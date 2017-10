Bei Wort Guru gibt es insgesamt 1.700 Level und früher oder später wird es euch vermutlich passieren, dass ihr einfach nicht auf die Antwort kommt. Aus diesem Grund haben wir für euch die Lösungen aller Level zusammengetragen, damit keines der zahlreichen Rätsel unbeantwortet bleibt und der Spaß weiter gehen kann.

Wort Guru - Tipps und Erklärungen

Wichtig: Die Entwickler von Wort Guru haben offenbar dafür gesorgt, dass die Level nicht mehr statisch, sondern random erscheinen. Wenn ihr also eine Lösung nicht finden solltet, dann lasst euren Browser die Seite nach einem bereits gefundenen Wort durchsuchen und dann findet ihr die anderen Lösungen gleich mit.



Klickt einfach auf die drei Punkte oben rechts im Browser und wählt "Seite durchsuchen" (Android). Habt ihr ein iPhone, dann wählt unten in der Menüleiste das Symbol mit dem Pfeil nach oben. Dadurch öffnet sich ein weiteres Menü, wo ihr "Auf der Seite suchen" auswählen müsst. Wir wünschen euch viel Spaß!

Extra Wörter: Einige davon konnten wir finden und haben sie ebenfalls in die Tabelle mit aufgenommen. Wenn ihr weitere Extra Wörter findet, dann hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.

Eigentlich ist Wort Guru gar nicht so schwer – zumindest noch am Anfang. Das Prinzip besteht darin, dass ihr aus den durcheinander gewürfelten Buchstaben alle möglichen Wörter kombinieren müsst. Mit eurem Finger bewegt ihr euch über den Bildschirm und bildet so die Wörter. Und ganz ehrlich: Wir haben alle an verschiedenen Punkten unsere Probleme gehabt und kamen einfach nicht auf die Lösungen.

Alle Lösungen für Level 1 bis 100

Die ersten 100 Level bei Wort Guru fangen nett und langsam an und mit der Zeit wird alles etwas komplizierter. Dennoch bringt es die Gemüter nicht zum Kochen, sondern verleiht dem Spiel noch mehr Spannung. Kein Wunder also, dass es solch gute Bewertungen erhalten hat. Die folgenden Lösungen für die ersten 100 Level liefert euch die Tabelle.

Kapitel Level Lösung Extra Wörter Kapitel 1 1 AN, FAN 2 AB, DA, BAD 3 EI, IN, EIN, NIE 4 EI, DIE, EID 5 NUR, UND, RUND Kapitel 2 6 UM, ZU, ZUM 7 AN, ES 8 ART, RAT, ARZT, ZART 9 FÜR, FRÜH 10 OFT, TOR, ORT, FORT, ROT Kapitel 3 11 EIN, NIE, WEN, WIE, WEIN 12 ARG, GAR, RAU, GRAU 13 BEI, BIS, EIS, SIE, SIEB 14 EHER, EHRE, HEER 15 HUT, HAUT 16 ARG, ARM, GAR, GRAM Kapitel 4 17 RÜBE, ÜBER 18 BEIL, BLEI, LEIB 19 EIS, SIE, SKI, KIES 20 DEIN, FEIN, NEID, FEIND 21 EIN, NIE, DEIN, NEID DIE, EID, DEN 22 ZU, BAU, ZUG, ABZUG AB, BUG, GAB Kapitel 5 23 OHR, ROH, ROHR 24 DA, ARM, RAD, DARM AM 25 OBEN, TOBEN BOTE, NOTE, BETON, BOTEN 26 EHE, HEIß, HIEß, HEIßE, HIEßE 27 BIER, BREI, FREI, BRIEF REIB, REIF, RIEF 28 DEIN, LIED, LINDE LEID, NEID 29 EIS, SEIT, SIEG, GEIST SIE, IST, SEI, TEIG, SIEGT, STIEG Kapitel 6 30 KEIN, KNIE 31 ARG, ARM, GAR, GRAM, GRAMM MAG 32 MIES, SEIT, MEIST MIST 33 BAU, AUCH, BACH, BUCH, BAUCH HAB, ACH, HAU 34 IN, EIS, EINS, SEIN ES, EI, EIN, NIE, SIE, SEI, INS 35 EGAL, LAGE, LANG, NAGEL ELAN, ALGE, ANGEL, LAGEN, LANGE 36 IHRE, EHRE, HIER, REIHE EHER, HEER Kapitel 7 37 BLEI, LIEB, EILE, LIEBE, LEIB BEIL, LEBE 38 ART, TOR, ORT, AUTOR, RAT, ROT RAU 39 EINS, SEIN, EINST NEST, SEIT, STEIN 40 FÜR, HER, REH, FRÜH, FRÜHE FÜHR, FÜHRE 41 SEIL, LISTE, SEIT, STEIL, STIL, TEIL EILT, LEST, LIES, LIEST, TEILS 42 ENGE, GERN, REGE 43 ERST, REST, ROSE, ROST, SORTE ORTE, ROTE, ROTES 44 HÜTE, TÜTE, HÜTET, HÜTTE Kapitel 8 45 ORT, ROST, ROT, SPORT, POST TOR, OST, PROST 46 DEIN, DENN, NEID, NEIN, WEIN, WENN, WIND, WINDEN INNE 47 ENG, TAG, AGENT, GETAN GEN, TAGEN 48 FEIERN, FERIEN, REIFEN FEINER, FREIEN, RIEFEN 49 EHER, EHRE, LEER, LEHRE HEER 50 DIE, EID, IDEE 51 REIN, REIS, SEIN, EISEN EINE, EINS, EINES, REINE, RIESE, SEIEN, SEINE, SERIE, NIERE, REISE 52 PIEP, TIPP, PIEPT TIPPE Kapitel 9 53 BAD, RAND, BAR, BRAND, RAD, BAND RAN, DRAN 54 BIER, BREIT, BREI, BEREIT, ERBE, BREITE, TIER BETE, REIB, RIET, BIETE, REIBT 55 AUCH, BRAUCH, BACH, ABBRUCH, BUCH RAUB, RAUH 56 MEER, EIMER, MEIN, RIEMEN, REIN EINE, EINEM, MIENE, REINE, NIERE, MEINER, REIMEN, REINEM 57 EDEL, LIED, EILE, DIELE, IDEE, LEID EDLE, LEIDE 58 BART, RAUB, TABU, BRAUT BAUT, TAUB, TRAU, RAUBT 59 HÄLT, ZÄHLT ZÄHL 60 ARM, ART, AST, MARS, SAMT AMT, RAT, RAST, STAR Kapitel 10 61 DEIN, RIND, DREI, RINDE, NEID, REIN DRIN 62 EUER, TEUER, REUE, TREUE, TREU EURE, TEURE 63 ALTER, RATEN, LAUNE, NEUTRAL, NATUR ALTEN, ARTEN, LAUTE, LERNT, TRAUE, UNTER, TAUEN, URALTEN 64 BAUT, STAU, TABU, TAUB, STAUB STAB, BAUST 65 AMT, ATEM, TEAM, THEMA HAT, ATME 66 LIVE, VIEL, OLIVE LOVE 67 NEST, REST, TEST, TRÖSTEN ERST, NETT, TÖNE, TÖTE 68 GANS, SAGE, SAGEN SANG, NASE Kapitel 11 69 KERL, KLAR, REAL, KAMEL, MAKLER, MERKMAL ARME, KAMM, LAMM, MARK, MERK, KLARE, KREML, MALER, MARKE, KAMMER 70 AUGE, GERN, GRAU, RAGE, GENAU, GAUNER RANG, URAN, GRAUE, RAGEN 71 AUGE, GABEL, BLAU, GLAUBE, GABE, GELB BAUE, EGAL, LAGE, LAUB, ALGE, BLAUE, GLAUB, LAUBE 72 FREI, REIF, TIEF, FERTIG GIER, GIFT, REGT, RIEF, RIET, TEIG, TIER, GREIFT 73 FACH, SCHAF, HALS, SCHLAF, FLACH HALF, LACH, SCHAL, FALSCH 74 FRISCH, SCHIEF, FISCHER, FRISCHE FISCHE, SCHREI, SCHRIE, SICHER 75 BIENE, LIEBE, EILEN, LIEBEN, LEBEN, LEINE NEBEL 76 ART, RAT, WER, ETWA, RATE, WERT, WARTEN WAR, WEN, RAN, WARE, WART, WARNTE Kapitel 12 77 DREI, DICHT, ECHT, RECHT, HIER, TIER DICH, DREH, EHRT, HERD, IHRE, RIET, DREHT, REICH, TEICH 78 IST, WITZ, ZWIST SITZ 79 LISTE, SPIEL, TEILS, PISTOLE LIEST, PILOT, STEIL 80 NOTE, REST, ROTE, SORTE, STERN, OSTERN, ROSTEN ERST, NEST, ORTE, ROSE, ROST, ERNST, ORTEN, ROTEN, ROTES, SORTEN 81 BERG, BIER, BREI, FREI, GIER, BEGRIFF BIEG, REIB, REIF, RIEF 82 EGAL, LAGE, REAL, LAGER ALGE, REGAL 83 ERST, NEST, STERN REST, ERNST 84 ER, HAUS, RUHE, SEHR, HERAUS ES, HASE, HAUE, RAUS, RAUH Kapitel 13 85 LANG, ANGELN, MANN, MANGELN, NAME, NAGEL AMEN, EGAL, ELAN, LAGE, ALGE, ANGEL, LAGEN, LANGE, MAGEN, MALEN, NAGEN, LANGEM, LANGEN, MANGEL, NAGELN 86 NEU, UFER, NUR, RUFEN, RUF, FERN RUFE 87 GABE, GELB, LAGE, GABEL EGAL, ALGE 88 DACH, HAND, HASE, NACH, SAND NAHE, NASE 89 KEIN, KINN, KNIE, NEIN INNE 90 TUN, PUNK, PUNKT 91 EDEL, REDE, ERDE, LEDER, LEER EDLE, EDLER 92 ATEM, TIER, MEER, MIETER, RATE, MATERIE, TEAM ARME, ATME, RIET Kapitel 14 93 EILE, TEIL, EITEL, ELITE EILT, LEITE, TEILE 94 KUR, ZUR, KURZ, KREUZ, KURZE 95 NOT, TON, SONST OST 96 ABER, BRAUSE, RABE, SAUBER, BAUER BAUE, RAUB, RAUS, BARES, SAUER, BRAUE 97 FAHNE, HAFEN, HAFER, FAHREN FAHRE, HERAN 98 ART, HAFT, HART, TRAF, FAHRT RAT, HAT, FAHR 99 KEIL, KERL, REIZ, ZIEL, ZIRKEL 100 DIE, EIS, SEE, DIES, IDEE, SEIDE EID, SIE, DES, SEI, SEID, DIESE

Alle Lösungen für Level 101 bis 200

Wow, wenn ihr erst hier mit eurer Suche ansetzt, dann seid ihr schon mal gut vorangekommen und habt auch recht viel Zeit investiert. Doch auch mit so viel Übung werdet ihr vielleicht an einer Stelle stecken bleiben und euch über eine Lösung freuen. Deshalb nachfolgend: Alle Lösungen für die Level 101 bis 200.

Level Lösung Extra Wörter Kapitel 15 101 BIENE, BIETE, ERBEN, BREITEN BETEN, BIRNE, BREIT, ERNTE, NIETE, REIBT, REINE, RENTE, NIERE 102 DENN, NENN, DÜNNE, DÜNNEN DÜNN 103 EINS, SEIL, SEIN, INSEL, LINSE LIES, SENIL 104 LAIE, MAIS, MEIN, NAME, SEIL, INSEL, NIEMALS AMEN, EINS, ELAN, LIES, MIES, SEIN, NASE, ASIEN, ISLAM, LASEN, LINSE, MALEN, MEINS, MENSA, SAMEN, SENIL 105 NETT, TÖNE, TÖTEN TÖTE 106 AMT, ATEM, NAME, TEAM, ATMEN AMEN, ATME 107 ECHT, SEHT, STEH, STEHE SEHE, ECHTE, THESE, EHEST 108 BIER, REIF, BREI, BEI, FREI, BRIEF WECK Kapitel 16 109 ZEH, ZÄH, NÄHE, ZEHN, ZÄHNE 110 DEN, DENN, DÜNNE DÜNN 111 FAN, NAH, FAHNE, HAFEN 112 ARTE, RABE, RAGE, RATE, BETRAG ABER, BART, BERG, GABE, GEBT, GRAB, REGT, TAGE, TRAG 113 FERN, KERN, TRÄNE, KRÄFTE, KRÄFTEN KÄFER 114 DIE, GELD, IGEL, LEID, LEDIG EID, LEG, LID, GEIL, LIED, GLIED 115 EHE, EHER, EHRE, HEER REH 116 CHIP, PECH, CHIPS, EPISCH SICH, SIEH, SPICE Kapitel 17 117 IGEL, SEIL, SIEG, GLEIS GEIL, LIES, SELIG 118 EHRUNG, HUNGER, UNGERN, HUNGERN 119 EIS, SIE, KIES, REIS, KREIS, KRISE SKI, SEI 120 GIER, REGE, GEIER, REGIE 121 HASE, ACHSE, ASCHE, SACHE 122 BEIN, BIER, BREI, REIN, BIRNE REIB 123 NAME, MENSA, SAMEN AMEN, NASE 124 KERL, KÄLTE, ÄLTER, KÄLTER KLÄRT Kapitel 18 125 OHR, ORT, ROH, ROT, TOR, ROST, STROH OST 126 BAR, REH, ABER, HERAB HAB, HABE, HERB 127 KEIL, KEIN, KNIE, KLEIN 128 ART, RAT, ARZT ZART 129 LÜG, LÜGE, ZÜGE, ZÜGEL LEG 130 KLEIN, WINKEL 131 RIESE, SEIDE, DIESER DIESE, SERIE, REISE 132 FEIER, FREIE, REIFE EIFER Kapitel 19 133 BESEN, BETEN, STERBEN, STREBEN BESTE, ERBEN, ERBSE, ERNST, ERNTE, ERSTE, RENTE, STERN 134 EHER, EHRE, HIER, REICH, REIHE HEER, IHRE 135 ACHSE, ASCHE, SACHE, SCHALE LACHE, SCHAL 136 BANGE, GABEL, NAGEL, BELANG ANGEL, LAGEN, LANGE 137 KENNT, KÖNNE, KÖNNT, TÖNEN 138 BEIL, BLEI, EILE, LEIB, LIEB, LIEBE LEBE 139 BOTE, ERST, OBER, REST, ROSE, OBERST BROT, OBST, ORTE, ROST, ROTE 140 ADEL, LEID, LIED, TEIL, IDEAL, TADEL, DETAIL ALTE, EILT, LADE, LAIE, DELTA, LADET Kapitel 20 141 DEIN, DIES, EINS, NEID, NEST, SEIN, EINST, DIENST SEID, SEIT, SIND, DIENT, STEIN 142 KNIE, SEIN, SEIT, EINST, KISTE, STEIN, INSEKT EINS, KEIN, KIES, NEST, SEKT, KEINS, KNIET, SINKT, KISTEN 143 EGAL, ELAN, LAGE, LANG, PLAN, PLAGEN ALGE 144 FEIND, FINDEN FINDE 145 BEIN, DEIN, DENN, DIEB, NEID, NEIN, BINDEN INNE 146 GIER, REIS, SIEG, EISIG, RIESIG GREIS 147 ENG, EGAL, ELAN, LAGE, LANG, NAGEL GEN, LEG, LAG, ALGE, ANGEL, LAGEN, LANGE 148 LEISE, WEILE, WIESE, WIESEL SEILE, WEISE Kapitel 21 149 BIER, BLEI, EILE, LEER, LEIB, LEBER, LIEBE, LIEBER BEIL, BREI, ERBE, LEBE, LIEB, REIB 150 BERG, BURG, TREU, BETRUG, GEBURT GEBT, GUTE, REGT, TRUG, ERBGUT 151 DORN, MODE, MOND, NORM, ENORM, ORDEN, MORDEN MORD, ODER, MORDE, RODEN, MODERN 152 FEIN, FERN, FREI, REIF, FEIERN, FERIEN EINE, REIN, RIEF, FEINER, FREIEN, REIFEN, RIEFEN 153 KINN, KNIE, NEIN, WINKEN INNE, KEIN, WEIN, WENN, WINK 154 HIN, IHN, NAH, HAND, DAHIN DINAH 155 EIN, NIE, REIN, REIZ, ANREIZ RAN, ARZNEI 156 DEIN, EDEL, EILE, ENDE, IDEE, LEID, LIED, LEIDEN EDLE, EINE, NEID Kapitel 22 157 TON, BOTE, NOTE, OBEN, BETON, TOBEN BOT, BOTEN 158 KÜHE, KÜHL, KÜHLE, KÜHLEN KÜHN, KÜHEN 159 REH, MEHR, MENÜ, MÜHE, RÜHMEN 160 EINS, NEST, SEIN, SEIT, EINST STEIN 161 ASS, ASSE, VASE, NASSE NASS, NASE 162 GERN, GIER, NEIN, REIN, RINGEN INNE, RING 163 HART, HIER, TIER, HEIRAT EHRT, IHRE, RATE, RIET 164 ECHO, NOCH, OHNE, WOCHE WOHNE Kapitel 23 165 EWIG, GERN, GIER, REIN, WEIN, INGWER RING 166 ADEL, DAME, ELAN, LAND, NAME, LADEN, MANDEL AMEN, LADE, LANDE, MALEN, NADEL 167 SEIL, SEIT, STIL, LISTE, STEIL, TEILS EILT, LEST, LIES, TEIL, LIEST 168 EIS, MIES, MIST, SEIT, MEIST MIT, SIE, IST, SEI 169 FERN, REUE, FERNE, FEUER, RUFEN, FEUERN, FREUEN EUER, EURE, NEUE, RUFE, UFER, EUREN, FREUE, NEUER, REUEN 170 BAU, BART, RAUB, TABU, TAUB, BRAUT ART, BAR, RAT, BAT, RAU, BAUT, TRAU, RAUBT 171 DREI, NEID, REIN, RIND, RINDE DEIN, DRIN 172 BLEI, EILE, GELB, IGEL, LEIB, LIEB, EIGELB BEIL, BIEG, GEBE, GEIL, LEBE, LEGE Kapitel 24 173 ART, BEI, ABER, BART, BIER, BREIT, ARBEIT BAR, RAT, BAT, BREI, RABE, RATE, REIB, RIET, TIER, REIBT 174 ENDE, NEID, REIN, DIENER, NIEDER DEIN, DREI, DRIN, EINE, ERDE, IDEE, REDE, RIND, DEINER, DREIEN 175 EILE, IGEL, SEIL, GLEIS, LEISE ESEL, GEIL, LEGE, LESE, LIES, SIEG, GEILE, LIEGE, SEGEL, SEILE, SELIG, SIEGE 176 WIE, EINS, SEIN, WEIN, WEISEN EIN, NIE, EIS, SEE, SIE, SEI, INS, WEN, EINE, WEIS, WIESEN 177 EINS, IGEL, SEIL, SEIN, GLEIS, SINGLE GEIL, LIES, SIEG, SING, INSEL, LINSE, SELIG, SENIL, SINGE 178 EHER, EHRE, ERDE, REDE, REDEN, DREHEN DREH, ENDE, HEER, HERD, DEREN, DREHE, EHREN, ERDEN 179 EGAL, ELAN, GERN, LAGE, LANG, RANG, LAGERN REAL, ALGE, LANGER 180 EHER, EHRE, LEER, FEHLER, HELFER HEER Kapitel 25 181 DIES, EINS, NEID, SAND, SIND, ASIEN, DASEIN AIDS, DEIN, SEID, SEIN, NASE 182 DIREKT, KREDIT, STREIK, DISKRET DREIST, KREIST 183 ALLE, ELAN, LAIE, LILA, ALLEIN, LINEAL 184 DACH, HEMD, NACH, MACHEN, DEMNACH, NACHDEM AMEN, DAME, HAND, MACH, NAHE, NAHM, NAME, MANCHE 185 EISEN, RIESE, EISERN, REISEN EINES, REINE, SEIEN, SEINE, SERIE, NIERE, REISE, REINES, SEINER, SIRENE 186 MEINS, RASEN, EINSAM, MARINE, SEMINAR ARMEN, ARMES, ASIEN, MENSA, SAMEN 187 EHREN, EICHE, REICH, REIHE, REICHEN, RIECHEN IHREN, REINE, RHEIN, NIERE 188 NEST, NOTE, REST, ERNST, SORTE, STERN, OSTERN, ROSTEN ERST, ORTE, ROSE, ROST, ROTE, ORTEN, ROTEN, ROTES, SORTEN Kapitel 26 189 BAUEN, BAUER, BRAUN, BRAUEN, RAUBEN, ZAUBERN ZEBRA, BRAUE, BAUERN, BRAUNE, ZAUBER 190 EBENE, ENGEL, GEBEN, LEBEN, LEGEN, BELEGEN BELEG, GELBE, NEBEL 191 NEST, REST, ERNST, STERN ERST 192 BEI, BIER, BREI, FREI, REIF, BRIEF REIB, RIEF 193 EGAL, LAGE, REAL, REGAL ALGE, LAGER 194 TAGE, WAGT, WAGTE, GEWAGT ETWA, GAGE, WAGE 195 SACHEN, SCHWAN, WACHEN, WACHSEN, WASCHEN WASCHE 196 ABEND, BADEN, BRAND, VERBAND BRAVE Kapitel 27 197 EINST, ERNST, RASEN, RATEN, STERN, SAITEN, INSERAT ARTEN, ASIEN, RASTE, REIST, STEIN, STIRN, SENAT, RASTEN, SATIRE 198 FREI, REIF, EIFER, FEIER, REIFE, KIEFER RIEF, FREIE 199 EILEN, HILFE, LEINE, FEHLEN, HELFEN, FLIEHEN FEINE, FLEHE, FLIEH, HEILE, HELFE, LEHNE, FEILEN, FIELEN, FLEHEN, HEILEN, LEIHEN, LIEFEN 200 ERNTEN, NENNER, RENNEN, TRENNEN TRENNE

