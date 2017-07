Wort Meister - Alle Lösungen und Tipps zum Buchstaben-Rätsel

Wort Meister heißt der neue Buchstaben-Wirrwarr-Rätselspaß für euer Handy. Die App stieg schnell in die Top 10 der beliebtesten Mobile Games - klar, denn sie ist durchaus ein attraktiver Zeitvertreib für zwischendurch. Am Anfang werdet ihr noch fix durch die “leckeren” Level kommen, doch im weiteren Spielverlauf kann euch Wort Meister auch schon mal ein paar Nerven kosten. Die Worte werden immer abstrakter und ihr werdet auch nicht um ein paar englische Begriffe herumkommen. Solltet ihr mal an einer Stelle nicht weiterkommen, dann bieten wir euch hier die Lösungen für Wort Meister.

Ist Wort Meister das neue Wort Guru? Zugegeben, die beiden Mobile Games ähneln sich schon ziemlich. Aber das soll dem Nutzer ja egal sein, denn Hauptsache wir können weiter rätseln und unseren Wortschatz erweitern. Denkspiele, wie diese beiden sind zunehmend beliebter, besonders, wenn sie auch noch kostenlos sind, wie Wort Meister. Schon jetzt könnt ihr euch bei Wort Meister auf 1.000 Level freuen und es sollen noch mehr werden. Also, lasst uns keine Zeit verlieren und ein paar Buchstaben miteinander verbinden!

Wort Meister - Tipps: Wie funktioniert’s?

Im Grunde gibt es nicht viel zu erklären. Ihr findet ein paar Buchstaben in dem Kucheblech, deren Anzahl variieren kann. Verbindet diese einfach mit dem Finger in einer logischen Reihenfolge, sodass sie ein Wort ergeben. Meist müsst ihr mehrere Worte aus den Buchstaben zusammenfinden. Die Kästchen oben zeigen euch an, wie viele Worte á wie vielen Buchstaben gesucht werden. Links unten neben dem Kuchenblech könnt ihr den Button mit den kreisenden Pfeilen drücken, um die Buchstaben neu zu mischen bzw. in einer anderen Reihenfolge anzeigen zu lassen. Das kann manchmal sehr hilfreich sein, um auf neue Ideen zu kommen.

Übrigens: Ein Problem, dass nicht nur bei Wort Meister, sondern auch bei ähnlichen Apps der Fall ist, ist jenes, dass zum Teil Worte auftauchen, die für euch vielleicht keinen Sinn ergeben. Grund dafür ist, dass das Mobile Game in verschiedenen Sprachen angeboten wird und einige Worte schlecht oder auch gar nicht übersetzt wurden. Das macht es manchmal auch so schwierig, auf die Wörter zu kommen.

Ihr habt zudem die Möglichkeit, euch einen Tipp geben und euch helfen zu lassen, wenn ihr mal nicht weiterkommen solltet. Das Spiel selbst hilft euch dann. Ihr müsst einfach nur auf die kleine Glühbirne klicken. Aber aufgepasst: Das kostet euch eure wohlverdienten Münzen.

Die Münzen erhaltet ihr mit jedem geschafften Level auf der Speisekarte. Zusätzlich könnt ihr Münzen erhalten, wenn ihr euch etwas Werbung anschaut, dann gibt es pro Werbung fünf Münzen. Dafür müsst ihr einfach auf das kleine Video-Symbol tippen, wenn es erscheint. Es erscheint manchmal nach einem abgeschlossenen Level oder aber, nachdem ihr euch für eure Extra-Wörter die Münzen einkassiert habt. Denn, wenn ihr eine gewisse Anzahl der sogenannten Extra-Wörter gesammelt habt, könnt ihr euch ebenfalls noch einmal fünf Münzen verdienen.

Bei Extra-Wörtern handelt es sich um Wörter, die nicht gesucht wurden, aber dennoch aus dem Buchstabensalat zusammengelegt werden können. Aber wundert euch nicht, denn manchmal lassen sich hier tolle vermeintliche Extra-Wörter finden, die dann aber gar nicht als solche gezählt werden. Trotzdem solltet ihr immer nach Extra-Wörtern Ausschau halten bzw. welche versuchen, zu finden, bevor ihr das letzte Wort in die Tafel eintragt, um so noch ein paar zusätzliche Münzen zu bekommen. In unseren Tabellen findet ihr auch einige Extra-Wörter, die wir gefunden haben. Möglicherweise seid ihr ja auf andere Extra-Wörter gekommen? Dann lasst uns das gern wissen und hinterlasst uns einen Kommentar, damit wir diese gleich nachtragen können!

