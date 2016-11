0 0

Die Xbox One hat gegenüber der PS4 einen herausstechenden Vorteil: Die Abwärtskompatibilität. Zwar sind nur ausgewählte Spiele für das Programm verfügbar, jedoch haben alle, die noch alte Xbox-360-Spiele zu Hause haben, die Möglichkeit, diese auf der Xbox One zu genießen.

Damit dieses Feature auch beim Kunden bei den örtlichen Händlern ankommt, werden die alten Spiele der Xbox 360 in ein neues Gewand gehüllt, wenn sie abwärtskompatibel sind. Auf mehreren Seiten sind Bilder aufgetaucht, die eine neue Hülle im Xbox-One-Design zeigen. Am oberen Rand wird gezeigt, dass dieses Spiel sowohl auf der Xbox 360, als auch auf der Xbox One funktioniert. Dies wurde bereits bei Fallout 3 und Doom: BFG-Edition umgesetzt.

Bestseller der Xbox 360

Bislang scheint es sich also nur um wirklich große Titel der Xbox 360 zu handeln, die ein neues Cover bekommen. Fraglich ist, ob alle abwärtskompatiblen Titel ebenfalls so eine Behandlung erfahren. Zudem wurden die neuen Cover bislang nur außerhalb von Deutschland gesichtet. Was würdet ihr von so einer Neuerung bei abwärtskompatiblen Spielen der Xbox One halten?