Alle Lösungen für Level 201 bis 300

Puh! Geratet ihr schon langsam ins Schwitzen? Kein Wunder, denn ihr habt bisher ordentliche Arbeit geleistet. Die folgenden 100 Level werden es euch nicht einfacher machen. Braucht ihr für die Ebenen 201 bis 300 die Lösungen, dann helfen wir euch beim Mogeln. Hier die Antworten:

Level Lösung Extra Wörter 201 BETEN, NEBEN, TOBEN, BETONEN BETON, BOTEN, TONNE 202 ACHSE, ASCHE, SACHE, SACHEN, SCHADE, SCHADEN SAHEN, SAHNE, SCHANDE 203 SEE, SEI, SIE, MIESE EIS 204 FAHNE, HAFEN, HAUEN, HAUFEN Kapitel 28 205 EIGEN, EINST, GENIE, GESTE, SEITE, GESTEIN EINES, EISEN, GEIST, NEIGE, NEIGT, NIETE, SEGNE, SEIEN, SEINE, SIEGE, SIEGT, SINGE, SINGT, STEIN, STIEG, STEIGEN, STIEGEN 206 AUS, HAU, SAU, HAUS 207 IDEAL, KALTE, KLEID, TADEL, DIALEKT DELTA, LADET, DELIKAT 208 TUE, BLUT, LEBT, BLUTE 209 ÜBEL, ÜBEN, ÜBLE, ÜBLEN 210 EILT, LIEß, TEIL, LIEßT 211 AST, TAT, SATT, STATT 212 ESSEN, FELSEN, FESSEL, FESSELN LESEN Kapitel 29 213 BETEN, ERBEN, ERNTE, RATEN, RENTE, BERATEN ARTEN, BATEN 214 EIGNEN, NEIGEN, EINIGEN EINIGE 215 HÖHE, HÖHEN, HÖHLE HEHL 216 BIETE, BREIT, TRIEB, BEREIT, BREITE REIBT 217 EINS, NEIN, NEST, SEIN, SEIT, SINN, TENNIS INNE 218 EIS, SEI, SIE, SPIEß 219 EISEN, PREIS, RIESE, SERIE, SIRENE, PREISEN EINES, REINE, SEIEN, SEINE, SPEER, NIERE, REISE, EISERN, PREISE, REINES, REISEN, SEINER, SPEIEN 220 KARTE, KATER, KRATZEN ANKER, ARTEN, KANTE, KATZE, KRANZ, RATEN, TANZE, TRANK, ZARTE Kapitel 30 221 FRISCH, SCHIEF, SICHER, FISCHER FISCHE, SCHREI, SCHRIE, FRISCHE 222 BEREIT, BIETEN, BREITE, REITEN, BREITEN, TREIBEN BRITEN, REIBEN, TIEREN 223 NERV, VERS, NERVÖS 224 EISEN, CHINESE, SCHIENE EICHE, EINES, SEHEN, SEHNE, SEIEN, SEINE, SIEHE, SCHEINE 225 AGENT, LANGE, NAGEL, ANGELN, ENTLANG ALTEN, ANGEL, GETAN, LAGEN, LANGT, NAGEN, TAGEN, LANGEN, NAGELN 226 FREI, LIFT, REIF, TEIL, TIEF, TIER, LITER, FILTER EILT, FIEL, LIEF, RIEF, RIET 227 KEIN, KINN, KNIE, NEIN, HINKEN INNE 228 BIER, BLEI, LEIB, LIEB, WEIB, WIRBEL BEIL, BREI, REIB, WEIL Kapitel 31 229 EINS, SEIN, ZEIT, ZINS, EINST, SITZEN NEST, SEIT, SETZ, SITZ, NETZ, SITZE, STEIN 230 GERN, RANG, RATE, AGENT, RATEN, GARTEN, TRAGEN REGT, TAGE, TRAG, ARTEN, GETAN, TAGEN, TRAGE, RAGEN 231 ERST, EUER, REST, REUE, TREU, STEUER EURE, STUR, TEURES 232 EGAL, LAGE, REAL, VAGE, VERLAG ALGE 233 ABER, BART, RABE, RATE, TABU, TAUB, BRAUT, TRAUBE BAUE, BAUT, RAUB, TRAU, TREU, BAUER, BAUTE, RAUBT, TAUBE, TRAUE, BRAUE, ERBAUT 234 ENTE, NETTER, RETTEN, TRETEN NETT 235 BIER, BREI, EHER, EHRE, ERBE, HIER, REIHE, HERBEI HEBE, HEER, HERB, IHRE, REIB 236 ABER, RABE, RAUB, BRAUSE, SAUBER BAUE, RAUS Kapitel 32 237 AKTE, TANK, TANZ, ZANK, KANTE, KATZE, AKZENT NETZ, TANZE, KATZEN 238 DIES, IDEE, SEIDE SEID, DIESE 239 HIER, REIS, SEHR, REICH, SICHER IHRE, SICH, SIEH, IHRES, SCHREI, SCHRIE 240 FREI, GIER, REIF, TEIG, FERTIG GIFT, REGT, RIEF, RIET, TIEF, TIER, GREIFT 241 EHER, EHRE, WEHR, EHREN, WEHREN HEER, WEHE, WEHEN 242 BIER, BREI, EBEN, BIENE, REIBEN BEIN, EINE, ERBE, REIB, REIN, BIRNE, ERBEN, REINE, NIERE 243 ENG, EINS, ENGE, SEIN, EIGENS, SIEGEN EIN, NIE, EIS, GEN, SEE, SIE, SEI, INS, EINE, SIEG, SING, GENIES 244 ETWA, RATE, RATEN, WARTEN WARE, WART, WERT, ARTEN, WAREN, WARNE, WARNT, WARTE, WARNTE Kapitel 33 245 EILE, LEER, TEIL, TIER, LEITER EILT, RIET 246 HASE, MACHE, MACHS, SACHE, SCHAM, SCHEMA MACH, ACHSE, ASCHE, MASCHE 247 BEIN, BLEI, LEIB, LIEB, BLIND, BILDEN BEIL, BILD, DEIN, DIEB, LEID, LIED, NEID, BILDE, BINDE, LINDE, BLINDE 248 EILT, LEBT, LEIB, LIEB, LIEBT BEIL, BLEI, TEIL 249 BLUT, FLUT, LUFT, BLUFF, BLUFFT 250 DORN, HERD, HORN, ODER, OHNE, ORDEN, DROHEN DREH, RODEN 251 ENGE, NEUE, ZEUGE, ZUNGE, ZEUGEN ZEUG 252 EILE, ENTE, EILEN, EITEL, LEINE, LEITEN, TEILEN EILT, EINE, TEIL, ELITE, LEITE, NIETE, TEILE Kapitel 34 253 ESST, SEHT, TEST, STETS, STEHST STEH, STEHT, TESTS 254 EGAL, ELAN, LAGE, LANG, NAGEL ALGE, ANGEL, LAGEN, LANGE 255 DREI, LEID, LIED, TIER, LITER, DRITTE, DRITTEL EILT, LITT, RIET, RITT, TEIL, DRITT, TEILT, TITEL, ERLITT 256 REIß, RIET, TIER, REIßT 257 DIES, DREI, ERDE, REDE, RIESE, SEIDE, DIESER IDEE, REIS, SEID, DIESE, SERIE, REISE 258 PEST, SEIN, ZEIT, EINST, STEIN, SPITZEN EINS, NEST, SEIT, SETZ, SITZ, ZINS, NETZ, SITZE, SPITZ 259 ERBE, EUER, REUE, BEREUT BETE, EURE, TREU 260 DEIN, DREI, GIER, NEID, REIN, RIND, RINDE, IRGEND DING, DRIN, GERN, RING, RINGE, DINGER Kapitel 35 261 ENDE, DENEN, EBENE, BEENDE DENN, EBEN, ENDEN, NEBEN, EBENEN 262 ALTE, NEST, SATT, TALENT, TASTEN, SATTELN ELAN, ETAT, LEST, NETT, TEST, NASE, LASTEN, SATTEL, LATENT 263 ERST, LOSE, REST, ROSE, ROST, KLOSTER KERL, LEST, ORTE, ROTE, SEKT 264 KEIL, KITT, TEIL, TEILT, TITEL, KITTEL EILT, LITT 265 ADEL, ALTE, LAIE, LEID, LIED, IDEAL, DETAIL EILT, LADE, TEIL, DELTA, LADET, TADEL 266 DREI, ECHT, HERD, TIER, DICHT, RECHT, DICHTER DICH, DREH, EHRT, HIER, IHRE, RIET, DREHT, REICH, TEICH 267 EGAL, ELAN, LAGE, LANG, MANN, NAGEL, ANGELN, MANGELN AMEN, NAME, ALGE, ANGEL, LAGEN, LANGE, MAGEN, MALEN, NAGEN, LANGEM, LANGEN, MANGEL, NAGELN 268 NAME, RANG, ARENA, MAGEN, MAGER, MANAGER AMEN, ARME, GERN, GRAM, ARMEN, RAGEN Kapitel 36 269 EILE, ESEL, NEST, SEIL, SEIN, SEIT, STIL, LEISTEN EILT, EINE, EINS, ENTE, LESE, LEST, LIES, TEIL 270 DANN, DENN, ELAN, HAND, LAND, LANDEN, HANDELN ADEL, HELD, LADE, NAHE, HANDEL, HANDLE, NADELN 271 FEIN, KEIL, KEIN, KNIE, FLECK, KLEIN, FLICKEN FICK, FIEL, LIEF, FICKE, FLINK 272 AUCH, GLAS, HAUS, LAUS, SCHAL, SCHLAU, GULASCH LACH, SUCH, SCHAU, SCHLAG, SCHLUG 273 KERL, KLAR, MARK, REAL, KREML, MALER, MAKLER ARME, MERK, KAMEL, KLARE, MARKE 274 ACKER, CRACK, KARRE, CRACKER 275 ENDE, REDE, REDEN, REDNER ERDE, DEREN, DERER, ERDEN 276 JAHR, NAHE, RUHE, HAUEN, HERAN, NEUJAHR HAUE, JURA, URAN, RAUH, RUHEN Kapitel 37 277 ALTE, EGAL, ETWA, WELT, GEWALT GALT, LAGE, LEGT, TAGE, WAGE, WAGT, ALGE 278 EINS, NEST, SEIN, SEIT, EINST, STEIN 279 ERST, REST, RÜBE, ÜBER, BÜRSTE BRÜSTE 280 ERNST, STERN, STURM, UNSER, UNTER, MUSTERN UNSRE 281 KOCH, MICH, SICH, KOMISCH 282 GELD, IGEL, LEID, LIED, LEDIG GEIL, GLIED 283 ALSO, FAST, SAFT, SAMT, OFTMALS ATOM, MALT, SOFA 284 ERNST, STERN, TÖTEN, RÖSTEN, STÖREN, TRÖSTEN STÖRE, STÖRT, RÖTEN, ERTÖNT, STÖRTE Kapitel 38 285 DEIN, LEID, LIED, NEID, LINDE 286 ANKER, BADEN, BRAND, DANKE, DENKBAR ABEND, DEKAN, KADER, KNABE 287 HALT, HEIL, NAHE, TEIL, ANTEIL, HALTEN, INHALT, EINHALT AHNT, ALTE, EILT, ELAN, LAIE, LEIH, LIEH, NAHT, LATEIN 288 CLAN, ELAN, NAHE, LACHE, LACHEN ELCH, LACH, NACH, CHANEL 289 CHEF, FACH, FEIN, NACH, EINFACH CAFE, NAHE 290 REIHE, HEREIN, REICHEN, RIECHEN EHREN, EICHE, IHREN, REICH, REINE, RHEIN, NIERE, RECHNE, REICHE, REIHEN, RIECHE 291 DORN, MODE, MOND, NORM, ODER, MORDEN MORD, MODERN 292 ALTE, LAUT, RATE, ALTER, LAUNE, NATUR, RATEN, NEUTRAL ELAN, REAL, TRAU, TREU, URAN, ALTEN, ARTEN, LAUTE, LERNT, TRAUE, UNTER, TAUEN, URALTEN Kapitel 39 293 EDEL, ERDE, LEER, REDE EDLE 294 HASE, PECH, ACHSE, ASCHE, RACHE, SPRACHE SEHR, PHASE, RASCH, SACHE, SCHAR 295 POET, SEIL, STIL, LISTE, SPIEL, STEIL, PISTOLE EILT, LEST, LIES, LOSE, PEST, POST, SEIT, TEIL, EPOS, LIEST, PILOT, TEILS 296 EHER, EHRE, GIER, HIER, EHRGEIZ GEHE, HEER, HERZ, IHRE, REIZ, ZEHE, ZEIG, ZIEH 297 FEIN, FERN, FREI, FEIERN, FERIEN, REIFEN EINE, REIF, REIN, RIEF, FEINER, FREIEN, RIEFEN 298 BERG, GAGE, RABE, GEBAR ABER, GABE, GRAB, ERGAB, GRABE 299 BERG, GRÜß, REGE, ÜBER, BERGE, BEGRÜßE ERBE, GEBE, RÜBE, RÜGE, GRÜSSE 300 AM, ARG, ARM, GAR, MAG, GRAM

Alle Lösungen für Level 301 bis 400

Man seid ihr fleißig und ausdauernd. Nicht schlecht, wenn ihr schon bei Level 300 angekommen seid und immer noch ausreichend Puste habt, dann schafft ihr es auch sicherlich ans Ziel. Damit dieses Vorhaben nicht an einer oder zwei fehlenden Lösungen scheitert, wollen wir euch auch weiterhin helfen, Wort Guru zu meistern. Weiter geht es mit den richtigen Antworten für die Level 301 bis 400.