Alle Lösungen für Wort Meister im Überblick!

In den nachfolgenden Tabelle findet ihr nun die Lösungen zu den einzelnen, leckeren Leveln. Wort Meister ist nämlich wie eine Art Küche aufgebaut, in der ihr süße, leckere Sachen zusammenbraut - YUMMY! Folgende Dinge stehen auf der Speisekarte, die jeweils in fünf Gerichte mit in der Regel 18 Leveln unterteilt sind:

EISCREME (Malicoco, Geheime Spirale, Traviata, Fruity Robo, Fondue) KUCHEN (Bebinca, Dacquoise, Financier-Kuchen, Mantecada, Tiramisu) MEERESFRÜCHTE (Major Tenga, Daab Chingri, Tomota-Fisch, Krabbensuppe, Thunfischmousse) SALAT (Cremige Erbsen, Avocado, Udon-Lachs, Waldorf Salat, Gado-Gado) NATIONALGERICHT (Japanisches Sushi, Italienische Pizza, Pho Vietnam, Apfelkuchen, Koreanisches Kimchi) GETRÄNKE (Wodka, Margaritas, Manhattan, Gin and Tonic, Hoegaarden)

Wir werden den Artikel mit den Lösungen mehrseitig gestalten. Angefangen wird mit dem Thema EISCREME und dann folgen die anderen Speisen mit den Lösungen aller Wörter in jeweils einer Tabelle.

EISCREME - Malicoco 1 bis 12

Begonnen wird mit Malicoco, einem leckeren Getränk, bestehend aus heißer Schokolade und einem Schuss Malibu. Lasst es euch schmecken!



Malicoco



Wörter



Extra-Wörter



1



NIE, Ei, IN, EIN







2



DA, AB, BAD







3



FAN, AN







4



DIE, EI, EID







5



RUND, UND, NUR







6



IDEE, EID, DIE







7



NASE, AN, ES







8



ZART, ARZT, RAT, ART



AR



9



FÜR, FRÜH







10



ROT, OFT, TOR, ORT, FORT



TORF



11



NIE, WIE, EIN, WEN, WEIN



EI, IN



12



GRAU, RAU, ARG, GAR



GAU



EISCREME - Geheime Spirale 1 bis 18

Weiter geht es mit der geheimen Spirale. Was uns das sagen soll, wissen wir nicht. Vielleicht handelt es sich um eine Mischung aus Joghurt-Eis und Frucht-Eis, bei dem der Fruchtstreifen in einer Spirale ins Eis gearbeitet wurde? Das macht auf jeden Fall Appetit!



Geheime Spirale



Wörter



Extra-Wörter



1



KEIN, KNIE



EIN, IN, EI, NIE,



2



GEIST, SIEG, EIS, SEIT



IST, STEG,



3



DEIN, LIED, LINDE



NIL, NEID



4



BREI, FREI, BRIEF, BIER



RIEF,



5



ERNST, NEST, STERN, ERST



REST



6



TOBEN, BOTE



TOBE, NOTE, TON



7



DARM, RAD, ARM, DA



AM



8



OHR, ROHR, ROH







9



BAU, ZU, ABZUG, ZUG



GAU



10



EIN, NIE, DEIN, NEID



IN, EID



11



FEIND, DEIN, NEID, FEIN







12



KIES, SIE, SKI, EIS



ES



13



LEIB, BLEI, BEIL



EI



14



RÜBE, ÜBER



ÜBE



15



ARM, ARG, GRAM, GAR



AM



16



HUT, HAUT







17



EHRE, EHER, HEER



REH



18



SIEB, EIS, SIE, BEI, BIS



ES, SEI



EISCREME - Traviata 1 bis 18

La Traviata ist besser bekannt als Oper von Giuseppe Verdi. Doch auch als Name für eine leckere Eiscreme-Sorte können wir uns das gut vorstellen.



