungenschaften fordern von euch unter anderem, dass ihr eine Waffe verbessert, bestimmte Aliens in Aktion tötet oder bestimmte Räume baut. Welche Trophäen und Erfolge ihr bei XCOM 2 für welche Handlungen erhalten werdet, könnt ihr der Tabelle entnehmen.

Erfolge Freischaltebedingungen Trophäen Gamerscore Ein besserer Mensch Bergt das Objekt aus der Schmiede. Bronze 10 Ein finsterer Eingang Bergt das psionische Tor. Bronze 10 Letztes Gefecht Erschafft den Avatar des Commanders. Bronze 10 Jetzt bin ich der Tod Tötet mit einem Soldaten 3 Feinde innerhalb einer Runde, ohne Sprengstoffe einzusetzen. Bronze 15 Tod eines Gottes Tötet einen Avatar. Bronze 10 Ein grausiger Schlüssel Bergt ein Kodexhirn. Bronze 10 Eine schreckliche Wahrheit Bergt die Geheimeinrichtungsdaten. Bronze 10 Überschrittene Grenze Schließt die Avatar-Autopsie ab. Bronze 10 Härter, schneller, stärker, besser Stattet einen Soldaten mit einer PKS aus. Bronze 10 Gnadenlos Setzt den Schädelstecker gegen einen ADVENT-Offizier ein. Bronze 10 Die Sonne geht nie unter Errichtet auf jedem Kontinent ein Funkrelais. Bronze 30 Cyberlord Erhaltet eine Hack-Belohnung mit der geringeren Erfolgschance. Bronze 10 Helden des Widerstands Schließt einen Vergeltungsschlag mit 3 oder weniger zivilen Verlusten ab. Bronze 15 Das gefährlichste Spiel Spielt ein Mehrspieler-Spiel. Bronze 20 Türmt sie auf Tötet 500 Aliens (auch innerhalb mehrerer Spiele möglich). Bronze 20 Abgewrackt Tötet einen Feind durch eine Fahrzeugexplosion. Bronze 20 Gute Reise Lasst einen Feind in den Tod stürzen. Bronze 20 Abrisskommando Sabotiert eine Alien-Einrichtung. Bronze 10 Shens Vermächtnis Baut in jedem verfügbaren Raum der Avenger eine Einrichtung. Bronze 20 Mit den Waffen des Feindes Tötet einen Feind mit einem gehackten Geschütz. Bronze 20 Komm zurück Tötet einen Sektoiden, der gerade ein Truppmitglied per Gedankenkontrolle steuert. Bronze 20 Raum zum Atmen Tötet eine Viper, die ein Truppmitglied würgt. Bronze 20 David gegen Goliath Tötet einen Berserker im Nahkampf. Bronze 20 Excalibur Rüstet eine Strahlenwaffe vollständig mit überragenden Waffenverbesserungen auf. Bronze 20 Geladen und entsichert Verbessert eine Waffe. Bronze 10 Gerade rechtzeitig Evakuiert einen Soldaten, dessen Verbluten-Timer noch läuft. Bronze 20 Mechlord Hackt einen Sektopoden. Bronze 20 Wie ein Uhrwerk Schließt einen Hinterhalt erfolgreich ab. Bronze 15 Fleisch ist stärker als Metall Tötet einen Sektopoden im selben Zug, in dem ihr ihn entdeckt (Einzelspieler). Bronze 20 Gerüchtejäger Schließt ein Widerstandsgerücht ab. Bronze 10 Schattenhändler Verkauft Güter im Wert von 1.000 Vorräten auf dem Schwarzmarkt (auch innerhalb mehrerer Spiele möglich). Bronze 20 Luft nach oben Verbessert eine Einrichtung. Bronze 10 Codeknacker Baut die Schattenkammer. Bronze 10 Rebellenfunk Errichtet die Widerstandskommunikation. Bronze 10 Blut geleckt Schließt das taktische Tutorial ab. Bronze 10 Aufstieg des Widerstands Stellt den Kontakt zu einer Region her. Bronze 10 Tüftler Baut einen experimentellen Gegenstand im Testbereich. Bronze 10 Retter der Erde Besiegt die Aliens auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. Bronze 20 Brutale Sammlung Setzt den Schädelstecker gegen jeden Typ von ADVENT-Soldaten ein (auch innerhalb mehrerer Spiele möglich). Silber 30 Anfängerglück Schließt im Juni oder später einen Einsatz nur mit Rekruten ab. Silber 30 Globaler Widerstand Erringt alle verfügbaren Kontinentalboni in einer einzigen Kampagne. Silber 30 Heavy Metal Tötet mit jeder schweren Waffe des Spiels einen Feind (auch innerhalb mehrerer Spiele möglich). Silber 30 Übermannt Beendet Einsatz auf Commander oder höher mit einem Trupp bestehend aus einer Klasse (kein Rekrut). Silber 35 Die Unantastbaren Beendet das Spiel auf Commander oder höher, ohne Verluste. Silber 40 Die Wenigen. Die Stolzen. Beendet das Spiel auf Commander oder höher, ohne Truppgrößenverbesserung. Silber 40 Wer braucht schon Tygan? Schließt den finalen Einsatz nur mit konventioneller Ausrüstung ab. Silber 30 Ausgezeichnetes Timing Beendet das Spiel vor dem 1. Juli auf dem Schwierigkeitsgrad Commander oder höher. Silber 40 Verteidiger der Menschheit Besiegt die Aliens auf dem Schwierigkeitsgrad Commander. Silber 30 Unsterblicher Commander Besiegt die Aliens auf dem Schwierigkeitsgrad Legende. Gold 50 Walhalla Beendet das Spiel im Ironman-Modus auf Commander oder höher. Gold 50 Commander Schaltet alle anderen Trophäen bei XCOM 2 frei. Platin /

Trophäen und Erfolge zum DLC XCOM 2: Alien-Jäger

Mit dem ersten DLC zu XCOM 2 erhaltet ihr 10 weitere Trophäen und Erfolge. Die meisten davon haben etwas mit den fiesen Alienherrschern zu tun. Die genauen Freischaltbedingungen zeigt euch die folgende Tabelle.

Erfolge Freischaltebedingungen Trophäen Gamerscore Ein verbotenes Experiment Untersucht die verlassene Forschungseinrichtung. Bronze 20 Vipern-Vernichter Tötet den Vipernherrscher. Bronze 15 Berserker-Brecher Tötet die Berserkerherrscherin. Bronze 15 Archon-Auslöscher Tötet den Archonherrscher. Bronze 15 Königsmörder Tötet alle drei Alienherrscher in einem Spiel. Bronze 20 Tödliches Arsenal Erringt alle Jägerwaffen der höchsten Stufe. Bronze 20 Jetzt bin ich der Meister Setzt alle Alienherrscher-Rüstungsfähigkeiten in einem Einsatz ein. Bronze 20 Feindliche Übernahme Setzt eine Alienherrscher-Rüstungsfähigkeit gegen einen Alienherrscher ein. Silber 20 Regentenmörder Tötet einen Alienherrscher direkt beim ersten Aufeinandertreffen. Silber 30 Ein Ass im Ärmel Tötet einen Alienherrscher während er zu fliehen versucht. Silber 20

Trophäen und Erfolge zum DLC XCOM 2: Shens letztes Geschenk

Der zweite DLC zu XCOM 2 heißt "Shens letztes Geschenk" und ist für weitere 10 Trophäen und Erfolge verantwortlich. Hier dreht sich viel um SPARK. Was ihr tun müsst? Die folgende Tabelle nennt euch die Freischaltbedingungen.