Level Lösung Extra Wörter Kapitel 40 301 HASE, NACH, NAHE, WACH, WAHN, WACHSEN, WASCHEN NASE 302 EILE, LIEF, PFEIL, PFEILE FIEL 303 GUT, TEE, TUE, GUTE, GETUE 304 ERDE, IDEE, NEID, REDE, REIN, NIEDER DEIN, DREI, DRIN, EINE, ENDE, RIND, DEINER, DIENER, DREIEN 305 AUCH, BACH, BUCH, BRUCH, BRAUCH, ABBRUCH RAUB, RAUH, BAUCH, BRACH, RAUCH 306 EIGEN, GANZE, GENIE, ZIEGE, ANZEIGE NEIGE, ZEIGE 307 EHRE, ERDE, REDE, BEHÖRDE DREH, EHER, ERBE, HEBE, HEER, HERB, HERD, HÖRE, DERB 308 HAND, NACH, NAHE, MANCH, DEMNACH, NACHDEM AMEN, DACH, DAME, HEMD, MACH, NAHM, NAME, MACHE Kapitel 41 309 BLEI, EILE, LIEB, LIEBE BEIL, LEBE, LEIB 310 LASTEN, PLANET, STAPEL, SPALTEN PLANST, PLANTE 311 KAMM, LAMM, KAMEL, KAMMER, MAKLER, MERKMAL ARME, KERL, KLAR, MARK, MERK, REAL, KLARE, KREML, MALER, MARKE 312 MEER, KERBE, METER, MERKTE, BEMERKT BETE, ERBE, MERK, MERKE, MERKT 313 HAND, HASE, SACHEN, SCHADE, SCHADEN, SCHANDE DACH, NACH, NAHE, SAND, NASE 314 AUßEN, AUßER, DAUER, RUNDE, DRAUßEN 315 EKEL, KERL, LEER, ERKLÄRE 316 GERN, GIER, REIN, TIER, INTRIGE REGT, RIET, TEIG, RING, REINIGT Kapitel 42 317 ELCH, HALS, ACHSE, ASCHE, SACHE, SCHAL, SCHALE HASE, LACH, LACHE 318 DEIN, DENN, ENDE, IDEE, NEID, NEIN, DIENEN EINE, INNE, DEINEN 319 GEIER, GENIE, ENERGIE EIGEN, ENGER, GERNE, NEIGE, REGEN, REGIE, REINE, RINGE, NIERE, EIGENER 320 HILFE, LEINE, FEILEN, HEILEN, HELFEN, FLIEHEN EILEN, FEINE, FLEHE, FLIEH, HEILE, HELFE, LEHNE, FEHLEN, FIELEN, FLEHEN, LEIHEN, LIEFEN 321 ATEM, NAME, TEAM, ATMEN AMEN, ATME 322 BAUER, BRAUN, RAUBEN BAUEN, BRAUE, BAUERN, BRAUEN, BRAUNE 323 ARTE, GARE, RABE, RAGT, RATE, BETRAG ABER, BART, BERG, GABE, GEBT, GRAB, REGT, TAGE, TRAG 324 FEIN, NOTE, OFEN, POET, TIEF, TOPF, EINTOPF Kapitel 43 325 NETT, NOTE, TOTE, KNOTEN KONNTE, KONTEN 326 EIGEN, EISEN, GEIST, GENIE, GESTE, SEITE, GESTEIN, STEIGEN EINES, EINST, NEIGE, NEIGT, NIETE, SEGNE, SEIEN, SEINE, SIEGE, SIEGT, SINGE, SINGT, STEIN, STIEG, STIEGEN 327 BIER, BREI, FREI, REIF, BRIEF REIB, RIEF 328 KEIL, KEIN, KNIE, WEIL, WEIN, WINKEL WINK 329 BLEI, LEIB, LIEB BEIL 330 EIGEN, ELITE, LEINE, GLEITEN EILEN, EITEL, ENGEL, GEILE, GENIE, LEGEN, LEGTE, LEITE, LIEGE, LIEGT, NEIGE, NEIGT, NIETE, TEILE 331 HAUEN, SACHE, SAHNE, SACHEN, SCHAUEN ACHSE, ASCHE, HAUSE, SAHEN, SCHAU, SCHEU, SUCHE, SCHAUE, SUCHEN 332 AGENT, ENGEL, ETAGE, NAGEL, ELEGANT ALTEN, ANGEL, GETAN, LAGEN, LANGE, LANGT, LEGEN, LEGTE, TAGEN Kapitel 44 333 ADEL, BALD, HABE, HALB, HALS, HASE, DESHALB HELD, LADE 334 EIGEN, GENIE, MENGE, GEMEIN EINEM, MIENE, NEIGE 335 BETE, BIER, REIT, BREITE, TRIEBE BREI, ERBE, REIB, RIET, TIER, BEREIT 336 TEIL, ELITE, LEITE, TEILE EILE, EILT, EITEL 337 BIER, BREI, RÜBE, BIRNE, RHEIN, HINÜBER BEIN, HERB, HIER, HIRN, IHRE, REIB, REIN, ÜBEN, ÜBER, BRÜHE, BÜHNE, IHREN 338 EIS, SIE, SKI, KIES, KREIS, KRISE SEI, REIS 339 DANK, DANN, DENN, DANKEN DENK, KANN 340 ARG, ART, AST, GAR, GAS, RAT, TAG, GRATIS IST Kapitel 45 341 TÜR, RÜBE, ÜBEN, TRÜBE, TRÜBEN ÜBT, ÜBER 342 GEN, WEH, EWIG, WEIN, HINWEG ENG, EIN, NIE, WIE, HIN, WEG, IHN, GEH, WEN, HING 343 SEKT, KÜSTE, STECK, STÜCK 344 DEIN, EINS, NEID, NEST, SEIN, EINST, DIENST DIES, SEID, SEIT, SIND, DIENT, STEIN 345 EGAL, GELB, GABEL, LAUBE, GLAUBE AUGE, BAUE, BLAU, GABE, LAGE, LAUB, ALGE, BLAUE, GLAUB 346 REIN, REIS, EISEN, RIESE, EISERN, REISEN EINE, EINS, SEIN, EINES, REINE, SEIEN, SEINE, SERIE, NIERE, REISE, REINES, SEINER, SIRENE 347 ELAN, GERN, LANG, LAGER, NAGEL, REGAL, LAGERN EGAL, LAGE, RANG, REAL, ALGE, ANGEL, LAGEN, LANGE, RAGEN, LANGER 348 SEKT, KOMET, KÜSTE, KOSTÜM KOSTE Kapitel 46 349 NETT, TANTE, TATEN, TANTEN ETAT 350 BEIN, BIER, EBEN, ERBE, BIENE, BIRNE, REIBEN BREI, EINE, REIB, REIN, ERBEN, REINE, NIERE 351 GERN, IRRE, REIN, RINGER GIER, RING 352 KIES, REIS, KREIS, KRISE, KAISER 353 EHE, EHER, EHRE, LEHRE, FEHLER REH, ELF, HEER, LEER, FLEHE, HELFE, HELFER 354 KERL, KLÄRT, KÄLTE, ÄLTER, ERKLÄR, KÄLTER, ERKLÄRT 355 ALTE, ERST, RATE, REAL, REST, STAR, ALTER, LASTER LEST, RAST, ALTES, LASER, RASTE, ALTERS, SLATER 356 BART, HAAR, HAFT, ABFAHRT FAHR, HABT, HART, TRAF Kapitel 47 357 NEIN, WEIN, WENN, WEINEN EINE, INNE 358 EILE, ENTE, TEIL, EILEN, EITEL, LEINE, LEITEN, TEILEN EILT, EINE, ELITE, LEITE, NIETE, TEILE 359 REGE, REIF, RIEF, EIFER, REGIE, GREIFE FREI, GIER, FEIER, FEIGE, FREIE, GEIER, GREIF, REIFE, FEIGER 360 FEIERN, FERIEN, FINGER, REIFEN, GREIFEN FEIGEN, FEIGER, FEINER, FREIEN, GENFER, GREIFE, RIEFEN 361 CAFE, ELCH, FACH, HALS, FLASCHE CHEF, FELS, HALF, HASE, LACH, FALSCHE, SCHLAFE 362 GEN, WEIN, WEH, HINWEG, EWIG, (ENG, EIN) 363 BAHN, BEIN, GABE, HABE, HINGABE BANG, BIEG, HANG, HING, NAHE 364 MAUS, SAMT, SATZ, STAU, ZAUM, UMSATZ Kapitel 48 365 BLEI, GELB, IGEL, LEIB, LIEB, BIOLOGE BEIL, BIEG, GEIL 366 EHER, EHRE, ERBE, HERR, RÜBE, BRÜHE, HERÜBER HEBE, HEER, HERB, RÜHR, ÜBER, RÜHRE, BERÜHRE 367 ERST, REST, ERSTE, GESTE, GERSTE REGT, REGST 368 EILE, EKEL, LEID, LIED, KLEIDEN DEIN, DENK, EDEL, EDLE, EINE, ENDE, IDEE, KEIL, KEIN, KIND, KNIE, NEID 369 ACHSE, AHNEN, ASCHE, NAHEN, SACHE, SAHNE, NASCHEN SAHEN, NASEN 370 IRRE, KEIL, KEIN, KERN, IRREN, KLEIN, KLIRREN KERL, KNIE, REIN 371 FISCH, REICH, FRISCH, SCHIEF, FISCHER, FRISCHE FRECH, IHRES, FISCHE, SCHREI, SCHRIE, SICHER 372 ABER, FERN, FRAU, RABE, RAUB, ABRUFEN BAUE, RUFE, UFER, URAN Kapitel 49 373 GARTEN, GRAUEN, TAUGEN, TRAGEN, TRAUEN, AGENTUR GAUNER, TRUGEN 374 FAIR, FRAU, FREI, HIER, REIF, RUHE, UFER, HIERAUF FAHR, FUHR, HAUE, IHRE, RIEF, RUFE, RAUH 375 ERST, NEST, REST, ERNST, STERN, RÜSTEN 376 KEIL, KEIN, KNIE, WEIL, WEIN, WICKELN WECK, WINK 377 GEIER, REGEL, REGIE, RIEGEL GEILE, LIEGE, REGLE, GEILER 378 ERST, NEST, REST, SÄEN, RÄTSELN LEST 379 GERN, GRAM, NAME, RANG, ARENA, MAGEN, MAGER, MANAGER AMEN, ARME, ARMEN, RAGEN 380 BANK, BEIN, KEIN, KNIE, KABINE Kapitel 50 381 EILE, HEIL, LEINE, HEILEN, LEIHEN EINE, LEIH, LIEH, EILEN, HEILE, LEHNE 382 EILE, ESEL, IGEL, SEIL, SIEGEL GEIL, LEGE, LESE, LIES, SIEG, GEILES, GEISEL, GLEISE 383 EINS, MEIN, MIES, MIST, NEST, STIMMEN NIMM, SEIN, SEIT 384 BIER, BREI, REIN, RÜBE, BIRNE, TRÜBEN, TRIBÜNE BEIN, REIB, RIET, TIER, ÜBEN, ÜBER, BREIT, REIBT, TRÜBE, BRITEN 385 ACHT, ECHT, NACH, NAHE, ACHTEN AHNT, NAHT 386 NEST, NOTE, PEST, POET, POST, POSTEN EPOS 387 KREIS, KRISE, LEISE, LESER, RIESE, KREISEL SEILE, SERIE, REISE 388 ÜBEL, ÜBEN, ÜBLE, BÜHNE, ÜBLEN, BLÜHEN Kapitel 51 389 ERST, MEER, MIES, MIST, REIS, REST, TIER, MEISTER RIET, SEIT 390 DEIN, DIES, EINS, NEID, SAND, DASEIN AIDS, SEID, SEIN, SIND, NASE 391 GNADE, WAGEN, WANGE, GEWAND 392 DIENER, FEIERN, FERIEN, NIEDER, FRIEDEN DEINER, DREIEN, FEDERN, FEINDE, FEINER, FREIEN, FRIEDE, FRIEND, REIFEN, RIEFEN, ERFINDE 393 AKTE, RATE, KARTE, KATER 394 ESEL, HALS, HASE, HELM, LAHM, EHEMALS LESE, MEHL, SEHE 395 BAUEN, BAUER, BRAUN, ERBEN, ERBAUEN EUREN, NEUER, BRAUE, REUEN 396 BAHN, BANN, AHNEN, HABEN, NAHEN, BAHNEN HABE, NAHE Kapitel 52 397 ENGE, GEBE, GEHE, EBENE, GEBEN, HEBEN, HEGEN, BEGEHEN EBEN, HEBE, GEHEN 398 KEIL, KEIN, KNIE, KLEIN, KLINKE 399 GERN, RANG, RATE, GARTEN, TRAGEN REGT, TAGE, TRAG 400 EINS, KEIN, KIES, KNIE, KUSINE SEIN

Alle Lösungen für Level 400 bis 500

Unsere gemeinsame Reise durch Wort Guru neigt sich dem Ende, denn wir befinden uns im Endspurt. Wer tapfer bis hierher durchgehalten und gerätselt hat, wird sicherlich im Anschluss einen Ersatz brauchen. Die Spielewelt bietet glücklicherweise viele vergleichbare Titel und wenn ihr einen kennt, der euch mindestens genauso viel Spaß gemacht hat wie dieser, dann hinterlasst uns eure Ideen in den Kommentaren. Weiter geht es mit den Lösungen für die (seit dem Update nicht mehr) letzten Level 400 bis 497.

Level Lösung Extra Wörter 401 ARME, NAME, ARMEN, CRANE AMEN 402 EILE, LEER, TEIL, TIER, ELITE, LEITER EILT, RIET, EITEL, LEITE, LITER, TEILE 403 ALTE, ELAN, LAUNE, LAUTEN LAUT, ALTEN, LAUTE, TAUEN 404 ERST, NEST, NOTE, REST, ROSE, ROSTEN ORTE, ROST, ROTE, OSTERN, SORTEN Kapitel 53 405 FEIN, FERN, REIF, FEIERN, FERIEN, REIFEN EINE, FREI, REIN, RIEF, FEINER, FREIEN, RIEFEN 406 ELCH, HELL, LÄCHLE, LÄCHELN NÄHE 407 ALTE, LAUT, RATE, REAL, TREU, ALTER, LAUTER TRAU, LAUTE, TRAUE, LAUERT, URALTE 408 AKTE, ALTE, LEID, IDEAL, KLEID, TADEL, DELIKAT, DIALEKT ADEL, EILT, KALT, KEIL, LADE, LAIE, LIED, TEIL, DELTA, KALTE, LADET 409 GANS, GAST, NEST, SAGE, SAGEN, STANGE SAGT, SANG, TAGE, NASE, AGENT, ANGST, GETAN, SAGTE, TAGEN, SENAT, SAGTEN 410 WANN, WARE, WENN, WARNEN 411 EBEN, ENGE, NEUE, GEBEN, BEUGEN GEBE, BEUGE 412 MEER, MIES, REIS, EIMER, RIESE, MISERE MIESE, SERIE, REISE, MIESER Kapitel 54 413 EINS, NEIN, NEST, SEIN, SEIT, TENNIS INNE, SINN 414 EUER, FERN, NEUE, REUE, UFER, FERNE, FEUERN, FREUEN EURE, RUFE, EUREN, FEUER, FREUE, NEUER, RUFEN, REUEN 415 BEIL, BLEI, BIBEL, BLIEB, BLEIBE EILE, LEBE, LEIB, LIEB, BLEIB, LIEBE, BLIEBE 416 FERN, OFEN, ROSE, SENF, FRESNO, SOFERN 417 EILE, ESEL, SEIL, WIESEL LESE, LIES, WEIL, WEIS 418 DEIN, DREI, REDE, REIN, DIENER, NIEDER DRIN, EINE, ENDE, ERDE, IDEE, NEID, RIND, DEINER, DREIEN 419 LEISE, WEILE, WEISE, WIESE, WIESEL, JEWEILS SEILE 420 BIENE, BREIT, BREITEN, TREIBEN BETEN, BIETE, BIRNE, ERBEN, ERNTE, NIETE, REIBT, REINE, RENTE, NIERE Kapitel 55 421 ASIEN, INSEL, MALEN, NIEMALS ISLAM, LASEN, LINSE, MEINS, MENSA, SAMEN, SENIL 422 MODE, MOND, NORM, ENORM, ORDEN, MODERN, MORDEN DORN, MORD, ODER, MORDE, RODEN 423 KRISE, MUSIK, MUSIKER, UMKREIS KREIS 424 LEBEN, LEBER, LEERE, LEEREN, ERLEBEN EBENE, ERBEN, LERNE, NEBEL, BEEREN, ERLEBE 425 ASIEN, RASEN, EINSAM, MARINE, SEMINAR ARMEN, ARMES, MEINS, MENSA, SAMEN 426 REICH, REIHE, RHEIN, REICHEN, RIECHEN EHREN, EICHE, IHREN, REINE, NIERE 427 RAN, KERN, KRAN, ANKER 428 FLACH, SCHAF, SCHAL, FALSCH, SCHLAF Kapitel 56 429 ACHSE, ASCHE, SACHE, SCHWAN, WACHSEN, WASCHEN SAHEN, SAHNE, WACHE, WACHS, WASCH, SACHEN, WACHEN, WASCHE 430 ENGEL, FEGEN, FEILEN, FLIEGE, LIEGEN, FLIEGEN EIGEN, EILEN, FEIGE, FEINE, FLIEG, GEILE, GENIE, LEGEN, LEINE, LIEGE, NEIGE, FEIGEN, FIELEN, GEFIEL, GEILEN, LIEFEN 431 AGENT, ERNTE, ETAGE, RATEN, REGEN, RENTE, GERATEN ARTEN, ENGER, GERNE, GETAN, TAGEN, TRAGE, RAGEN 432 EINST, GEIST, GENIE, GESTE, SEITE, GESTEIN, STEIGEN EIGEN, EINES, EISEN, NEIGE, NEIGT, NIETE, SEGNE, SEIEN, SEINE, SIEGE, SIEGT, SINGE, SINGT, STEIN, STIEG, STIEGEN 433 MAUERN, NUMMER, UMARMEN RAMMEN, UMARME 434 ALLEIN, FINALE, EINFALL FALLEN, LINEAL 435 EILEN, ENGEL, GENIE, LEINE, LIEGEN EIGEN, GEILE, LEGEN, LIEGE, NEIGE, GEILEN 436 EIGEN, EILEN, ENGEL, GENIE, LEGEN, LEINE, EINLAGE ANGEL, GEILE, LAGEN, LANGE, LIEGE, NAGEL, NEIGE, GENIALE Kapitel 57 437 EISEN, SEHEN, CHINESE, SCHIENE EICHE, EINES, SEHNE, SEIEN, SEINE, SIEHE, SCHEINE 438 SACHEN, SCHADE, SCHADEN, SCHANDE 439 IST, WIR, WIRT, WIRST 440 ECKE, EKELN, ENKEL, FLECK, FLECKEN EKEL, ECKEN, LENKE 441 RIET, TIER, VIER, VIERT 442 ALS, DAS, LAS, ASYL, LADY LAD 443 EINST, ERNST, FRIST, STEIN, STERN, FINSTER REIST, STEIF, STIRN 444 DIENER, NIEDER, REIZEN, ZIEREN, REIZEND DEINER, DREIEN Kapitel 58 445 BANGE, GEBEN, NAGEN, NEBEN, ANGEBEN ENGEN 446 KAMM, KERL, KLAR, LAMM, MARK, REAL, MERKMAL ARME, MERK 447 EIGEN, EIGENS, SIEGEN EINES, EISEN, GENIE, NEIGE, SEGNE, SEIEN, SEINE, SIEGE, SINGE, GENIES 448 NOTE, KRONE, ORTEN, KORKEN, KONKRET KERN, KORN, ORTE, ROTE, KORK, ROTEN 449 ARMEE, KAMEL, KREML, MALER, MARKE, REKLAME KLARE, MERKE 450 CHRIST, STRICH, SCHRITT STICHT 451 FEHLEN, FEILEN, HEILEN, HELFEN, LEIHEN, FLIEHEN FIELEN, FLEHEN, LIEFEN 452 ERNST, ERNTE, ERSTE, RENTE, TREUE, UNSER, STEUERN EUREN, EURES, NEUER, NEUES, STERN, TEUER, TEURE, UNSRE, UNTER, REUEN Kapitel 59 453 EBENE, ERBEN, GEBEN, REGEN, ERGEBEN BERGE, ENGER, GERNE 454 BIENE, EBENE, LEBEN, LEINE, BEEILEN EILEN, LIEBE, NEBEL 455 KANN, KECK, KANNE, NACKEN, KNACKEN 456 ERBEN, ERBSE, ERNST, ERSTE, RENTE, STERBEN BESEN, BESTE, BETEN, ERNTE, STERN, STREBEN 457 EISEN, PREIS, RIESE, SERIE, SPEER, PREISEN EINES, REINE, SEIEN, SEINE, NIERE, REISE 458 LOHN, OHNE, HOLEN, LOHNEN LHNEN 459 EIGEN, GEIER, GENIE, REGEN, REGIE, NEUGIER ENGER, EUREN, GERNE, NEIGE, NEUER, REINE, RINGE, RUINE, REUEN, NIERE 460 EISEN, RIESE, SERIE, REISEN EINES, REINE, SEIEN, SEINE, NIERE, REISE, EISERN, REINES, SEINER, SIRENE Kapitel 60 461 AKTE, ALTE, KLAN, ALTEN, KALTE, LAKEN, LENKT ELAN, KALT, TANK, KANTE 462 ALTE, ETAT, NEST, SATTEL, TALENT, SATTELN ELAN, LEST, NETT, SATT, TEST, NASE, LASTEN, TASTEN, LATENT 463 WAGE, WAGEN, WANNE, WANGEN WANN, WENN, NAGEN, WANGE, GEWANN 464 ABER, BACK, ACKER, BARACKE RABE, BACKE 465 LAD, ADEL, EDEL, EDLE, LADE, ADELE 466 DAS, AIDS, SODA, ADIOS 467 ELF, FIEL, LAIE LIEF 468 ALL, ALLE, ALLEE Kapitel 61 469 EIN, NIE, INNE, NEIN 470 REH, HERR, RÜHR, RÜHRE 471 SEKT, TEST, TOTE, KOSTE, TOTES, KOSTET 472 NAß, NEU, AßEN, AUßEN NUß 473 MAI, ZUM, MIAU, ZAUM 474 ART, TOR, TRAU ORT, ROT, RAT, RAU, AUTO, TOUR 475 BAD, DEN, BAND, ABEND, BADEN 476 AST, BAT, SAAT, STAB, BASTA Kapitel 62 477 DEN, ADER, DRAN, JADE, RAND RAD, DER, RAN 478 ALL, FALL, ANFALL FAN 479 FAN, FANG, ANFANG 480 BAR, ABER, RABE, ARABER 481 RAN, ELAN, LEER, REAL, LERNE, REALEN 482 ALS, LAS, HASE HALS 483 MAN, MUT, ANMUT, ATMUNG TAG, AMT, GUT, TUN, MAG 484 AUF, DEM, DAME Kapitel 63 485 BANN, NENN, BANNEN 486 EBEN, ECKE, ECKEN, BECKEN 487 ECKE, ERBE, KERBE 488 BEIL, BLEI, EILE, LEBE, LIEBE, BEEILE LEIB, LIEB 489 EBEN, ERBE, EBENE, ERBEN, BEEREN 490 HEBT, HÄLT, LEBT, BEHÄLT 491 KOMM, KOMME, BEKOMM MEMO 492 BELL, EBEN, LEBE, BELLE, LEBEN, NEBEL, BELLEN Kapitel 64 493 ALL, BALL, FALL, ABFALL 494 SEE, ERBE, BESEN, ERBEN, ERBSE, ERBSEN EBEN 495 ACHT, FAST, HAST, HATS, SAFT, SCHAF FACH, HAFT, STACH 496 ECHO, NOCH, OHNE 497 ABER, BRAV, RABE, VERS, BARES, BRAVE, BRAVES VASE 498 BIER, BREI, RIET, BIETE, TREIB, BEREIT BETE, ERBE, REIB, TIER, BREIT, REIBT, BREITE 499 ERBE, ERBEN, NEBEN, BRENNE EBEN, RENNE 500 FREI, REIB, REIF, RIEF, EIFER, FREIE, FIEBER BIER, BREI, ERBE, BRIEF, FEIER, REIFE, BRIEFE

Alle Lösungen für Level 501 bis 600

Oh man Word Puzzle Games! Was habt ihr euch dabei gedacht? 500 neue Level mit neuen Lösungen! Das ist an sich eine Supersache und wir freuen uns, dass wir Wort Guru weiter spielen können. Zumindest haben wir es uns im ersten Moment gedacht. Doch dann kam die Ernüchterung: Die Antworten sind teilweise völlig an den Haaren herbeigezogen und ergeben überhaupt keinen Sinn.

Es ist eigentlich ok, wenn man Namen mitintegriert, aber einfach sinnlose Buchstabenaneinanderreihungen sind wirklich nicht nötig. Manche der Lösungen haben wir gegooglet und festgestellt, dass es Firmennamen sind, von denen wir bisher nie etwas gehört haben. Aber gut. Wir bleiben tapfer! Wir begleiten euch weiter und spielen mit. Hier die Antworten der nächsten 100 Level.



