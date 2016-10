WWE 2K17 - Gute Promo: So erreicht ihr Popularität

Im Karrieremodus von WWE 2K17 müsst ihr Promo verdienen. Dieses neue Feature soll euch das Gefühl vermitteln, ihr wärt noch näher an der WWE. Aber das ist nicht das einzige, was die Promo bewirkt. In unserem Guide zeigen wir euch, worauf es beim Verdienen von Promo ankommt und wie ihr viele Punkte bekommen werdet.

WWE 2K17 - Alle Freischaltbaren Superstars, Championships und Arenen Ein weiteres Video

Es lohnt sich für euch sehr, ordentlich Promotion für euren Superstar zu machen, da ihr auf diesem Wege schnell VC verdienen werdet und diese braucht ihr wiederum, um alle Superstars und Legenden freischalten zu können. Außerdem steigert ihr so eure Popularität und diese ist bei den Wrestling-Shows einfach wichtig. Worauf es bei der Promo ankommt, nennen wir euch im Folgenden.

WWE 2K17 – Die höchste Promo bekommen

Gleich zu Beginn des Karrieremodus, solltet ihr euch entscheiden, ob ihr Heel oder Face seid. Entscheidet ihr euch für Heel, müsst ihr den „bösen“ Wrestler spielen. Bei Face seid ihr „gut“. Diese Entscheidung ist wichtig und bei ihr müsst ihr auch bleiben. Überlegt also gut, denn wechseln ist nicht drin. Bevor ihr also ein Event startet, solltet ihr auch die Promo festlegen. Bedenkt aber, dass ihr keine Promo starten könnt, wenn ihr eine Rivalität mit einem anderen Wrestler eingegangen seid und diese nicht beendet habt.

Bei der Promo werdet ihr zum Beispiel ein Interview geben müssen und habt dabei mehrere Antwortmöglichkeiten. Diese wählt ihr entsprechend eurer Charaktervorstellung. Das bedeutet, dass ihr dabei darauf achten müsst, ob die Antworten eher zu Heel oder zu Face passen. Das ihr an dieser Entscheidung haltet, ist das Wichtigste, wenn ihr eine gute Promo erreichen wollt. Tut ihr das nicht, werdet ihr nicht so viele Punkte erhalten und eine Menge Geld wird euch durch die Lappen gehen. Beachtet dafür folgendes:

Heel: Wollt ihr der Böse sein, so müsst ihr das Publikum verärgern und ihm ordentlich auf die Nerven gehen.

Wollt ihr der Böse sein, so müsst ihr das Publikum verärgern und ihm ordentlich auf die Nerven gehen. Face: Entscheidet ihr euch für einen guten Wrestler, dann zeigt eure hohen moralischen Vorstellungen, welche die Zuschauer auf eure Seite reißen und euch zujubeln.

Verschiedene Arten von Publikum

Was ihr dabei noch bedenken müsst, sind die verschiedenen Arten von Publikum. Insgesamt gibt es vier unterschiedliche Zuschauerarten. Das Problem ist, dass ihr erstmal herausfinden müsst, welches Publikum an dem Abend anwesend ist. Achtet dabei auf die Reaktionen der Zuschauer und leitet von diesen ab, um welches Publikum es sich handelt. Passt eure Promo entsprechend an. Diese Arten von Zuschauern gibt es:

Familienfreundlich Hardcore Respektvoll Respektlos

Den größten Boost für eure Promo bekommt ihr mit dem letzten Wort. Hier müsst ihr sicherstellen, dass die letzte Antwort exakt zum Charakter eures Kämpfers passt. Alles andere wird eurer Promo schaden.