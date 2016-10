WWE 2K17 - VC: Schnell Geld verdienen

In WWE 2K17 hängt viel von den VC ab und in unserem Artikel wollen wir euch zeigen, wie ihr schnell VC verdienen könnt. In dem neuen Teil der Wrestling-Reihe habt ihr auch neue Möglichkeiten, schnell an Geld zu kommen. Wie ihr viele VC bekommt, erfahrt ihr nachfolgend.

Da ihr dieses Jahr nur mit echtem Geld oder mit VC Superstars, Championships und Arenen freischalten könnt, bekommt die Währung im Spiel einen komplett neuen Charakter. Manche beschweren sich, dass sie das Spiel zerstört, die anderen stehen dem Prinzip offen gegenüber. Da ihr die VC aber braucht, schaut euch die folgenden Tipps an, um mehr davon zu bekommen.

WWE 2K17 – VC außerhalb des Karrieremodus bekommen

Für diejenigen unter euch, die den Karrieremodus nicht spielen wollen, war das Verdienen von VC bisher nicht sehr prickelnd. Mit dem neuen Wrestling-Game erhaltet ihr aber weitere Möglichkeiten, das virtuelle Geld zu bekommen. Vielleicht liegt es daran, dass ihr jetzt auch mehr davon brauchen werdet. Seid ihr Fans vom Online- oder vom Exhibition-Modus, wird es euch freuen. Hier könnt ihr jetzt auch um Virtual Currency kämpfen.

Zum Beispiel könnt ihr euch 2K Tonight widmen. Hier bekommt ihr regelmäßig neue Herausforderungen angeboten. In diesen einfachen Online-Kämpfen könnt ihr schnell VC verdienen und zudem euer Prestige steigern. Spielt einfach alle Matches und baut eine Siegesserie auf, um noch mehr Bonus zu bekommen. Das Geheimnis für schnell verdiente VC liegt allerdings nicht in den Modi, sondern im Verdienen von Sternen, die ihr links in der oberen Ecke des Bildschirms sehen könnt.

5 Sterne bekommen und mehr VC verdienen

Der 2017-Ableger verlangt von euch viel mehr als einen Sieg. Hier werdet ihr ordentlich belohnt, wenn ihr tatsächlich Wrestling macht und nicht lediglich kämpft. Dazu gehört also Abwechslung und Entertainment. Die Zuschauer wollen unterhalten werden und eure Aufgabe (und die eures Gegners) ist es, das Publikum zum Schreien zu bringen. Die fünf Sterne bekommt ihr, wenn ihr auf das „Hin und Her“, den „Persönlichen Flair“, die „Unvergesslichen Momente“, das „Große Drama“ und auf die „Move-Vielfalt“ achtet. Die folgenden Tipps helfen euch, alle 5 Sterne zu bekommen und auf diese Weise mehr VC zu verdienen.

Reizt das Match so lange aus, bis ihr alle 5 Sterne voll habt. Auch im Online-Modus geht es nicht mehr nur darum, einen schnellen Sieg einzufahren.

Achtet darauf, viele unterschiedliche Moves anzuwenden. Mag sein, dass es einfacher ist, auf den Gegner einzutreten, wenn er auf dem Boden ist. Das Publikum wird es aber eher langweilen und eure Ausdauer unnötig verschwenden. Sorgt für Abwechslung!

Springt von Seilen, nutzt Leitern oder Tische und setzt ordentlich Submissions an. Achtet auf das Publikum und haltet euch an seine Reaktionen. So werdet ihr schnell 5 Sterne bekommen und einen ordentlichen Bonus an VC erwirtschaften.

Wenn ihr nur austeilt und den Gegner nicht zum Angriff kommen lasst, wird es das Publikum ebenfalls langweilen. Ihr solltet eine ausgewogene Mischung aus Angriff und Verteidigung anstreben, denn auch Counter begeistern das Publikum. Teilweise sogar mehr als immer wieder die gleichen Angriffe.

Ärgert euch nicht, wenn euer Gegner zu einem Pin ansetzt. Schafft ihr es, nach dem zweiten Schlag zu entkommen, wird das Publikum grölen und eure 5 Sterne heller leuchten.

Besonders schnell erreicht ihr eure 5 Sterne, indem ihr Signature-Moves, Finisher und OMG-Finisher macht. Versucht auch dabei kreativ zu sein. Setzt diese Moves zum Beispiel auch am Kommentatoren-Tisch.

Befolgt ihr diese Regeln, dauert der Kampf sicherlich etwas länger, aber schließlich ist das WWE und das "E" steht für Entertainment. Ist das Publikum glücklich, bekommt ihr mehr Sterne und mehr Geld. Habt ihr weitere Tipps, wie man VC verdienen kann, dann hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.