Level Lösung Extra Wörter Kapitel 65 501 BEIL, BELL, BIER, BLEI, LIEB, REIB BREI, LEIB 502 RÜBE, RÜCK, ÜBER, BRÜCKE 503 ART, RAT, RATE, VATER 504 GELB, LÜGE, ÜBEL, ÜBLE, LÜGEN, ÜBLEN, BÜGELN ÜBEN, BÜGEL 505 BERG, RÜBE, ÜBER, BÜRGER RÜGE 506 LEBT, TREU, RUBEL BLUT, BLUTE 507 FREI, REIF, RIEF, FEIER, FREIE, REIFE EIFER 508 LOG, OFT, FLOG, GOLF, FOLGT Kapitel 66 509 BERG, BORG, OGER, GROBE, BESORG, GROBES GROB, OBER, ROSE, SORG, SORGE 510 TOLL, WELL, WELT, WOLL, TOLLE, WOLLT, WOLLTE WOLLE 511 REST, SÄEN, ÄRMSTE, ÄRMSTEN ERST, NEST 512 ENG, GEN, EBEN, BEBEN, EBENE, GEBEN, BEGEBEN ENGE, GEBE 513 FAUL, LAGE, LAUF, AUFLAGE AUGE, EGAL, FLUG, ALGE 514 GAST, STAU, SAGST, SAUGT, AUSSAGT SAAT, SAGS, SAGT 515 ERST, REST, STUR, TREU, STREß, AUßERST SÄURE, ÄUßER 516 KUR, KEIL, KERL, KULI Kapitel 67 517 ESST, MENÜ, NEST, NÜSSE, MÜSSEN, MÜSSTE, MÜSSTEN 518 ALLE, BALD, BALL, LADE, BELLA ADEL, BELL, LABEL 519 ERBE, ERBEN, ESSEN EBEN, ESSE, BESEN, ERBSE 520 BETT, GÄBE, TÄTE, TÄTER BERG, GEBT, REGT, BRETT, GERÄT, TRÄGE, TRÄGT, GRÄTE 521 GÖRE, REGT, GRÖßE, GRÖßTE 522 ABER, BART, RABE, RATE, RAUB, TABU, TAUB, TRAUBE BAUE, BAUT, TRAU, TREU, ERBAUT 523 DEN, DER, RAN, DANN, RAND, ANDERN 524 LEBE, EDLEN, NEBEL, LEBEND EBEN, EDEL, EDLE, ENDE, ELEND, LEBEN Kapitel 68 525 OBEN, BODEN, LOBEN, NOBLE, BLONDE, BLONDEN DENN, BLOND, NOBEL 526 KERL, KLTE, ÄLTER, KÄLTER, ERKLÄRT KLÄRT, ERKLÄR 527 ERBE, ERBEN, NEBEN, NENNE, BRENNE, NENNER EBEN, NENN, RENNE, RENNEN 528 GÖRE, REGE, GRÖßER, GRÖßERE 529 BETE, BRETT, RETTE, RETTER, BRETTER BETT, ERBE, BETET, TRETE 530 KERN, KORB, KORN, KRONE, ROCKEN BOCK, OBEN, OBER, COKE, ROCK 531 KERN, RÜCK, ÜBER, BÜCKEN, BRÜCKEN RÜBE, ÜBEN, BRÜCKE, RÜCKEN 532 BELL, RÜBE, ÜBEL, ÜBER, ÜBLE Kapitel 69 533 EBEN, NAME, LEBEN, MALEN, BEAMEN AMEN, ELAN, LEBE, NEBEL 534 DAS, STAND, ANSTAND AST, SATAN 535 TAT, SANA, ANTAT, SATAN, STATT AST, SAAT, SATT, STAAT 536 TEE, NENNE, TANNEN, ANTENNE NENNT, NANNTE 537 RITT, TITAN, ANTRITT TRAT, TRITT 538 ALT, ELAN, WTWA, ALTEN, ANWÄLTE TAL, WEN, WAL, ALTE, WELT 539 RAT, PAAR, PAPA, PARAT ART 540 ARM, PER, ARME, VIER, VAMPIR MAI, MIR, VIA Kapitel 70 541 SIE, SIEB, WEIS, WEISE BIS, WIE, BEI, EIS, SEE, SEI, WEIB, WIESE 542 ZEH, HABE, ZAHL, HALBE, ZAHLE HAB, HALB 543 BEI, BEIL, BELL, LIEB BLEI, LEIB 544 SEE, REIS, RIESE, SERIE EIS, SIE, SEI, REISE 545 EID, DIEB, DREI BEI, DIE, DER, DIR, BIER, BREI, REIB, DERB 546 BIS, BIST, STAB AST, IST, BAT 547 BEI, BETT, BITTE, TIBET, BITTET 548 FÜRS, FÜHRT, FÜRST, FÜHRST FRÜH, FÜHR Kapitel 71 549 SUCH, TUCH, SCHUF, FUTSCH, SCHUFT FUCHS, SUCHT 550 RUFT, TREU, UFER, FREUT, FUTTER FETT, RUFE 551 ABER, GABE, GRAB, RABE, ERGAB, GEBAR BERG, GRABE 552 LAIE, IDEAL, KLEID, TADEL, DELIKAT, DIALEKT ADEL, AKTE, ALTE, EILT, KALT, KEIL, LADE, LEID, LIED, TEIL, DELTA, KALTE, LADET 553 BETE, BOTE, GEBE, GEBOTE GEBT 554 ERBE, GEBT, BERGE, ERGEBT BERG, BETE, GEBE, REGT, GEBET, GEERBT 555 EILE, IGEL, LIEF, FEIGE, GEILE, LIEGE, GEFIEL FIEL, GEIL, LEGE, FLIEG, FLIEGE 556 REGE, ENGER, GERNE, REGEN, GEGNER ENGE, GERN, GEGEN Kapitel 72 557 GIER, REGT, RITT, TEIG, TIER RIET 558 GÖRE, REGT, TÖTE, GÖTTER 559 BERG, GÄBE, ÄRGER, GRÄBER 560 ENGE, GERN, REGE, ENGER, GERNE REGEN 561 NENN, PENN, NENNE, PENNEN 562 GIER, REGE, FEIER, FEIGE, GREIF, REGIE, FEIGER FREI, REIF, RIEF, EIFER, FREIE, GEIER, REIFE, GREIFE 563 ENGE, REGE, REGEN, GRENZE GERN, ENGER, GERNE 564 LEER, LEGE, LEGTE, REGEL, REGLE LEGT, REGT Kapitel 73 565 GORE, OGER, GROßE, GROßER ROGER 566 GUT, MUT, TUE, GUTE, GUTEM 567 ENG, NEU, TUN, GUTEN GEN, GUT, TUE 568 ACH, AKT, HAT, HACK, HACKT ACHT 569 FAN, NAH, NAE, FAHNE, HAFEN 570 NAH, KAHN, NAHE 571 HAB, HABE, HALB, HALBE 572 EINE, INNE, MEIN, MIEZ, EINEM, MIENE, MEINEN, EMINENZ NEIN, ZINN, MENNI, MIEZE, MINEN Kapitel 74 573 TEIG, ZEIT, ZEIGT, ZEITIG ZEIG 574 ERSTE, MEIST, MIETER, MISERE, MEISTER EIMER, METER, MIESE, MIETE, REIMT, REIST, RIESE, SEITE, SERIE, REISE, MEISTE, MIESER, MISTER, REISTE, TIERES 575 WEN, WER, NARR, WARE, ERWAR, WAREN WAR, RAN, WARNE 576 SUCH, WUCHS, WUNSCH 577 RUND, WUND, WURDE, WUNDER WERD, RUNDE, WUNDE, WURDEN 578 WERT, WURDE, WURDET TREU, WERD 579 ESST, WÜST, WÜSTE, WÜSSTE 580 REGE, ZEIG, ZEIGE, ZIEGE, ZEIGER GIER, REIZ, GEIER, REGIE, REIZE Kapitel 75 581 EILE, EINE, ENZ, EILEN, LEINE, ZEILE, ZEILEN, ZIELEN ZIEL, ZIELE 582 EILT, LAIE, LILA ALLE, ALTE, TEIL 583 INS, RAN, PARIS, ASPIRIN 584 AKTE, KANN, KANNE, KANTE, KENNT, KANNTE, TANKEN TANK 585 NENN, NENNT, NANNTE, TANNEN 586 TANZ, TANZE, TANZEN NETZ 587 KITT, TICK, TICKT, TICKET 588 GIER, TEIG, TIER, TIGER REGT, RIET Kapitel 76 589 ASSE, NEST, TESS, NASSE, TASSE, SENATS, TASSEN ESST, NASS, NASE, SENAT 590 ERNST, SORTE, STERN, OSTERN, ROSTEN ORTEN, ROTEN, ROTES, SORTEN 591 HEREIN, REICHEN, RIECHEN RECHNE, REICHE, REIHEN, RIECHE 592 ECHT, EUCH, HEUT, SUCHE SEHT, STEH, SUCH, TUCH, SCHEU, SUCHT 593 FERN, RUFE, SENF, UFER, RUFEN, UNSER, SURFEN UNSRE 594 EINS, ENGE, SEIN, EISEN, EIGENS, SIEGEN EINE, SIEG, SING, EIGEN, EINES, GENIE, NEIGE, SEGNE, SEIEN, SEINE, SIEGE, SINGE, GENIES 595 REST, WERT, WÄRT, WÄREST ERST, WÄRE, WÄRS 596 WANN, WENN, WANNE, WAREN, WARNE WARE Kapitel 77 597 ECKE, WECK, WECKE, WECKER WERK, CREW, WERKE 598 SEKT, WECK, WECKST 599 WEIN, ZWEI, WEINE, WEIZEN EINE, ZWEIEN 600 DING, WAND, WIND

Alle Lösungen für Level 601 bis 700

Uuuund weiter geht es! Hoffentlich seid ihr noch nicht müde und stellt euch dem Buchstaben-Wirrwarr weiterhin?! Wir machen weiter mit den Leveln 601 bis 700, wo uns wieder ein paar tolle Kombinationen erwarten. Ja, es sind auch wieder Lösungen darunter, auf die wir ohne zu schummeln höchstwahrscheinlich nicht gekommen wären. Ihr etwa?



Level Lösung Extra Wörter 601 MICH, MUSS, SICH, SUCH, MUSIC MISCH, SUSHI 602 OHNE, SOHN, SCHONE ECHO, HOSE, NOCH, OCHSEN 603 SUCH, BUSCH, SCHUB, SCHUBS BUCH, SUBS 604 DER, ERDE, JEDE, REDE, JEDER Kapitel 78 605 ENGE, ESEL, LEGE, LESE, SEGEL, SEGELN ENGEL, LEGEN, LESEN, SEGNE 606 SEHE, SEHEN, SEHNE, SEHNEN 607 LEBEN, NEBEL, SELBE, LEBENS, LESBEN BESEN, LESBE, LESEN, SELBEN 608 ESST, LEBT, LEST, TESS, LEBST, SELBST 609 SEIT, SIEG, TEIG, GEIST, STIEG SIEGT 610 REDEN, RINDE, NIEDER DEREN, DIENE, ERDEN, REINE, NIERE, DEINER, DIENER, DREIEN 611 AKTE, FAKT, GUTE, KAUF, TAUFE, KAUFTE AUGE, TAGE, AKUT, KAUFE, KAUFT 612 GELL, GILT, KEIL, LEGT, GEKILLT EILT, GEIL, IGEL, KILL, TEIG, TEIL Kapitel 79 613 LEGT, LÄGE, REGT, KLÄRT, ÄLTER, KLÄGER, KÄLTER KERL, GERÄT, KÄLTE, TRÄGE, GRÄTE 614 ESST, GÜTE, KÜSSE, KÜSST, KÜSTE, KÜSSTE, GEKÜSST KÜSS, SEKT 615 EDEL, GELD, LEGE, MÄDEL EDLE, LÄGE, MELDE 616 EHRT, GEHT, HÜTE, GÜTER, HÜTER, RECHT ECHT, GÜTE, REGT, RÜGE 617 EHRT, GEHT, GÜTE, HÜTE, RÜHR, RÜHRT, GERÜHRT HERR, REGT, RÜGE, GÜTER, HÜTER, RÜHRE 618 GEIGE, ZEIGE, ZEIGT, ZIEGE, GEZEIGT 619 GUTE, GETUE, ZEUGT, GEZEUGT ZEUG, ZEUGE 620 EINS, SEIN, SEIT, EIGENS, GESTEIN, STEIGEN EINE, ENGE, ENTE, NEST, SIEG, SING, TEIG, EIGNET, GEISTE, GENIES, GESTEN, SEITEN, SIEGEN, STEIGE, STEINE, STIEGEN Kapitel 80 621 ENG, GEN, NUR, GERN, JUNG NEU 622 ESST, SEKT, TESS, TEST, STECK, TESTS, STECKT, STECKST STETS 623 ERBE, NEBEN, RENNE, BRENNE EBEN, ERBEN 624 GÖRE, REGT, GRÖßE, GRÖßER, GRÖßTE, GRÖßTER 625 REGT, RIET, GÜTIG GIER, GÜTE, TEIG, TIER, RÜGE, GÜTER, TIGER 626 NUN, UNI, INNIG, PINGUIN 627 DER, RAD, RAU, ADER, DAUER 628 NÄHE, SÄEN, SÄHE, HÄSCHEN Kapitel 81 629 FISCH, FRECH, REICH, FRISCH, SCHIEF, SICHER, FISCHER, FRISCHE IHRES, FISCHE, SCHREI, SCHRIE 630 SÄHE, TÄTE, HÄTTET, STÄTTE HÄTT, SEHT, STEH, TEST 631 HACK, NACH, NOCH KOCH 632 PENN, KÖNNE, KÖPFE, KNÖPFE, KÖPFEN, KNÖPFEN 633 EILEN, ENGEL, FEGEN, FEIGE, LIEGEN, FLIEGEN EIGEN, FEINE, FLIEG, GEILE, GENIE, LEGEN, LEINE, LIEGE, NEIGE, FEIGEN, FEILEN, FIELEN, FLIEGE, GEFIEL, GEILEN, LIEFEN 634 NENNE, NONNE, KOENNEN KENNE 635 NOTE, KNETEN, KNOTEN, KONNTE, KONTEN, KOENNTE ENTE 636 KENNT, KÖNNE, KÖNNT, NENNT, TÖNEN, KÖNNTEN Kapitel 82 637 MEIN, MIEZ, MINI, NEID DEIN 638 OFEN, NEFFE, OFFEN, OFFENE 639 ERST, STÖRE, ÖFTER, ÖFTERS FEST, REST 640 KLON, LOSEN, ONKEL, ONKELS LOSE 641 DENN, DORN, ODER, ORDEN, DONNER, DORNEN, NORDEN, ORDNEN RODEN 642 FLUT, KULT, LUFT, KLUFT 643 ZONE, OZEAN, OZEANS NASE 644 AKTE, PAKT, PAKET PATE, TAPE Kapitel 83 645 AMPEL, PALME, RAMPE LAMPE, MALER 646 DER, DORN, DROGE, ORDEN ENG, GEN, DEN, GERN, ODER, OGER, RODEN 647 TIER, PATER, PIRAT, PARTEI PATE, RATE, RIET, TAPE, TRIP, PARTIE 648 ART, HAT, RAD, HART, DRAHT RAT 649 EIN, ENG, NIE, FING, NEIN, PENN, PING GEN, FEIN, GENF, INNE 650 KEIL, PIKE, PICKEL EPIK 651 EILE, EILTE, EITEL, PLEITE EILT, TEIL, ELITE, LEITE, TEILE 652 KORN, KRONE, POKER, POKERN KERN, OPER Kapitel 84 653 OHR, UHR, CHOR, DOCH, DURCH, WODURCH ROH, ROCH 654 DEN, LUD, NEU, DENK, KUNDE, DUNKEL, DUNKLE UND 655 MARS, ARMES, MASSE, RASSE ARME, ASSE, SESAM 656 ECHO, ECHT, GEHT, MOCHTE, GEMOCHT 657 ERBEN, REINE, BREITEN, TREIBEN BETEN, BIENE, BIETE, BIRNE, BREIT, ERNTE, NIETE, REIBT, RENTE, NIERE 658 ERST, LEST, REST, ÄLTER, RÄTSEL 659 ALLE, REAL, ALLER 660 BELL, ERBE, LEBE, LEER, BELLE, LEBER, REBELL Kapitel 85 661 ACHSE, ASCHE, SACHE, SAHNE, WACHSEN, WASCHEN SAHEN, WACHE, WACHS, WASCH 662 EHE, TEE, ECHT, ECHTE 663 ENDE, REDE, ERDEN, REDNER ERDE, DEREN, DERER, REDEN 664 GIER, MEER, REGE, EIMER, REGIE, REGIME GEIER 665 EHER, HEER, EICHE, REICH, REICHE EHRE, HIER, IHRE, REIHE, RIECHE 666 REINE, RENNE, INNERE, REINEN INNER, NIERE, NIEREN 667 EINE, REIN, REINE, REIßE REIß, NIERE 668 EINE, ENTE, TIER, NIETE, REINE, REITEN REIN, RIET, ERNTE, RENTE, NIERE, TIEREN Kapitel 86 669 NENN, NENNE, RENNE, NENNER, RENNEN 670 ERST, REST, ERNST, STERN, RENNST NEST, RENNT 671 DENN, ENDE, PENN, ENDEN, SPENDE DENEN, ENDES, SENDE, SENDEN 672 IRRE, RIET, RITT, IRRTE, RITTER IRRT, TIER 673 KERN, KORN, KRONE, ROCKEN COKE, ROCK 674 DER, SEE, TEE, REDE, ERSTE, REDET, DESERT, REDEST DES, ERDE, ERST, REST 675 ROLL, ROLLE, ROLLEN 676 KEIN, KNIE, PIKE, PINK EPIK Kapitel 87 677 BAR, ARME, NAME, RABE, ARMEN ARM, RAN, ABER, AMEN 678 SEE, ERBE, ESSE, ERBSE 679 TEE, BEST, EBEN, NEST, BESEN, BESTE SEE, BETE, ENTE, BETEN 680 HEU, BUCH, BUSCH, SCHEU, SUCHE BUS, EUCH, SUCH, SCHUB 681 TUE, BETT, BLUTE, BLUTET TUT, BLUT, LEBT 682 GUT, BLUT, GIBT, GILT, GLUT, BLUTIG BUG, GIB 683 OBEN, OHNE, BOHNE, BOHNEN 684 OBEN, BOMBE, BOMBEN Kapitel 88 685 BAR, ABER, BRAV, RABE, BRAVE, BRAVER 686 ERST, KÄSE, REST, SEKT, STÄRKE 687 BAD, BART, DRAN, RAND ART, BAR, RAD, RAT, RAN, BAT, BAND 688 SAU, RABE, RAUB, BAUER, SAUER, SAUBER AUS, BAR, BAU, BUS, RAU, ABER, BAUE, RAUS, BARES, BRAUE, BRAUSE 689 ECHT, TÖNE, MÖCHT, MÖNCH, NEHMT, MÖCHTE, MÖCHTEN MÖNCHE 690 EILEN, EITEL, ELITE, LEINE, LEITEN, TEILEN LEITE, NIETE, TEILE 691 ENTE, NOTE, MOMENTE MEMO 692 INS, ION, SING, SINN, SONG, SONNIG Kapitel 89 693 EUER, LEER, MEER, REUE, EUREM, MUELLER EULE, EURE 694 MENÜ, MÜHE, MÜHEN, MÜNCHEN 695 DOCK, RUCK, DRUCK DUCK, ROCK 696 BAD, BALD, BALL, BELL, BELLA ALL, LAD, ADEL, ALLE, LADE, LABEL 697 GAB, BANG, BANK, BANGKOK 698 BAR, ABER, BACK, RABE, ACKER, BACKE, BARACKE 699 ERST, PEST, SPÄT, SPÄTER REST 700 ARME, MARS, ARMES, RAMPE

Alle Lösungen für Level 701 bis 800

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...Wir haben wieder ein paar neue Level für euch und nähern uns Stück für Stück dem 1.000. Level! Wer von euch ist noch dabei? Haltet ihr weiterhin durch oder bewegen sich für euch die Wörter mittlerweile so sehr im Bereich der Absurdität, dass euch die Lust vergangen ist? Wir machen natürlich weiter, schließlich lassen wir euch beim fröhlichen Wörter-Raten nicht im Stich! Hier sind Level 701 bis 800!