Traviata



Wörter



Extra-Wörter



1



FERIEN, FEIERN, REIFEN, NIERE







2



ROST, ERST, ROSE, SORTE, REST







3



DEIN, WEIN, NEIN, WENN, WIND, DENN, WINDEN, NEID



WINDE



4



POST, ROST, SPORT, ROT, ORT







5



ART, RAT, WERT, WARTEN, ETWA, WER, RATE







6



TAG, TAGEN, AGENT, ENG







7



ENGE, GERN, REGE



NEGER, ENG



8



LISTE, STEIL, SEIL, STIL, TEIL, SEIT







9



HASE, NASE, DACH, HAND, NACH, SAND







10



FREI, GIER, REIF, FERTIG







11



TOR, ROT, AUTOR, ART, ORT



RAU, AUTO



12



LEIB, LIEB, BLEI, EILE, LIEBE



LEBE, BEI



13



EHER, EHRE, HIER, REIHE



HEER



14



LANG, LAGE, EGAL



ANGEL, ELAN



15



EIS, IN, SEIN, EINS



NIES



16



BUCH, BAU, AUCH, BAUCH, BACH



HAU



17



AMT, ATEM, TEAM, THEMA



TEA, HAT, MATE



18



STAUB, TABU, STAB, TAUB, STAU



TABS, TAB, TAU



EISCREME - Fruity Robo 1 bis 18

Jetzt wird’s fruchtig! Uns erwartet eine Mischung aus fruchtiger Eiscreme, serviert von einem niedlichen Roboter, der ein kleines Tablett hält - putzig, oder?



Fruity Robo



Wörter



Extra-Wörter



1



FEIN, REIF, FERIEN, FREI, REIN, FERN



FERNE



2



MEIST, MIES, SEIT







3



ARG, ARM, GAR, GRAMM, GRAM



RAM, RAG



4



NATUR, LAUNE, ALTER, RATEN, NEUTRAL







5



TREU, TEUER, EUER, TREUE, REUE



TEE, REU



6



DREI, REIN, RINDE, RIND, DEIN, NEID







7



MARS, ARM, AST, ART



RAM, RAT



8



EILE, LIEBE, BEI



LIEB, LEBE, EIBE



9



RAUB, TABU, BART, BRAUT



TAU, RAT



10



LEID, EILE, LIED, EDEL, IDEE, DIELE



LEIDE



11



MEER, MEIN, REIN, RIEMEN, EIMER







12



BUCH, AUCH, BRAUCH, ABBRUCH, BACH



BAUCH, BRUCH



13



TIER, BIER, BREI, ERBE, BREIT, BREITE, BEREIT







14



RAND, BRAND, RAD, BAD, BAR, BAND







15



GRAU, GERN, AUGE, RANG, GAUNER, GENAU







16



REIS, EISEN, RIESE, REISE, EINS







17



HAUS, HASE, RUHE, ER, HERAUS







18



LEHRE, LEER, EHER, EHRE



HEER



EISCREME - Fondue 1 bis 18

Und zum Abschluss ein wenig Fondue! Wahlweise herzhaft mit Käse oder Fleisch oder aber mit Schokolade und Früchten - Einfach ein Genuss!



Wörter



Extra-Wörter



1



EHE, HEER, EHER, EHRE



ER, REH, REHE



2



REGEN, GERN, REGE, ENGE



NEGER, ENG



3



REAL, LAGE, EGAL, LAGER







4



STERN, REST, ERST, ERNST



NEST, REN



5



BREI, FREI, BERG, BIER, BEGRIFF, GIER



BRIEF



6



LISTE, PISTOLE, SPIEL, STEIL



STIEL



7



SORTE, REST, NOTE, STERN, OSTERN, ROSTEN, ERNST







8



ECHT, DREI, TIER, HIER, DICHT, RECHT







9



LIEBE, LEIB, EILE, BLEI



LIEB, LEBE, BEI



10



LIEBE, LEBEN, BIENE, EILEN, LEINE, LIEBEN



LIEB, NEBEL



11



SCHIEF, FRISCHE, FRISCH, FISCHER



SCHIER



12



SCHAF, SCHLAF, FLACH, FACH, HALS







13



SEIN, EINST, EINS



SIE, NEST



14



AUGE, BLAU, GLAUBE, GABE, GELB, GABEL,



EGAL



15



FEIERN, FERIEN, REIFEN



REIFE



16



KAMMER, KAMEL, MERKMAL, KLAR, KERL, MAKLER







17



BAR, BAD, BRAND, RAND, BAND



RAD



18



TRÖSTEN, NEST, REST







Und schon sind wir fertig mit dem ersten Punkt auf der Speisekarte bei Wort Meister! Unser Lösungs-Text befindet sich noch im Aufbau, aber bald folgen weitere Lösungen und Wörter für die nächsten Level beim neuen Buchstaben-Rätselspaß!