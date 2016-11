3 0

Wie Xbox-Live-Programming-Director Larry "Major Nelson" Hryb hat über seinen Twitter-Kanal tolle Neuigkeiten für Mass-Effect-Fans verbreitet. Mass Effect 2 und 3 werden nämlich schon bald ihren Weg auf die Xbox One finden. Alles, dank der Power der Abwärtskompatibilität.

Passend zu der gestrigen Offenbarung des neuen Trailers zu Mass Effect Andromeda, können sich Fans der alten Mass-Effect-Reihe über dieses Schmankerl freuen. Allerdings gibt es einen kleinen Haken: Teil 2 und 3 der Rollenspielsaga sind nur mit der Disc-Version Abwärtskompatibel. Alle, die die Spiele damals über den Store gekauft haben, schauen leider in die Röhre. Einen genauen Termin für die Spiele nannte Hryb allerdings noch nicht.

Die komplette Trilogie auf der Xbox One

Schon im vergangenen Jahr wurde der erste Teil der Mass-Effect-Reihe auf der Xbox One verfügbar gemacht. Wer also Lust und Zeit hat, kann nun das komplette Abenteuer rund um Shepard und seine Crew erleben, bevor im kommenden Jahr dann ein neues Kapitel mit Mass Effect Andromeda beginnt. Der erste Teil der neuen Mass-Effect-Reihe erscheint im Frühjahr 2017 für PC, PS4 und eben auch auf Xbox One.

Aktuellstes Video zu Xbox One