Level Lösung Extra Wörter Kapitel 90 701 ERST, PEST, REST, SPERRT 702 SING, RINGS, SPRING GIPS, PING, RING, GRIPS 703 SPUCK, SPUKT, SPUCKT 704 BEST, ERST, TEST, BRETT, STERBT BETT, REST 705 ENTE, ERNTE, ERSTEN, STERNE ERST, NEST, REST, ERNST, ERSTE, RENTE, STERN, ERNSTE, TRESEN 706 ESST, NEST, REST, TESS, ERNST, STERN ERST 707 SCHÖN, SECHS, SÖHNE, SCHÖNE, SCHÖNES 708 HECK, KEHR, SEHR, CHECK SHREK Kapitel 91 709 LUST, TUCH, STUHL, LUTSCH, SCHUTZ SUCH, SUCHT, ZUCHT 710 ECHT, HÜTE, SEHT, SETZ, STEH, SCHÜTZE 711 NEUE, ZEUS, SEQUENZ 712 DER, DES, DORF, DOSE, ODER, ROSE, DORFES 713 MOSS, SOMMER, SOMMERS ROMS, ROSE, ROSS, MEMO 714 BIS, IST, BIST, STIRB 715 NEST, PEST, POET, TEST, TOTEN, SPOTTEN NETT, NOTE, POST, TOTE, EPOS, SPOTT, TOTES, NETTO 716 GERN, NEST, PEST, ERNST, STRENG ERST, REGT, REST, REGST, STERN Kapitel 92 717 ERST, KERN, KÄSE, NEST, STERN, STÄRKEN REST, SÄEN, SEKT, ERNST, TRÄNE 718 ASSE, NAHE, HASSE, SAHNE, HASSEN HASE, NASS, NASE, NASSE, SAHEN 719 BOT, BOOT, BOTE, BOOTE 720 RUHT, STUR, BRUST 721 NETT, TÖTET, TÖTETE, TÖTETEN ENTE, TÖNE, TÖTE, NETTE, TÖTEN 722 KERN, KENNT, RENNT, TRÄNE, TRÄNEN, TRÄNKEN 723 ENTE, NENNE, NENNT, RENNT, ERNTEN, NENNER NENN, ERNTE, RENNE, RENTE, RENNEN, TRENNE 724 ESEL, LESE, LEST, TEMPLE, STEMPEL PEST, TEMPEL Kapitel 93 725 NEST, STECK, STÜCK, KÜNSTE SEKT, CENTS, KÜSTE, STÜCKE 726 ESSE, TESS, ESSEN ENTE, ESST, NEST 727 ECHO, SOHN, HOSEN, OCHSE, SCHON, OCHSEN, SCHONE HOSE, NOCH, OHNE 728 STECK, STOCK, KOSTEN, STOCKEN CENTS, KOSTE, SOCKE, SOCKEN 729 NEST, STEH, SEHNT, SÖHNE, TÖNEN, SÖHNEN, STÖHNEN SEHT, TÖNE 730 IDEAL, KLEID, DETAIL, DELIKAT, DIALEKT DELTA, KALTE, LADET, TADEL 731 POET, SENF, TOPF, STOPF, POSTEN FEST, NEST, NOTE, OFEN, PEST, POST, EPOS, PFOTEN 732 ERST, SEKT, SEKTE, STECK, STECKE, STRECK ECKE, REST, ERSTE Kapitel 94 733 EKEL, KERL, LEER, PERLE 734 REST, TÖNE, STERN, STÖRE, RÖSTEN, STÖREN, STRÖMEN ERST, MÖSE, NEST, ERNST, RÖTEN 735 FAN, GAS, FANG, FANS, GANS, ANFANG, ANFANGS SANG 736 ERST, LEST, TREU, VERLUST LUST, REST, STUR, VERS 737 BAUEN, BAUER, BRAUN, ERBEN, BRAUEN, RAUBEN, ERBAUEN EUREN, NEUER, BRAUE, REUEN, BAUERN, BRAUNE 738 RUHE, SEHR, VERS 739 NERV, ÜBER, ERBEN, VERÜBEN EBEN, ERBE, RÜBE, ÜBEN 740 NOTE, REST, ERNST, SORTE, STERN, OSTERN, ROSTEN ERST, NEST, ORTE, ROSE, ROST, ROTE, ORTEN, ROTEN, ROTES, SORTEN Kapitel 95 741 GIER, REIZ, ZEIG, VIERZIG VIER 742 EILE, LIVE, VIEL, WEIL, WEILE, WIEVIEL VIELE 743 ALS, AUF, FAUL, LAUF, LAUS AUS, LAS, SAU, LAU 744 ORTE, ROTER, VERRÄT ROTE, ROVER, VÄTER, TREVOR 745 AUS, RAU, SAU, RAUS, SAUER 746 AKTE, ETWA, WECK, LECKT ALTE, KALT, LACK, WELT, KALTE, WECKT 747 GEHE, GEHT, WEGE, WEHT, GEHWEG WEHE 748 EHER, HEER, LEER, WEHE, WEHR, LEERE EHRE, LEHRE Kapitel 96 749 BAU, HAB, HAU, BAUE, HABE, HAUE, HAUBE HEU 750 BÜRO, OBER, RÜBE, ÜBER, WORÜBER 751 WÜST, WÜNSCH, WÜNSCHT 752 ESST, NEST, WÜSTE, WÜSSTE, WÜSSTEN WÜST, NÜSSE, WÜTEN 753 FREI, GIER, REIF, RIEF, GREIF 754 ENTE, RENNE, RENTE, TRENNE, ZENTNER NETZ, ERNTE, RENNT, NETZE, ERNTEN 755 ALLE, FALL, FELL, REAL, ALLER, FALLE, ZERFALL 756 KÄME, KÄMEN, KÄMPF, KÄMPFE, KÄMPFEN Kapitel 97 757 HECK, SEHNT, KNECHT, SCHENK ECHT, NEST, SEHT, SEKT, STEH, CENTS, STECK, SKETCH 758 ALTE, ELAN, PATE, PLAN, PLANE, PLANET, PLANTE TAPE, ALTEN 759 EIS, DECK, DICK, DICKES DIE, EID, SIE, SKI, DES, SEI, DIES, KIDS, KIES, SEID 760 KERN, REAL, ZANK, ANKER, KRANZ, LAKEN ELAN, KERL, KLAN, KLAR, KRAN, LENZ, KLARE 761 EKEL, ENKEL, LERNE, KELLER, KELLNER KERL, KERN, LEER, EKELN, LENKE, KERLEN 762 DENK, DENN, ENDE, DENEN, DENKEN DENKE, ENDEN, KENNE 763 KLAN, PLAN, KANAL, KAPLAN 764 AKTE, NEST, KANTE, KNAST SEKT, TANK, NASE, SANKT, STEAK, TANKS, SENAT Kapitel 98 765 HOLE, KLON, OHNE, KOHLE, ONKEL LOHN, HOLEN 766 EKEL, KERL, LEER, KELLER 767 NENN, KENNE, NENNE, KENNEN 768 KERN, KENNE, RENNE, KENNER 769 NEST, SEKT, KENNT, KENNST 770 DER, OBEN, ODER, BODEN, DROBEN DEN, BORD, DORN, OBER, DERB, ORDEN, RODEN, BORDEN 771 KERL, KLAR, REAL, KARRE, KLARE, KLARER 772 EKEL, LEBE, EKELN, ENKEL, LENKE, KLEBEN EBEN, LEBEN, NEBEL Kapitel 99 773 KICK, TICK, KLICK, KLICKT 774 INS, LAS, ALSO, SALON ALS, ION, LOS 775 KEIL, PIKE, KIPPE, LIPPE, KLIPPE PIEP, EPIK 776 BANK, BANN, KANN, KANNE, KNABE, BANKEN, KNABEN 777 ROLL, ROLLE, ROLLER 778 ECHO, OHNE, KOCHE, HOCKEN, KOCHEN HECK, KOCH, NOCH, COKE 779 KOCHT, STOCK, KOCHST 780 HECK, KOCHT, KOCHTE ECHO, ECHT, KOCH, COKE, KOCHE Kapitel 100 781 KLON, OBEN, LOBEN, NOBEL, ONKEL NOBLE 782 KOMM, KOMME, KOMMEN MEMO 783 LUMP, LUPE, KUMPEL 784 NEST, SEKT, KÜSTE, KÜNSTE 785 SEE, TEE, ENTE, NEST, SETZE, SZENE, SETZEN SETZ, NETZ, NETZE 786 KÜSS, NÜSSE, KÜSSEN KÜSSE 787 ESST, KÜSS, SEKT, KÜSSE, KÜSST, KÜSTE, KÜSSTE 788 ELCH, LACHE, RACHE LACH, REAL Kapitel 101 789 ADEL, DENN, ELAN, LADE, LAND, LANDE, NADEL, NADELN DANN, LADEN, LANDEN 790 FLUT, LUFT, LUST, LÄUFT, SÄUFT, LÄUFST 791 ALTE, ELAN, LAUT, LAUNE, LAUTE ALTEN, TAUEN 792 EDEL, ELEND, NEBEL, LEBEND EBEN, EDLE, ENDE, LEBE, EDLEN, LEBEN 793 BESEN, LESBE, NEBEL, SELBE, LEBENS, LESBEN LEBEN, LESEN, SELBEN 794 BEREIT, BIETEN, BREITE, REIBEN, REITEN, BREITEN, TREIBEN BRITEN, TIEREN 795 BANK, ELAN, KLAN, KABEL, KNABE, LAKEN, BALKEN KALB, BLANK, KABLE 796 ECKE, EKEL, ECKEN, LENKE, LECKEN EKELN, ENKEL Kapitel 102 797 LEER, LEERE, LERNE, LEEREN 798 EILE, RIET, EILTE, EITEL, LEITE EILT, LEER, TEIL, TIER, ELITE, LITER, TEILE 799 EKEL, ENKEL, KENNE, LENKEN EKELN, LENKE 800 ARME, MARK, ARMER, MARKE MERK, KARRE

Alle Lösungen für Level 801 bis 900

Wir kommen dem Ende immer näher und erreichen bald das Ziel, nämlich Level 1.000! Was mag wohl jetzt noch kommen? Kann es noch schlimmer werden? Mittlerweile solltet ihr einen durchaus erweiterten Wortschatz haben. Bei Worten wie NNEN oder ähnlichen „Kandidaten“ in unserem Buchstabensalat sind eurer Kreativität auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. In den nachfolgenden Leveln sind auch einige Vornamen dabei. Viel Spaß beim Rästeln!



Level Lösung Extra Wörter 801 REUE, KERZE, KREUZ, KREUZE EUER, EURE, KURZ, KURZE 802 LAD, LADE, LAIE, LIED, IDEAL DIE, EID, LID, ADEL, LEID 803 TJA, GAST, SAGT, JAGST TAG, AST, GAS, JAGT 804 HERB, HERR, RÜBE, BRÜHE, BERÜHR RÜHR, ÜBER, RÜHRE Kapitel 103 805 DER, ADER, JADE RAD 806 DEN, ENDE, JEDE, JENE, JEDEN 807 SUCH, TUCH, ZUCHT, SCHUTZ SUCHT 808 LEER, LERNE, RENNE, LERNEN 809 ERST, LEST, REST, ERNST, STERN, LERNST NEST, LERNT 810 FIT, FING, FÜGT, GIFT, KING, KÜNFTIG 811 ELAN, KRAN, REAL, KLARE, KLAREN KERL, KERN, KLAN, KLAR, ANKER, LAKEN 812 GILT, GLUT, LUST, LUSTIG STIL Kapitel 104 813 GOES, ROSE, SORG, SORGE OGER 814 ELF, FÜR, FELL, FÜLL, FÜLLER 815 NEU, UNS, NEUE, QUEEN SEE, NEUES 816 KAMEN, MASKE, MENSA, SAMEN 817 AMEN, NAME, SESAM, MASSEN ASSE, NASS, NASE, MASSE, MENSA, NASSE, SAMEN 818 EILE, MEIN, MEILE, MEILEN EINE, EILEN, EINEM, LEINE, MIENE, LEIMEN 819 MODE, MOND, SONDE DOSE, DOSEN 820 IHR, REH, FREI, HIER, IHRE, FRECH, REICH, CHIFFRE ICH, CHEF, REIF, RIEF Kapitel 105 821 MENÜ, NÜSSE, MÜSSEN 822 NERV, RENNE, VENEN, NERVEN 823 ECHT, NÄHE, NÄHTE 824 AMEN, MANN, NAME, MENSA NASE, SAMEN, NASEN 825 EINE, REIN, IRREN, REINEN, REINER, ERINNER INNE, IRRE, NEIN, REINE, RENNE, INNER, NIERE, INNERE, NIEREN 826 ABER, BANN, BANNER, NARBEN RABE 827 ECKE, ECKEN, KENNE, NECKEN 828 HUHN, SUCH, SCHEU, SCHUH, SUCHE, SCHUHE, SUCHEN, SCHUHEN EUCH Kapitel 106 829 NENN, NENNE, NENNEN 830 REH, YEN, CHEF, FERN, FRECH 831 RAN, ABER, BANN, BANNEN BAR, NENN, RABE, BANNER, NARBEN 832 KERN, OBEN, KRONE, ROCKEN BOCK, KORB, KORN, OBER, COKE, ROCK 833 DEN, RÜBE, BÜRDE, DRÜBEN DER, ÜBEN, ÜBER, DERB 834 REH, RÜBE, ÜBEN, BRÜHE, BÜHNE, BÜCHER, BÜCHERN HERB, ÜBER, BRECH 835 NEU, BLUMEN, BUMMELN BUMMEL 836 SÜD, SIND, SINN, BÜNDNIS BIS, BIN, INS, DÜNN Kapitel 107 837 DER, RAD, RAN, ADER, DRAN, ARENA, DARAN DEN, RAND 838 BAR, LAU, BLAU, RAUB, URLAUB BAU, RAU, LAUB 839 KRAN, NARR, KRANK, KARREN, KNARRE, KRANKE, KRANKER KERN, ANKER, KARRE 840 EURE, KURZ, EURER, KERZE, KREUZ, KURZE EUER, REUE 841 IRRE, GEIER, REGIE, KRIEGE, KRIEGER GIER, KRIEG 842 MEER, MERK, MERKE, KÜMMER, KÜMMERE 843 KERN, MENÜ, MERK, KÜMMER, KÜMMERN 844 LUMP, PLUS, KUMPELS LUPE, MUSE, PULS, SLUM Kapitel 108 845 OFT, GOLF, LEGT, FOLGT, FOLGTE ELF, LEG, LOG, FLOG, FOLGE 846 ROT, FORM, FORT, OGER, ROTE ORT, OFT, TOR, ORTE, REGT 847 ENG, EBEN, ENGE, EBENE, GEBEN GEN, GEBE 848 TÜR, GÜTE, REGT, GRÜßE, GRÜßT, GÜTER GRUß, RÜGE 849 GUT, GUTE, GUCKE TUE, GUCK, GUCKT 850 GEN, GEHT, HÄNGE, NÄHTE, GENÄHT, GEHÄNGT ENG, GEH, HÄNG, NÄHE, HÄNGT, GÄNGE 851 ZEH, GEHE, ZEHE, HETZE, GEHETZT TEE, EHE, GEH, GEHT 852 TAT, AKTE, ETAT, TAKT, JACKE TJA, AKT, JET, JAKE Kapitel 109 853 ARM, NAME, JAMMER, RAMMEN, JAMMERN RAN, AMEN, ARME 854 NAJA, PAAR, JAPAN, PAARE, JAPANER ARENA 855 ACH, WAS, ASCHE, WACHE, WACHS, WASCH, WASCHE WEH, ACHSE, SACHE 856 GEN, JENE, JENER ENG, ENGE, GERN, ENGER, GERNE, REGEN 857 WEN, EULE, JENE, JUWELEN NEU, NEUE 858 TAL, KLAN, LINK, TANK ALT, AKT, KALT 859 PER, MERK, KÄFER, KÄMPF, KÄMPFE, KRÄMPFE, KÄMPFER KÄME 860 LOK, AFRO, KAFF, KLAR, FLORA Kapitel 110 861 AKT, TANK, ANTIK, TRANK ART, RAT, RAN, KRAN, KARIN, TRINK 862 YEN, DENN, ENDE, DENEN, ENDEN, DENKEN DEN, DENK, DENKE, KENNE 863 TUE, EUCH, HUPT, PECH, TUCH, KEUCHT, KETCHUP HUT, KUH, HEU, ECHT, HECK, HEUT, HUPE 864 HEU, ECKE, HECK, KEUCHEN KUH, EHE, NEU, EUCH, NEUE 865 KEIN, KOPF, PIKE, PINK FEIN, KINO, KNIE, OFEN, EPIK 866 KLAN, KAPPE, KNAPP, PLANE, KAPPEN, KLAPPEN ELAN, PLAN, LAKEN, KLAPPE, LAPPEN 867 NIE, KEIN, KNIE, KLEIN, KLICK, LINKE, KLINKE EIN, KECK, KEIL, KICK, NICKEL 868 HORN, ROSA, SOHN, SONAR Kapitel 111 869 ECHT, HECK, SEHT, SEKT, STECK STEH 870 HÄLT, HÄLST, WÄHLT, WÄHLST 871 OFEN, SENF, FRESNO, SOFERN FERN, ROSE 872 HOSE, SOHN, HOSEN, SOHNES OHNE 873 ECKE, EKEL, LEER, LECKER KERL 874 ECHO, LOHSE, OCHSE, SOLCH ELCH, HOSE, LOCH, LOSE 875 LOSE, SOLLE, SOLLEN SOLL, LOSEN 876 NENN, NONNE, SONNE, SONNEN Kapitel 112 877 LAU, NEU, NUN, ELAN, LAUNE, LAUNEN NEUN 878 BEI, DEM, EID, DIEB, BEIDE, DIEBE, MEIDE, BEIDEM DIE, BEIM, IDEE 879 PAAR, RAST, PARAT SAAT, STAR, PASTA, SPART 880 DAS, SAND, WAND WAS 881 ECHT, TÖTE, MÖCHT, MÖCHTE, MÖCHTET 882 KUR, TUE, KURZ, TREU, KREUZ, KURZE, KREUZT ZUR 883 DIE, DIEB, IDEE, BEIDE, DIEBE BEI, EID 884 DEN, DECK, DENK, ECKE, ENDE, DECKE, ECKEN, DECKEN DENKE Kapitel 113 885 EHE, DENN, ENDE, DENEN, ENDEN, DEHNEN DEN 886 DEN, ENDE, DENKE, ENDEN DENK, DENN, DENEN, KENNE 887 ART, AST, RAT, RAST, STAR, SPART 888 DIE, DECK, DREI, DRECK EID, DER, DIR, DICK, DICKE 889 EID, DECK, DICK DIE 890 ION, DINO, IDOL LID 891 EID, TIER, DIREKT, KREDIT DIE, DER, DIR, DREI, RIET 892 RAT, TJA, TOR, RAST, ROST, TROJA ORT, ROT, ART, AST, OST, ROSA, STAR Kapitel 114 893 MIT, TEE, KEIM, KOMET, MIETE, KOMITEE 894 BORG, GROB, CYBORG 895 DECK, ECKE, EDEL, EDLE, EKEL, DECKE, DECKEL 896 EHRT, NÄHE, HÄRTE, NÄHER, NÄHTE, TRÄNE, HÄRTER, NÄHERT HERR, HERRN, HÄRTEN 897 TUE, REKRUT, KRÄUTER KUR 898 HAT, REH, EHRT, HARTE, KATER, HEKTAR ART, RAT, AKT, AKTE, HART, KEHR, RATE, KARTE, KEHRT 899 PER, KERL, KRÜPPEL 900 ISS, KIES, KULI, SEIL, KULISSE EIS, SIE, SKI, SEI, KEIL, KISS, LIES

Alle Lösungen für Level 901 bis 1.000!!!

Es ist soweit! Wer hätte das gedacht?! Wir erreichen langsam aber sicher die Zielgerade und starten mit den letzten 100 Leveln. Das bedeutet, bald könnt ihr euch offiziell zum Wort-Guru küren! Seid ihr überhaupt noch dabei? Klar doch, oder? Die paar Wörter schaffen wir doch jetzt auch noch! Und wenn doch mal ein paar Fragezeichen über euren Köpfen schwirren sollten, so sind hier die Lösungen ab Level 901:



Level Lösung Extra Wörter Kapitel 115 901 TÜR, MERK, MERKT, TÜRME, KÜMMER, KÜMMERT 902 LCH, ELCH, NÄHE, LÄCHLE, LÄCHELN HELL 903 EBEN, ENDE, ABEND, ABENDE BAND, BADEN 904 NÄHE, LHNEN, NÄHEN, ÄHNELN 905 HÄLT, NÄHE, LEHNT, NÄHTE, ÄHNELT 906 GAS, SAGE, VAGE, VASE, VEGAS 907 EDEL, EDLE, MELDE, MELDET 908 AKTE, KEIN, KANTE, KENIA, ANTIKE KNIE, TANK, ANTIK, KNIET, AKTIEN Kapitel 116 909 REGT, GERÄT, TRÄGE, ÄRGER, TRÄGER, ÄRGERT GRÄTE 910 TRÄNE, ÄRZTE, TÄNZER, ÄRZTEN 911 ENG, NETT, AGENT, GATTE, GETAN, TAGEN, TANTE, TATEN TAG, GEN, TAT, ETAT, TAGE 912 EUER, EURE, REUE, ÄUßERE 913 LITT, RITT, TEIL, TEILT, TITEL, ERLITT EILT, RIET, TIER, LITER 914 ERST, LÖSE, REST, LÖSTE LEST, LÖST, STÖRE 915 REST, ERNTE, RENTE, STERN, ERNSTE ENTE, ERST, NEST, ERNST, ERSTE, ERSTEN, STERNE, TRESEN 916 NETT, TÖTE, TÖTEN, ERTÖNT TÖNE, RÖTEN Kapitel 117 917 DEN, WEN, DENN, WENN, WÄNDE, WÄNDEN 918 CAFE, FALKE, FLECK, FACKEL LACK 919 EHRT, HEFT, HÄRTE, FÄHRTE FÄHRE, FÄHRT 920 FAIR, FREI, REIF, RIEF, FAIRE, FAIRER IRRE 921 DER, RUF, TUE, DUFT, TREU, UFER, FREUD RUFE, RUFT, FREUT 922 ENG, GEN, NEU, GENUG 923 LENZ, PELZ, ZELT, PLÄTZE NETZ 924 IRRE, MEER, PIER, EIMER Kapitel 118 925 GERN, GRÜNE, LÜGEN, LÜGNER GRÜN, LÜGE, RÜGE, RÜGEN 926 NEUN, UNTEN, PUNKTEN PENN, PUNK, KENNT, PUNKT 927 ORTE, ROLL, ROTE, TOLL, TOLLER, TROLLE 928 REST, LERNT, STERN, TRÄNE, LERNST, RÄTSELN ERST, LEST, NEST, SÄEN, ÄLTER, ERNST, RÄTSEL 929 ODER, DERER, ORDER, REKORD, REKORDE ERDE, REDE, DEREK 930 IDEAL, KLEID, TADEL, DETAIL, DELIKAT, DIALEKT DELTA, KALTE, LADET 931 ERNTE, RENNT, RENTE, TRENNE RENNE, ERNTEN 932 ZUR, KURZ, KREUZ, KURZE, KREUZE KUR, EUER, EURE, REUE, KERZE Kapitel 119 933 EIN, WEN, NIETE, WEINT, WEITE, WEITEN TEE, NIE, WIE, WEINE, WEINTE 934 BACK, BANK, BACKE, KNABE, BACKEN 935 ERSTE, RETTE, TESTE, TRETE, RETTET, TRETET, RETTEST STREET 936 OFT, POST, TOPF, STOPF OST 937 DÜRRE, HERRN, RÜHRE, RÜHREN, RÜHREND HÜRDE 938 SPÜR, SPÜRE, SPÜLEN, SPÜREN SPÜLE 939 HEBT, SEHT, STEH, HEBST 940 DECK, KNIE, NEID, DICKE DEIN, DENK, DICK, KEIN, KIND Kapitel 120 941 TON, NEST, NOTE, SOßE, STOß, STOßE, STOßEN OST 942 AFFE, CHEF, ACHSE, ASCHE, SCHAF, SCHAFFE CAFE, FACH, HASE, SACHE 943 DEN, DENK, ENDE, DEREN, ERDEN, REDEN, DENKER DER, ERDE, KERN, REDE, DENKE, DEREK 944 SÄEN, SÄHE, MÄHEN, SCHÄM, SÄHEN NÄHE, NÄHME 945 SCHÄM, SCHÄMT, SCHÄMST 946 DOSE, DOSEN, SONDE 947 IRRE, IRRT, RIET, TIER, IRRTE 948 CAFE, LACK, LAKEN, FALKEN, FACKELN CLAN, ELAN, KLAN, FALKE, FLECK, FACKEL, FLANKE Kapitel 121 949 SIE, ESEL, LEISE, SEILE, SPIEL EIS, SEE, SEI, EILE, LESE, LIES, SEIL 950 FAIR, FREI, IRRE, REIF, REIZ, FAIRE, FAIRER RIEF 951 KALB, KABEL, KABLE KALB, KABEL, KABLE 952 DES, ACHSE, SACHE, SCHADE DAS, ACH, ASCHE 953 EKEL, EULE, KEULE 954 SEE, TEE, LESE, LEST, LESEN, SELTEN, STELLEN ENTE, ESEL, NEST, STELL, STELLE 955 ECHT, NÄHE, NÄHEN, NÄHTE, NÄCHTEN 956 KANN, KANTE, KENNT, NACKEN, TANKEN AKTE, TANK, KANNE, NACKT, KANNTE, NACKTE Kapitel 122 957 NENN, NENNT, NANNTE, TANNEN, NANNTEN 958 BANN, NENN, NEBEN, NENNE, NEBENAN EBEN 959 NUR, PUR, UNS, SPUR, SPRUNG 960 NEFFE, OFFEN, OFFENE, OFFENEM 961 OFEN, NEFFE, OFFEN, NEFFEN, OFFENE, OFFENEN 962 FERN, OFEN, FERNE, NEFFE, OFFEN, OFFENE, OFFENER 963 FEST, NEST, SENF, TÖNE, ÖFFNE, ÖFFNET, ÖFFNEST 964 BEIL, BIER, BREI, LIEB, REIN, BIRNE, BERLIN BEIN, BLEI, LEIB, REIB Kapitel 123 965 PUR, RUM, UHR, RUHM 966 FREI, GIER, RIEF, RUFE, FIGUR, GREIF, FEURIG REIF, UFER 967 BREI, REIB, RIEF, FEIER, FIEBER BIER, ERBE, FREI, REIF, BRIEF, EIFER, FREIE, REIFE, BRIEFE 968 FIEL, LIFT, REIF, RIEF, TEIL, LITER, FILTER EILT, FREI, LIEF, RIET, TIEF, TIER 969 FORM, OFEN, FORMEN FERN, NORM 970 ERST, ROSE, ROTE, FROST FEST, FORT, ORTE, REST, ROST, ROTES, SORTE 971 NETT, TOBT, TOBEN, BETONT BETT, BOTE, NOTE, OBEN, TOTE, BETON, BOTEN, TOTEN, NETTO 972 BURG, REGT, BEUGT, GUTER, GEBURT BERG, GEBT, GUTE, TREU, TRUG, GRUBE, BETRUG, ERBGUT Kapitel 124 973 BETE, BETT, ERBE, BETET, BRETT, RETTE, TRETE 974 EBEN, EINE, ENTE, BIENE BEIN, BETE, BETEN, BIETE, NIETE 975 LEBT, LEIB, BIBEL BEIL, BLEI, EILT, LIEB, TEIL, BLEIB, BLIEB, LIEBT 976 BLEI, KEIL, LIEB, BLICKE BEIL, LEIB 977 LENZ, NETT, LETZT, NETTE, LETZTE ENTE, ZELT, NETZ, ZELTE, NETZE, ZELTEN, ZETTEL 978 ISS, IST, ISST, WISST 979 BANK, KALB, KLAN, LACK, ANBLICK BACK, CLAN 980 NAß, SAß, AßEN, SAßEN NASE Kapitel 125 981 MAIS, MAMI, MIAU MAUS 982 DAME, DOSE, SODA, WADE MODE 983 ECKE, MEER, CREME, ECKEN, MERKE, MERKEN, MECKERN KERN, MERK 984 TAT, TEE, ENTE, ETAT, NETT, NETTE, TANTE, NETTEN TATEN, TANTEN 985 FAN, FAND, PFAD, PFAND 986 EIN, NIE, BEIN, BEIß, EINE, BIENE, BEIßEN BEI, BIN, EBEN 987 ACH, HAT, DACH, ECHT, ACHTE ACHT, DEATH 988 AUS, GAS, UNS, GANS, SANG SAU Kapitel 126 989 NUN, UND, DANN 990 EHE, ICH, IHM, HEIM, EICHE, CHEMIE MICH 991 DEN, DER, ENG, GERN, GRÜN, GRÜNE, DÜNGER, GRÜNDE GEN, RÜGE, RÜGEN 992 KUR, DECK, DUCK, RUCK, DRUCK, DRUCKER DER, DRECK, RUDER 993 ART, RAT, PAAR, PAPA, PARAT, APPARAT 994 GEN, NIE, ENGE, INNE, ENGEN, GENIE, EIGNEN, NEIGEN ENG, EIN, EINE, NEIN, EIGEN, NEIGE 995 ARG, DIR, GAR, RADIO RAD 996 DEN, DES, ENDE, NEST, SENDE, ENDEST, SENDET TEE, SEE, ENTE, ENDES, ENDET Kapitel 127 997 FERN, FERNE, RENNE, FERNEN 998 LAIE, LIES, REAL, REIS, LASER, ISRAEL SEIL 999 ENG, GEN, OBEN, BOGEN 1000 RAD, RAN, DRAN, DARAN RAND

Alle Lösungen für Level 1.000 bis 1.100

Endlich geht es weiter! Und das auch noch mit einem tollen neuen Design. Die Level wurden alle in Kapitel unterteilt, was vermutlich einer besseren Übersicht dienen soll. Wir haben uns dafür entschieden, die Kapitel lediglich in eine weitere Tabellenzeile einzufügen, denn wir sind immer noch der Meinung, dass eine Suche nach den Lösungen für ein bestimmtes Level immer noch einfacher ist. Solltet ihr aber ein bestimmtes Kapitel finden wollen, könnt ihr auch das unserer Tabelle entnehmen.



Kapitel Level Lösung Extra Wörter 1001 TÜR, RÜCK, DRÜCK, RÜCKT, DRÜCKT 1002 RAD, WER, WADE DER, WAR, ADER, WARD, WARE, WERD 1003 NOT, OFT, TON, NOTE, OFEN, TONNE 1004 FÜR, FÜLL, FÜLLE, ERFÜLLT ELF, TÜR, FELL, FÜLLT, LÜFTE Kapitel 128 1005 EIS, SIE, IRRE, RUFE, UFER, FRISUR, FRISEUR RUF, SEI, FIES, FREI, REIF, REIS, RIEF, FERRIS 1006 ELF, LCH, CHEF, ELCH, FEHL, FLÄCHE 1007 EHE, GEH, IHM, GEHE, HEIM, GEHEIM 1008 DIE, EID, DECK, DICK, DICKE 1009 AKT, AMEN, ATEM, TANK, ENTKAM AMT, KAM, AKTE, ATME, KAMT, NAME, TEAM 1010 LEG, LÜG, LEGT, LÜGE, LÜGT, LEGST, LÜGST, KLÜGSTE GÜTE, LEST, SEKT, KÜSTE 1011 GANG, GONG, WAGGON 1012 AMT, ARM, ART, ATEM, ATME, RATE RAT, ARME, TEAM Kapitel 129 1013 GAR, REGT, TAGE, TRAG, TRAGE TAG, ARG, ART, RAT, RATE 1014 RAN, KERN, KARRE, KARREN, KNARRE KRAN, NARR, ANKER 1015 DEN, DEPP, ENDE, DEPPEN 1016 HER, PER, REH, HERR 1017 BERG, ERBE, GEBE, REGE, BERGE 1018 EINE, LEINE, VIELE EILE, LIVE, VIEL, EILEN 1019 ENG, GEN, ENGE, GEGEN, GENÜGE 1020 AKT, HAT, NAH, NAHT, TANK AHNT Kapitel 130 1021 ELF, LCH, ELCH, FEHL, FEHLT CHEF, ECHT, HEFT, HELFT 1022 INS, IST, SING, RINGS, SINGT, GRINST RING, STIRN 1023 ARM, RAN, AMEN, ARME, NAME, ARMEN 1024 ARG, GAR, RAN, GERN, KRAN, RANG, KRAGEN ENG, GEN, KERN, KARG 1025 MAN, AMEN, NAME, EXAMEN 1026 ALL, ALLE, FALL, FALLE ELF, FELL 1027 DRAN, RAND, SAND, ANDRE, RASEN ADER, NASE 1028 DEN, NIE, DEIN, EINE, FEIN, NEID, FEIND EIN, DIE, EID, ENDE, IDEE, DIENE, FEINE, FINDE Kapitel 131 1029 NEU, NUN, FUNK, NEUN, FUNKE, FUNKEN 1030 ELF, SEE, ESEL, ESSE, FELS, FESSEL LESE 1031 HIT, ISS, ISST, RISS, SHIRT, SHIRTS IHR, IST 1032 ENDE, ENGE, GANG, GANGE GAGE, DEGEN, GEGEN, GNADE 1033 PER, RAN, KERN, ANKER, PARKEN KAP, KRAN, PARK 1034 RAD, HAAR, RADAR 1035 BÄR, FERN, BÄREN, FÄRBEN 1036 HIN, IHN, HANG, HING, DAHIN NAH, DING, HAND, DINAH Kapitel 132 1037 DEN, EID, BEIN, DIEB, BINDE EIN, NIE, BEI, DIE, BIN, DEIN, NEID 1038 FEHL, HILF, LEIH, HILFE FIEL, HEIL, LIEF, LIEH, FLIEH 1039 EILT, ZIEL, ZIELT, ZUTEIL TEIL, ZEIT, ZELT 1040 FIT, GIFT, KÄFIG, KRÄFTIG 1041 LAG, EGAL, ELAN, ANGEL, LANGE, ANLAGE ENG, GEN, LEG, LAGE, LANG, ALGE, LAGEN, NAGEL, ANGELA 1042 LITZ, ZELT, ZIEL, TITEL, KITZELT EILT, KEIL, KITT, TEIL, ZEIT, LETZT, TEILT, ZIELT 1043 LOHN, WOHL, UNWOHL 1044 TOR, AFRO, TRAF, KRAFT ORT, ROT, ART, OFT, RAT, AKT, FAKT, FORT Kapitel 133 1045 WEG, WER, ZÜGE, ZWERG, GEWÜRZ RÜGE 1046 ZOO, LENZ, ZONE, ZORN ZERO, OZON 1047 EBEN, LEBE, LEBEN, NEBEL 1048 GAR, GRAM, MAGER ARM, ARG, MAG, ARME 1049 ENTE, NEST, TEST, NETTE NETT, TESTE 1050 CHEF, SICH, SCHIEF, SCHIFF FIES, SIEH, FISCHE 1051 DIE, EIN, WIE, NEID NIE, EID, DEN, WEN, DEIN, WEIN, WIND 1052 EHE, TEE, ZEH, ZEHE, HETZE FLUT Kapitel 134 1053 EULE, FETE, LUFT, TEUFEL 1054 AKT, AUF, SAU, FAKT AST, AUS, FAST, KAUF, SAFT, STAU, AKUT 1055 ECHO, HECK, KOCH, KOCHE COKE 1056 ART, ARZT, REST, SETZ, STAR, ZART, RASTE, ERSATZ AST, RAT, ERST, RAST, RATE, SATZ, ZARTE, ARZTES 1057 SEHE, ECKEN, SEHEN, SCHENKE ECKE, HECK, SEHNE 1058 MIR, RAUM, MAUER ARM, MAI, RUM, RAU, ARME, MIAU 1059 ASS, INS, EINS, SEIN, SEINS EIN, NIE, EIS, SIE, SEI, ISS, ASSE, NASS, NASE, ASIEN, NASSE 1060 NEST, PEST, SPÄT, SÄEN, SPÄTE, SPÄTEN Kapitel 135 1061 ELCH, LACH, NACH, AHNEN, LACHE, NAHEN CLAN, ELAN, NAHE, LHNEN 1062 INNE, KEIL, KEIN, LINK, KLEIN, LINKE KINN, KNIE, NEIN 1063 HIN, IHN, EILE, LIEH, HEILE, HEILEN EIN, NIE, EHE, EINE, HEIL, LEIH, EILEN, LEHNE, LEINE, LEIHEN 1064 AST, KAP, SACK, PACKT AKT, PACK, PAKT 1065 HÖHE, HÖHEN, SCHÖN, SCHÖNE, HÖSCHEN SÖHNE 1066 KERN, MEER, MERK, MERKE, MERKEN 1067 VERS, RUSSE, SERVUS 1068 FÜR, PER, PRÜF, PRÜFE, PRÜFER Kapitel 136 1069 NEU, UNI, NEIN, REIN, URIN, RUINEN EIN, NIE, NUN, NUR, INNE, NEUN, RUIN 1070 ATEM, SAMT, TEAM, AMTES ATME, TEAMS 1071 LHM, REH, HELM, MEHL, MEHR, LHREM 1072 DES, SÄEN, HÄNDE, SÄHEN, SCHÄDEN DEN, NÄHE, SÄHE 1073 HAUS, SUCH, SCHAM, SCHAU AUCH, MACH, MAUS, MACHS 1074 BOT, LEBT, GELOBT LOB, LEG, LOG, BOTE, GEBT, GELB, LEGT 1075 LEG, EKEL, LEGE, KEGEL 1076 WEIT, ZWEI, WITZE, ZWEIT WITZ, ZEIT Kapitel 137 1077 INS, SKI, KINN, SINN 1078 REH, ARME, MEHR, HAMMER ARM 1079 REH, HASE, JAHR, SEHR, JAHRES 1080 ESEL, ESSE, LEER, LESER LESE 1081 LEG, SEE, ESEL, GELL, LEGE, LESE, GESELLE 1082 OFT, TOT, POST, TOPF, STOPF, STOPFT OST, SPOTT 1083 GEH, HÄNG, HÄNGE, HÄNGEN ENG, GEN, NÄHE, NÄHEN, GÄHNEN 1084 ELAN, KLAN, LAKEN, KANÄLE Kapitel 138 1085 RAU, SAU, KURS, RAUS, SAUER KUR, AUS 1086 HAB, LAHM, MEHL, HALBEM MAL, LHM, HABE, HALB, HELM 1087 EUCH, SCHEU, SUCHE, WUCHS SUCH 1088 VIA, LIVE, REAL, VIER LAIE, VIEL 1089 WAR, WER, WARE, WERK 1090 EILE, LIVE, VIEL, VIELE 1091 EKEL, EKELN, ENKEL, LENKE, MELKEN 1092 REGT, GERÄT, ÄRGER, TRÄGER, ÄRGERT TRÄGE, GRÄTE Kapitel 139 1093 HEIL, LIEH, TEIL, LEIHT EILT, LEIH, HEILT, HIELT 1094 IHR, OHR, ROH 1095 LEER, LESE, LEST ERST, ESEL, REST 1096 TESS, TESTS, STELLT, STELLST ESST, LEST, STELL, STETS 1097 DER, DES, ERDÖL, LÖSEN, SÖLDNER ÖDE, DEN 1098 MUT, TUE, MUSE, STUMM, SUMME, SUMMT, STUMME 1099 DER, ENG, GEN, GERN DEN 1100 TOR, ORTE, ROTE, TORTE ORT, ROT, TOT, TOTE, TOTER

Alle Lösungen für Level 1.101 bis 1.200

Und wieder nähern wir uns dem Ende – zumindest für dieses Update. Wie viele Level uns Wort Guru noch bescheren wird, steht weiterhin in den Sternen. Doch die Lösungen werden wir immer fleißig notieren und veröffentlichen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr überhaupt noch Lust weiterzuspielen oder steigt ihr langsam aus?



Kapitel Level Lösung Extra Wörter Kapitel 140 1101 WUT, TOLL, WOLLT 1102 WEM, WEN, WER, WÄR, WÄRE, WÄREN, WÄRME, WÄRMEN 1103 MEER, MERKT, METER, MERKTE MERK, MERKE 1104 SEI, REIS, VERS, PREIS PER, EIS, SIE, VIER, VIPER 1105 ARM, MAI, ARME, MIEZ, ARMER MIR, IRRE, REIZ 1106 WAL, WAHL, WOHL, JAWOHL 1107 ENG, GEN, ZÜGE, ZÜGEN 1108 ENGE, GERN, OGER, ZERO, ZONE, REGEN, GRENZO ZORN, ENGER, GERNE, ZOGEN Kapitel 141 1109 BIER, RIET, TIER, BREIT, TREIB BREI, REIB, REIBT 1110 ENG, KLUGE, KUGELN GEN, NEU, LEG, KUGEL, LUNGE, KLUGEN 1111 NETT, TÜTE, TÜTEN, MÜTTERN MENÜ, TÜRME 1112 HEU, WUNSCH, WUCHSEN WEH, NEU, UNS, WEN, SUCHEN 1113 BETE, BEUTE, LEBTE, BEUTEL BLUT, EULE, LEBE, LEBT, BEULE, BLUTE, LEUTE 1114 ETAT, PEST, TEST, TASTE PATE, SATT, TAPE 1115 MAL, LEER, ARMEE, EIMER, MALER ARM, MAI, MIR, ARME, EILE, LAIE, MEER, REAL, MEILE 1116 ZUR, EURE, REUE, KREUZ, KURZE, KREUZE KUR, EUER, KURZ, KERZE Kapitel 142 1117 BEI, GIB, BERG, BREI, GIER, REIB, VERGIB BIEG, BIER, VIER 1118 DEM, DAME, MAMA, DAMME DAMM 1119 ALT, LAD, TAG, GALT, GILT, LIGA, DIGITAL TAL, LAG, LID 1120 COP, KAP, PACK, PAKT, PACKT AKT, OPA 1121 NORM, ENORM, NORMEN 1122 ERST, REST, SETZ, ERNST, STERN, STÜRZE NEST, NETZ, RÜSTEN 1123 KERN, KORN, KRONE, KORKEN KORK 1124 TUE, ESST, MUSS, MUSST, MUSSTE MUT, MUSE Kapitel 143 1125 BUS, STUR, BRUST 1126 GIER, REGT, RIET, TEIG, TIER, TIGER 1127 GEHT, NEST, STEH, GEHTS, SEHNT SEHT, GEHST 1128 PER, PAPI, RIPPE PIEP 1129 KEIL, KERN, KNIE, LINK KEIN, KERL, REIN 1130 POL, TIP, KILO, OPTIK, POLITIK PILOT 1131 LOS, ELCH, HOSE, LOHSE, SECHS, SOLCH, SOLCHE, SOLCHES LCH, ECHO, LOCH, LOSE, OCHSE 1132 EHE, EHER, HEER, HÖRE, HÖHER, ERHÖHE, HÖHERE REH, HÖR, EHRE, HÖHE Kapitel 144 1133 ZUR, LENZ, WURZEL, WURZELN NEU, NUR, WER, WEN 1134 AGENT, ENGEL, ETAGE, LEGEN, NAGEL, TAGEN, GELTEN, ELEGANT ALTEN, ANGEL, GETAN, LAGEN, LANGE, LANGT, LEGTE, ETAGEN, LEGTEN 1135 OFT, NOTE, POET, TOPF TON, OFEN 1136 EILT, TEIL, ZEIT, ZELT, ZIEL, ZIELT EILT, TEIL, ZEIT, ZELT, ZIEL, ZIELT 1137 HEFT, HÜTE, HÜFTE, HÜTEN, HÜFTEN 1138 ENGE, FERN, GERN, REGE, ENGER, FEGEN GENF, FERNE, GERNE, REGEN 1139 NARR, ANKER, KANNE, KARREN KANN, KERN, KRAN, KARRE, KNARRE, NARREN 1140 TYP, POST, SYMPTOM OST Kapitel 145 1141 LAU, LAIE, LUPE 1142 RÜHR, FRÜHE, FÜHRE, FRÜHER, FÜHRER FRÜH, FÜHR, HERR, RÜHRE 1143 EIN, INNE, MEIN, MINI, MINEN NIE, NEIN, MENNI 1144 NÄHE, SÄEN, SÄHE, SÄHEN 1145 FREI, IRRT, REIF, TIEF, TIER, FRIERT IRRE, RIEF, RIET 1146 FELS, HEFT, LEST, STEH, HELFT, FEHLST FEST, SEHT, FEHLT 1147 DAS, AHOI, AIDS, SODA, ADIOS 1148 VON, VOR, ZORN, PRINZ, PROVINZ ION, VORN Kapitel 146 1149 JUST, STUR, JURIST 1150 LOK, KLON, LOSEN LOS, LOSE, ONKEL 1151 AKTE, KANN, TANK, KANTE, KENNT, TANKEN, TANNEN NENN, KANNE, NENNT, KANNTE, NANNTE 1152 ASS, ASSE, NASSE, NASSEN NASS, NASE, NASEN 1153 HABE, HALB, HASE, BLASE, HALBE, SALBE HALS 1154 KECK, ACKER, ANKER KERN, KRAN, CRANE, KRANK 1155 BEI, BLEI, EILE, EULE, LEIB, LIEB, BEULE BEIL, LEBE, LIEBE 1156 WEG, WER, REGE, WEGE, ZWERGE Kapitel 147 1157 EKEL, HEIL, LEIH, HEIKEL, HEIKLE EILE, KEIL, LIEH 1158 TON, NOTE, TOLL, TOLLE, TOLLEN 1159 PEST, SEHT, STEH 1160 MAL, ELAN, NAME, PLAN AMEN, PALM 1161 KAM, KERL, KAMEL, KLARE, MARKE, MAKLER MAL, ARM, ARME, KLAR, MARK, MERK, REAL, KREML, MALER 1162 ALLE, BALL, BELL 1163 LCH, WEH, ELCH, WELCH 1164 KEIN, KNIE, LINK KEIL Kapitel 148 1165 LUIS, PLUS, PULS, IMPULS SLUM 1166 DER, FERN, DÜRFT, TREND, DÜRFEN, DÜRFTE FÜR, TÜR, DEN 1167 AUGE, EGAL, GALLE, LEGAL ALLE, GELL, LAGE, ALGE 1168 ALL, ELAN, LAND, ALLEN, NADEL DEN, LAD, ADEL, ALLE, LADE, LADEN, LANDE 1169 GEBE, WEGE, BEWEG, BEWEGE, GEWEBE 1170 EIN, NIE, FEINE, PFEIF NEFFE 1171 EKEL, ENKEL, LENKE, KLEMME, MELKEN, KLEMMEN EKELN 1172 FERN, NORM, OFEN, FORMEN FORM Kapitel 149 1173 NEU, ELAN, REAL, LAUNE, LAUERN NUR, RAN, RAU, LAU, URAN, LAUREN 1174 OFT, FEST, STOFF, STOFFE OST 1175 ZEH, ZÄH, ZÄHL, ZÄHLE 1176 EURE, NEUE, REUE, NEUER EUER, EUREN, REUEN 1177 ACH, NACH, NOCH, SOHN, CHAOS, SCHON NAH 1178 TUE, ENTE, EULE, NEUE, LEUTE, LEUTEN TEE, NEU, TUN 1179 LCH, ESEL, LESE, SEHE, WELCH WEH, EHE, SEE, ELCH, WEHE 1180 ARME, KEIM, MARK, MERK, KERAMIK Kapitel 150 1181 EBEN, EBENE, NEBEN, EBENEN 1182 GEN, GERN, LÄGE, LÄNGE, NÄGEL, LÄNGER ENG, LEG, GÄREN 1183 RUF, GIER, RUFE, UFER, FIGUR, GREIF, FEURIG FREI, REIF, RIEF 1184 DEN, ENG, GEN, ENDE, ENGE, DEGEN 1185 PELZ, PILZ, ZIEL, PILZE 1186 EKEL, ESSE, LESE, KESSEL ESEL 1187 KAM, OMA, ATOM, KOMA AMT, AKT, KAMT 1188 BIN, BIS, INS, BILD, SIND, BLIND, BILDNIS LID Kapitel 151 1189 EIN, NIE, KEIN, KNIE 1190 ORT, ROT, TOR, DORT, DOKTOR TOD 1191 BAD, GAB, TAG, TEE, GABE, GEBET, GEBADET BAT, BETE, GEBE, GEBT, TAGE, ETAGE 1192 TAL, TON, ATOM, MALT MAL, ALT, AMT, OMA 1193 WEH, HÄLT, WEHT, WELT, WÄHLE, WÄHLT, WÄHLTE 1194 WUT, TEST, TUST, STUTE TUT, TUE 1195 AKT, VIA, NAIV, AKTIV, ANTIK, VATIKAN TANK 1196 TÜR, MENÜ, TÜRME, TÜRMEN Kapitel 152 1197 ARM, GAR, MAI, GRAM, IMAGE, MAGER, MAGIER ARG, MIR, MAG, ARME, GIER, MAGIE 1198 ORT, ROT, TOR, EHRT, ORTE OHR, REH, ROH, ROTE 1199 FIT, IST, RITT, FRIST, STIFT, TRIFFT, TRIFFST TRIFF 1200 ART, RAT, ARTEN, RATEN, TARNEN RAN, RENNT, RANNTE

Alle Lösungen für Level 1.201 bis 1.300

Weitere 300 Level sind hinzugekommen und die vorherigen wurden überarbeitet. Jetzt sind die Wörter nicht mehr ganz so wirr und unanständig. Hier geht es weiter mit den neuen Lösungen:



Kapitel Level Lösung Extra Wörter 1201 LEG, LÜG, LÜGE, LÜGT, REGT, GÜTER, GÜRTEL TÜR, GÜTE, LEGT, RÜGE 1202 FIT, TIP, LIFT, TIPP, FLIPPT 1203 AMT, BAT, TEE, ATEM, ATME, BETE, TEAM, BEAMTE 1204 ACH, GEH, HASE, ACHSE, ASCHE, HASCH, SACHE GAS, SAGE Kapitel 153 1205 ENG, GEN, GERN, SÄEN, SÄGE, GÄNSE, SÄRGE, SÄNGER GÄREN 1206 AMT, AST, SATT, STAMM, STAMMT TAT, MATT, SAMT 1207 INS, DING, DIÄT, SIND, SING, SINGT, STÄNDIG IST, DINGS 1208 NENN, PENN, ASPEN, PANNE, SPANNEN NASE, NASEN 1209 ENG, GEN, SAGE, SANG, NAGEN, ANSAGE, SANGEN, ANSAGEN GAS, GANS, NASE, SAGEN, NASEN 1210 EIN, WIE, WEIN, LEINE, WEILEN NIE, WEN, EILE, EINE, WEIL, EILEN, WEILE, WEINE 1211 OHR, RAD, ROH, WAR, WAHR, WARD, HOWARD 1212 WEN, WELL, WELLE, WELLEN Kapitel 154 1213 ENG, GEN, ROM, GERN, NORM, OGER, ENORM, MORGEN 1214 LEST, LÖSE, LÖST, LÖSTE 1215 DEM, DEN, DER, MENÜ, MÜDE, REDE, REDEN, ERMÜDEN ENDE, ERDE, MEER, DEREN, ERDEN, MÜDEN 1216 NEU, UNS, SÄEN, LÄUSE, SÄULE, SÄULEN 1217 NIE, POL, TIP, NOTE, POET, PILOT, POLEN, PILOTEN TON, EIN, ION, EILT, TEIL 1218 GEN, TAG, AGENT, ANGETAN ENG, GETAN, NAGEN, TAGEN 1219 DEN, DENK, DENN, NEUN, DUNKEL, NUDELN, DUNKELN NEU, NUN, UND, LUD, DUNKLE, KUNDEN, DUNKLEN 1220 ALS, LAS, MAL, LAMM, MALE, SAMMLE Kapitel 155 1221 ORT, TEE, TOR, LEER, ORTE, VOLT, REVOLTE ROT, VOR, ROTE, LOVE 1222 SEE, MEER, MEERE, MEERES 1223 NEU, UND, UNS, HUND, HUNDE, HUNDES HEU, DEN, DES 1224 TEE, BETE, BETT, LEBE, LEBT, BETET, BETTELT LEBTE 1225 FIT, MIT, GIFT, IGITT, MITGIFT 1226 ELF, LEG, TEE, FETE, LEGE, LEGT, LEGTE, PFLEGE 1227 LEG, ENGE, ENTE, LEGT, ENGEL, LEGTE, GELTEN TEE, ENG, GEN, LEGE, LEGEN, LEGTEN 1228 ELF, OFT, POL, POET, TOPF, KLOPF, KLOPFT, KLOPFTE KOPF, KLOPFE Kapitel 156 1229 ECHO, HOSE, OHNE, OCHSE, SCHON, SONNE NOCH, SOHN, HOSEN 1230 WIR, REIN, RIET, WEIN, WEIT, WERT, WIRT, WINTER EIN, NIE, WIE, WER, WEN, TIER 1231 NEST, NERVT, STERN, NERVST ERST, NERV, REST, VERS, ERNST 1232 ART, RAD, RAU, ADER, TREU, DAUER, TRAUE, DAUERT RAT, DER, TUE, RATE, TRAU 1233 NIE, EILT, ELAN, ANTEIL, LATEIN EIN, ALT, TAL, ALTE, LAIE, TEIL 1234 TEE, ENTE, ERNTE, RENNT, RENTE, TÖNEN, TRENNE, ERTÖNEN TÖNE, RENNE, RÖTEN, ERNTEN 1235 SEE, ESSE, ESSEN, SPESEN 1236 AST, FAN, FANS, FAST, SAFT, SENF, SANFT, SANFTE FEST, NEST, NASE, SENAT Kapitel 157 1237 HOLE, HOLT, HOLTE, HOTEL 1238 SEE, ESSEN, MESSE, MESSEN, MESSER, MESSERN 1239 GUT, NUN, TUE, GUTE, GUNST, GUTEN, UNTEN ENG, GEN, NEU, TUN, UNS, NEST, NEUN, GUTES 1240 HOSE, OHNE, SOHN, HOSEN 1241 NUR, RUF, FERN, FRAU, ANRUF, RUFEN, ANRUFE FAN, AUF, NEU, RAN, RAU, RUFE, UFER, URAN, FRAUEN 1242 DAS, LAND, SAAL, SKANDAL ALS, LAS, LAD, DANK, KLAN, SAND 1243 IST, PING, SING, RINGS, STIRN, SPRING, SPRINGT TIP, INS, GIPS, RING, TRIP, GRIPS, SINGT, SPRIT, GRINST 1244 MUT, RUM, STUR, TURM, SUMPF, STRUMPF RUF, PUR, RUFT, SPUR, RUFST, RUMPF, STURM Kapitel 158 1245 LEG, LÜG, KERL, LÜGE, KLÜGER RÜGE 1246 TEE, TUE, BETE, BUDE, BEUTE, BEDEUTE 1247 ENG, GAS, GANS, GANZ, SAGE, GANZE, GANZES GEN, SANG, NASE, SAGEN 1248 WEH, WER, SEHR, WEHR, SCHWER REH, CREW 1249 RAN, KERN, KRAN, ANKER, KRANK, KRANKE 1250 EHE, SEE, SEHEN, SEHNE, SCHNEE 1251 TEIG, ZEIG, ZEIT, ZEIGT 1252 REH, MEHR, NÄHE, MÄHEN, NÄHME, HÄMMERN NÄHER Kapitel 159 1253 TEE, TÜR, KERL, LEER, LEKTÜRE EKEL 1254 ENG, GEN, GÜTE, GENÜGT 1255 HÄLT, ZÄHL, HÄLST, ZÄHLT, ZÄHLST 1256 BIER, BREI, REIB, BIKER, BEZIRK REIZ 1257 HIN, HIT, SICH, STICH, NICHTS ICH, IST, IHN, INS, NICHT, SICHT, TISCH 1258 LAU, UNI, JUNI, JULIAN JULI 1259 FAST, FEST, FASSE, FASST, TASSE, FASSTE ASSE, ESST, SAFT 1260 ART, RAT, RATE, VATER, VERRATE TEE Kapitel 160 1261 ALS, LAS, KERL, KLARE, LASER, KLARES KLAR, REAL 1262 EIN, NIE, EINE, REIN, IRREN, REINE, REINER IRRE, NIERE 1263 NEST, SEHT, STEH, SEHNT 1264 BANK, KALB, BANAL, BLANK, KANAL, BALKAN KLAN 1265 REH, HÖRE, SEHR, HÖREN, SCHÖN, SÖHNE, SCHÖNER HÖR 1266 MAI, MAMI, MIAU, MUMM, MAXIM, MAXIMUM 1267 ERDE, EUER, REDE, UFER, FEUER, FREUD, FREUDE EURE, REUE, RUFE, FEDER, FREUE 1268 ENG, GEN, OBEN, ZONE, GEBEN, ZOGEN, BEZOGEN ZOG, EBEN, ENGE, GEBE, BOGEN Kapitel 161 1269 TEE, RETTE, TRETE, RETTET, TRETET 1270 WIE, WIR, REIZ, ZWEI, REIZE, ZWEIER WER 1271 ACH, MACH, HASCH, MACHS, SCHAM, SCHACH, SCHMACH 1272 EHE, ICH, CHILE, EICHE, HEILE LCH 1273 SEE, TEE, ENTE, NEST, PEST, PESETEN 1274 ROT, TOD, DORT, DOCTOR ORT, TOR 1275 AKTE, PAKT, PATE, SEKT, PAKET, STEAK, ASPEKT PEST, TAPE 1276 EHE, REH, EHER, EHRE, HEER, HERR, JEHER, HERRJE Kapitel 162 1277 INS, NIE, WEN, EINS, WAISE, WAISEN WAS, EIN, WIE, EIS, SIE, SEI, SEIN, WEIN, WEIS, NASE, ASIEN 1278 MACH, WACH, MACHS, SCHAM, WASCH WACHS 1279 NEU, LUMP, LUPE, LUMPEN PLENUM 1280 EUER, EULE, EURE, LEER, MEER, REUE, EUREM 1281 EILE, ZIEL, ZEILE, ZIELE 1282 AST, SAAT, SATZ, TANZ, SATAN, ANSATZ 1283 ELF, LEG, FELS, FLUG, FLUGES 1284 WAS, WER, HASE, SEHR, WARS, WEHR, WAHRE, WAHRES REH, WEH, WAR, WAHR, WARE Kapitel 163 1285 DEN, DENEN, EDLEN, ENDEN ELEND 1286 EHE, TEE, CHEF, FETE, GEHE, GEHT, HEFTE, GEFECHT GEH, ECHT, HEFT, ECHTE 1287 ROM, ROMS, ROSE, SOMMER MEMO 1288 TEE, BETE, ERBE, LEBE, LEER, LEBER, LEBTE, ERLEBT LEBT 1289 ECHT, HÖHE, STEH, HECHT, HÖCHST, HÖCHSTE SEHT 1290 ROH, CHOR, HECK, KEHR, KOCH, ROCH, KROCH, HOCKER OHR, REH, ECHO, COKE, ROCK, KOCHE 1291 NIE, PIEP, RIPPE, RIPPEN PER, EIN, REIN 1292 DER, ÖDE, ÖFTER, DÖRFER, FÖRDERT Kapitel 164 1293 SEE, ERBE, ESSE, ERBSE, BESSER, BESSERE 1294 TUE, TUT, BETT, BETÄUBT TÄTE 1295 ENG, GEH, HÄNG, NÄHE, HÄNGE, HÄNGT, NÄHTE GEN, GEHT 1296 ELAN, LAGE, LANG, NAGEL, LANGEN EGAL, ALGE, ANGEL, LAGEN, LANGE, NAGEN, ANGELN, NAGELN 1297 OHR, ROH, HAAR, PHARAO OPA, PAAR 1298 BOT, BOTE, KOMM, KOMET, KOMME, KOMMT, BEKOMMT MEMO 1299 REIZ, RIET, RITZ, TIER, REIZT ZEIT 1300 OFT, GEHT, HOFE, HOFF, HOFFE, HOFFT, GEHOFFT HOF, GEH, HEFT

Alle Lösungen für Level 1.301 bis 1.400

Macht noch nicht schlapp, denn die nächsten 100 Level wollen gelöst werden! Oder ihr schaut einfach in die folgende Tabelle:



Kapitel Level Lösung Extra Wörter Kapitel 165 1301 LUD, GELD, DULDE, GEDULD LEG 1302 BIN, GIB, GIBT, BIRGT, BRING, BRINGT RING 1303 GEN, WEN, WENN, ZWÄNGEN ENG, WEG 1304 HEIL, IGEL, LEIH, LIEH, EILIG, HEILIG GEIL 1305 HAT, ACHT, DACH, ECHT, GEDACHT TAG, GEH, ACH, GEHT, TAGE 1306 ARG, GAR, GEH, FAHR, GRAF, FRAGE, GEFAHR REH, FRAG, FAHRE, HAFER, HAGER 1307 ION, TON, TACO, TONIC, ACTION CIAO 1308 ALL, LCH, HALL, LACH, LILA, CAHILL ICH, ACH Kapitel 166 1309 BAU, SAU, ABSAGE, AUSGABE AUS, BUG, BUS, GAS, GAB 1310 PER, NEIN, PENN, REIN, REIZ, PRINZ, PRINZEN EIN, NIE, INNE, ZINN, INNER 1311 RÜBE, ÜBEL, ÜBER, ÜBERS, BRÜSSEL ÜBLE, ÜBLER 1312 TEE, ENTE, KENNE, KENNT, KNETE, KNETEN 1313 BAND, DANN, DENN, BANDEN BANN 1314 PER, OPER, ROSE, SPORE, PERSON, SPOREN EPOS 1315 LEER, LEERE, CLEVER, CLEVERE 1316 EHE, EHER, EHRE, HEER, HERR, EHREN, HERREN, RECHNER REH, HERRN, RECHNE Kapitel 167 1317 BIER, BREI, OBER, REIB 1318 ETAT, NETT, PATE, TANTE, TATEN, PATENT TAPE 1319 ACHT, HAST, HATS, SATZ, SCHATZ 1320 LEG, TEE, LEGE, LEGT, LEGTE, GELEGT 1321 DEM, DEN, ENDE, HEMD, HEMDEN EHE 1322 LÖSEN, SCHÖN, SÖHNE, LÖSCHE, SCHÖNE, LÖSCHEN 1323 INS, SIND, WILD, WIND, WILDNIS LID 1324 EIS, SIE, MIES, SEIL, SPIEL, SIMPEL, SIMPLE SEI, LIES Kapitel 168 1325 ÜBEN, ÜBLE, BÜNDEL, BÜNDELN DENN, ÜBEL, DÜNN 1326 TON, WEH, OHNE, WEHT, WOHNE, WOHNTE WEN, NOTE, WOHNT 1327 TUE, TREU, TURM, MUNTER, UNTERM MUT, NEU, NUR, TUN, RUM 1328 REH, ZEH, MEHR, SEHR, SCHERZ, SCHMERZ HERZ 1329 NIE, EILE, FIEL, EILEN, FEINE, LEINE, LIEFEN EIN, ELF, EINE, FEIN, LIEF, FEILEN, FIELEN 1330 MAG, NAH, HANG, UMHANG HAU, NAHM 1331 NAH, WAL, WEH, WEN, ELAN, WHALE, WAHLEN NAHE, WAHL, WAHN 1332 KERN, ERNTE, KNETE, RENNE, TRENNE ENTE, KENNE, KENNT, RENNT, RENTE, ERNTEN, KENNER, KNETEN Kapitel 169 1333 AUF, BAU, BLAU, FAUL, LAUB, LAUF, ABLAUF LAU 1334 LCH, HEIM, HELM, MILCH, MICHEL ICH, IHM, LHM, CLEM, ELCH, HEIL, LEIH, LIEH, MEHL, MICH, CHILE 1335 REUE, RUFE, UFER, EURES, FEUER, FREUE, FEUERS EUER, EURE 1336 NEU, NUR, RUM, MURREN 1337 GAS, INS, WAS, GANS, SANG, SING, WAGNIS 1338 UND, ZUG, DÜNN, ZÜNDUNG NUN 1339 NENN, NENNE, RENNE, NENNER, RENNEN, ERNENNE 1340 FAIR, FREI, REIF, RIEF, FAIRE Kapitel 170 1341 SEE, ESSE, FERN, SENF, ESSEN, FERSEN, FRESSE, FRESSEN FERNE 1342 NUR, UHR, WÄR, HÄNG, WÄHRUNG 1343 TEST, TÖTE, TÖTET, TÖTEST 1344 BEI, TEE, BETE, BETT, BIETE, BITTE, TIBET, BIETET BETET 1345 EHER, EHRE, LEER, LEHRE, LEHRT EHRT, HEER 1346 GEHT, SEHT, STEH, GEHTS GEHST 1347 ENG, GERN, ERNTE, REGEN, REGNETE TEE, GEN, ENGE, ENTE, REGT, ENGER, GERNE, RENTE 1348 IST, SKI, TRICK, TRICKS STICK, STRICK Kapitel 171 1349 GANG, GANS, GONG, WAGGON, WAGGONS SANG 1350 NEST, SEKT, CENTS, ECKEN, KNETE, STECK, STECKE, STECKEN ECKE, ENTE, SEKTE 1351 EIS, SEI, WIE, WISSE, SOWIESO SIE, ISS, SOWIE, WIESO 1352 BERG, ERBE, GEBE, BERGE, ERGEBE 1353 NEU, NUN, NEUN, NULL, NULLEN 1354 WAL, WAR, WER, REAL, WARE, ZWAR, WALZER 1355 CAFE, FERN, FARCE, FASER, FRANC, RASEN FANS, SENF, NASE, CRANE 1356 PUR, TUE, PERU, PURE, TREU, TRUPP, TRUPPE PER Kapitel 172 1357 TUE, TUT, TÄTE, LÄUTET 1358 SEI, SIE, LIES, MIES, SEIL, SMILEY EIS 1359 LENZ, ZOLL, ZONE, ZOLLEN 1360 TUE, WUT, ESST, TESS, WUSSTE 1361 ECHT, SEHT, STEH, SÄEN, NÄHTE, SEHNT, SÄHEN, NÄCHSTE NÄHE, NEST, SÄHE, CENTS 1362 EBEN, GEBE, EBENE, GEGEN, GEGEBEN ENGE, GEBEN 1363 GIER, IRRT, TEIG, IRRTE, TIGER, GEIRRT IRRE, REGT, RIET, TIER 1364 KUR, NUN, NUR, KRUG, KRÖNUNG Kapitel 173 1365 HUT, UHR, RUHT, STUR, SUCH, TUCH, SUCHT, RUTSCH 1366 DRAN, GRAD, RAND, RANG, DARAN DRANG 1367 TOD, TUN, UND, DONUT, SOUND, DONUTS TON, UNS, OST 1368 MAI, MAL, FILM, FAMILY 1369 SING, GÜTIG, SINGT, GINGST, GÜNSTIG GING 1370 LAU, BAUE, ELAN, LAUB, BAUEN, BLAUE, BLAUEN BAU, NEU, BLAU, LAUBE, LAUNE 1371 HEU, NEU, NEUN, UNRUHE, UNRUHEN REH, NUN, NUR, UHR, RUHE 1372 DOM, POL, IDOL, LIMO, MILD, DIPLOM LID Kapitel 174 1373 UND, UNI, DING, PING, PUDDING 1374 PER, TEE, FETE, PERFEKT 1375 REGT, TÄTE, TRÄGE, TRÄGT, ERTRÄGT ÄRGER, GERÄT, TÄTER, GRÄTE 1376 GUT, GUCK, GUCKT, GUCKST 1377 BETT, LEBT, TÄTE, BRETT, BLÄTTER ÄLTER, TÄTER 1378 HÄTT, TÄTE, HÄTTE, HÄTTET 1379 EHE, EHER, EHRE, ELCH, LEER, WEHE, WEHR, WELCHE REH, WEH, WER, LCH, HEER, CREW 1380 DEM, DOM, EID, KOMÖDIE DIE, ÖDE Kapitel 175 1381 GROß, ROSE, SORG, SOßE, GROßE, SORGE, GROßES OGER 1382 ERBE, LEBE, LEER, LEBER 1383 ACH, NAH, NACH, NAHE, AHNEN, NAHEN, CHANCEN 1384 ERDE, ANDRE, ERDEN, REDEN ADER, DRAN, ENDE, RAND, REDE, DEREN 1385 ORT, ROT, TOR, TOT, TROST OST 1386 MAG, AMEN, GANZ, NAME, GANZE, MAGEN ENG, GEN 1387 DER, BUDE, RUDER, BRUDER DERB 1388 ENG, GEN, NAH, HANG, NAHE, HAGEN GEH Kapitel 176 1389 BIER, BREI, IRRE, RABE ABER, REIB 1390 LAU, ELAN, QUAL, LAUNE, QUALEN NEU 1391 NENN, NEST, NENNT, NENNST 1392 RAD, RAN, DRIN, LAND, DARIN, IRLAND DIR, LAD, LID, DRAN, RAND, RIND 1393 BUS, BUCH, SUCH, BUSCH, SCHUB 1394 BAU, WAR, FRAU, RAUB, WARF, ABWURF AUF, BAR, RUF, RAU, WURF 1395 ENG, GEN, ENGE, ENGEN, GEGEN, GENÜGE, GENÜGEN 1396 EHE, REH, EHER, EHRE, HEER, JEHER Kapitel 177 1397 LEG, EGAL, LAGE, KLAGE LAG, ALGE 1398 DEN, DER, DENN, LÄDEN, LÄNDER, ÄNDERN, LÄNDERN 1399 TEE, DECK, ECKE, DECKE, DECKT, GEDECKT 1400 LEG, TEE, LEGE, LEGT, LEGTE

Alle Lösungen für Level 1.401 bis 1.500

Und wieder nähern wir uns dem Ende eines erfolgreichen Updates mit zahlreichen neuen Leveln. Wir sind schon gespannt darauf, was uns als nächstes erwartet. Hier die Lösungen der vorerst letzten 100 Level.



Kapitel Level Lösung Extra Wörter 1401 EILE, KEIL, KEIN, KNIE, ENKEL, KLEIN EINE, EKEL, EILEN, EKELN, KEINE, LEINE, LENKE 1402 FAN, NAH, NAHE, AHNEN, FAHNE, HAFEN, NAHEN, FAHNEN 1403 ALS, LAS, SAAL, SKALA, ALASKA 1404 BREI, TIER, BREIT, TIBET BETT, BIER, REIB, RIET, RITT, BITTE, BRETT, REIBT Kapitel 178 1405 TUE, BIER, BREI, TREU, BREIT, REIBT, BEIRUT BEI, REIB, RIET, TIER 1406 HEU, EUCH, RUHE, VERS, SUCHER REH, UHR, SEHR, SUCH 1407 REIZ, RITZ, TIER, ZEIT, RETTE, REITET RIET, RITT, REIZE, REIZT, TRETE 1408 LEG, GEIL, IGEL, KEIL, EKLIG 1409 EHRT, HERR, RÖHRE, ERHÖRT, VERHÖR, VERHÖRT HÖRE, HÖRT, HÖRER, HÖRTE 1410 TAG, JAGE, TAGE, JAGTE TJA, JET, JAGT 1411 KUR, NUR, UNS, KOKS, KORN, KURS, KONKURS KORK 1412 SEKT, TEST, STECK, STECKT Kapitel 179 1413 KAP, PAK, KAPPE, KNAPP, KAPPEN 1414 NEU, TUE, TUN, PUNK, PUNKT, PUNKTE 1415 ROT, ORTE, ROTE, ROTER, TERROR ORT, TOR 1416 SEE, SIE, TEE, ISST, SEIT, SEITE, SEIEST EIS, IST, SEI, ISS, ESSE, ESST, SEIST 1417 KEIL, KERL, KILL, KILLER 1418 TEE, BETE, BETT, BETET, BETETE 1419 EIS, GEH, ICH, SIEG, ZIEH, SECHZIG SIE, SEI, ZEH, SICH, SIEH, ZEIG 1420 ACH, HACK, HECK, HACKE Kapitel 180 1421 BÜRO, OBER, RÜBE, ÜBER, BEVOR, VORÜBER ROVER 1422 VOR, ZOG, ZUG, VORZUG ZUR 1423 EILT, LITT, EITEL, ELITE, TEILT, LEITET EILE, TEIL, LEITE, TEILE, TITEL, TEILTE 1424 ION, VON, KINO, KONVOI 1425 TEE, ENTE, MEER, ERNTE, METER, RENTE, METERN 1426 HOLE, LOHN, OHNE, HOLEN 1427 ALT, TAL, TAT, PLATT, PLATZ, PLATZT 1428 DEN, EDEL, EDLE, EDLEN, ELEND ENDE Kapitel 181 1429 ALT, ELF, TAL, ALTE, ELAN, TAFEL, FALTEN FAN, ALTEN, FALTE 1430 GIER, GEIER, KRIEG, REGIE, KRIEGE 1431 ICH, IHM, MICH, MILD, MILCH, DÄMLICH LCH, LHM, LID, DICH 1432 IST, MIT, MIST, STIMMT 1433 DER, REH, DREH, EHRT, HERD, DREHT 1434 RAN, ELAN, RASEN, ARSENAL ALS, LAS, REAL, SAAL, NASE, AREAL, ARENA, LASEN, LASER 1435 BAU, BAUE, BLAU, HERD, LAUB, LAUBE BAD, REH, BAR, HEU, RAD, UHR, DER, HAB, HAU, LUD, LAD, RAU, LAU, ABER, ADEL, ADER, BALD, BUDE, DREH, HABE, HALB, HAUE, HELD, HERB, HEUL, LADE, RABE, RAUB, REAL, RUHE, DERB, RAUH, ABDUL, ADLER, BAUER, BLAUE, DAHER, DAUER, HALBE, HAUBE, HERAB, LUDER, RUBEL, BRAUE, BUDE, HABE, HALB, HELD, RAUB, REAL, DREH, LADE, HAUE, HERB, HEUL, ADER, BADE, RAHL, READ, BARE, HULD, DERB, RAUH, BAUER, DAUER, DAHER, HAUBE, HERAB, HALBE, BLAUE, ADLER, LUDER, RUBEL, ABDUL, RUDEL, LABER, LAUER, RAHUL, RAUBE, HEARD, HUBER, BRAUE 1436 AMEN, NAME, AHNEN, NAHMEN, ANNAHME MANN, NAHE, NAHM, NAHEN, MAHNEN Kapitel 182 1437 RECHT, REICH, RICHTE, RIECHT TEICH, REICHT 1438 KANN, KERN, KRAN, ANKER, KRANK, KRANKE KANNE 1439 TAT, SATT, TEST, STATT, TASTE AST, ETAT 1440 HIN, UNI, HING, HIRN, URIN, HUNGRIG IHR, NUR, UHR, IHN, GIG, GING, RUIN, RING 1441 FREI, REIF, FREIE, FRIERE IRRE, RIEF, EIFER, FEIER, REIFE, FREIER 1442 MENÜ, ÜBEN, BÜHNE, HEBEN, MÜHEN, BEMÜHEN EBEN, HEBE, MÜHE, NEHME 1443 ALT, HAT, ALTE, HALT, HALTE TAL 1444 REH, WEH, EHRT, WEHR, WEHT, WERT, WEHRT WER Kapitel 183 1445 TUN, ZUG, UNGUT, NUTZUNG GUT, NUN 1446 HIN, ICH, SEI, SEIN, SICH, SIEH EIN, NIE, EIS, SIE, IHN, INS, EINS 1447 AST, SAU, STAU, AUTOS AUS, OST, AUTO 1448 REH, EHRT, NÄHE, HÄRTE, NÄHER, NÄHTE, TRÄNE, NÄHERT HÄRTEN 1449 OPER, POET, ROTER, REPORT ORTE, ROTE 1450 RUM, LUMP, LUPE, PERU, RUMPELN PER, NEU, NUR, PUR, PURE 1451 ELF, PER, LEER, PERLE, REGEL, REGLE, PFLEGER LEG, LEGE 1452 ENG, NEU, UNS, GESUND GEN, UND, DEN, DES Kapitel 184 1453 ALS, LCH, HALS, LACH, SKALA, SCHAKAL ACH, LAS, HACK, KAHL, LACK, SAAL, SACK, SCHAL 1454 DING, KIND, KING, KÜNDIGT 1455 GERN, KERN, REGT, GERÄT, TRÄGE, TRÄNE, GETRÄNK GÄREN, GRÄTE 1456 DEN, UND, BUDE, BUND, BEFUND NEU, FUND 1457 ERST, KÄSE, REST, SEKT, STÄRKE, STÄRKER 1458 GUT, MIT, MUT, MUTIG 1459 ARM, RUM, ARME, RAUM, MAUER, MAURER RAU, ARMER 1460 ERST, REGT, REST, REGST Kapitel 185 1461 DEN, DENN, NÄHE, HÄNDE, NÄHEN, HÄNDEN 1462 NEIN, NENN, INNEN, INNERN INNE, REIN, INNER, RINNEN 1463 GEH, ECHT, EHRT, GERÄT, HÄRTE, RECHT, TRÄGE REH, GEHT, REGT, GRÄTE 1464 FÜR, TEE, FETE, FETT, TÜTE, FETTE, TRETE, FETTER TÜR, RETTE 1465 WIE, WEIß, WEIßE, EIWEIß 1466 ELF, LEG, FELL, GELL, LEGE, FLEGEL 1467 BAR, BIN, RAN, BANN, BARONIN ION 1468 LOS, PUR, PLUS, SOUL, SPUR, SPURLOS POL, PULS, ROSS Kapitel 186 1469 EKEL, EKELN, ENKEL, LENKE 1470 INNE, KECK, KICK, KINN, NEIN, NICKEN, KNICKEN KEIN, KNIE 1471 FIEL, IGEL, LIEF, FLIEG GEIL 1472 EHE, TEE, ECHT, ENTE, ECHTE, ECHTEN 1473 ARME, MARK, MARKE, KAMERAS MARS, MERK, ARMES, KARMA, MARKS, MASKE 1474 KUR, WER, RUCK, UFER, WECK, WERF, WURF, WECKRUF RUF, RUFE, WERK, CREW 1475 ACH, ASS, NAH, NACH, SCHNAPS NASS 1476 GANZ, NIZZA, ZWANG, ZWANZIG Kapitel 187 1477 EIN, ENG, TEIG, TÖNE, NEIGT, NÖTIG, NÖTIGE, NÖTIGEN NIE, GEN, INNE, NEIN, TÖNEN 1478 INS, UNI, UNS, FÄULNIS 1479 AUF, KUR, RAU, UFER, FREAK, KAUFE, KURVE, VERKAUF RUF, FRAU, KAUF, RUFE 1480 RAN, REH, HERAN, JAHREN NAH 1481 ALLE, BELL, REAL, ÜBER, ÜBLE, ALLER ABER, BALL, RABE, RÜBE, ÜBEL, BELLA, ÜBLER, LABEL 1482 LOG, GENF, OFEN, FOLGE, FLOGEN ENG, ELF, GEN, LEG, FLOG, GOLF, FOLGEN 1483 EBEN, ERBE, ERBEN, NEBEN, RENNE, BRENNE, BRENNER 1484 ARG, NAH, RAN, HANG, RANG, HANGAR GAR, HAAR Kapitel 188 1485 ERBE, EUER, EURE, REUE, BEREUE 1486 REH, EHER, EHRE, EHREN, HÖHER, HÖREN, ERHÖHE, ERHÖHEN EHE, HÖR, HEER, HÖHE, HÖRE, HÖHEN, HÖHERE, HÖHEREN 1487 AMEN, ELAN, MALE, MALEN NAME 1488 WEH, HEUL, SCHEU, SUCHE, WUCHS, SCHWULE HEU, LCH, ELCH, EUCH, SUCH, WELCH 1489 FIT, TIP, TIEF, PFEIF, PFEIFT 1490 BEIL, BLEI, LEIB, LIEB, BIBEL, BLEIB, BLIEB 1491 ALTEN, PANNE, PLANT, PLANET, PLANTEN PLANE, PLANEN, PLANTE 1492 NEFFE, OFFEN, OFFENE, OFFENES Kapitel 189 1493 GEH, REH, RÜBE, BRÜHE, GEBÜHR BERG, HERB, ÜBER, RÜGE 1494 FRÜH, FÜHR, HERR, SEHR, RÜHRE, FÜHRERS FÜRS, RÜHR, FRÜHE, FÜHRE 1495 EIS, SEI, TEE, SEITE, EISTEE SEE, SIE, IST 1496 ALL, MAL, ALLE, LAMA, ALLEM, ALLEMAL 1497 BERG, BORG, GROB, OBER, OGER, GROBE, GROBER ROGER 1498 RUF, RUFE, UFER, SÄURE, SÄUFER 1499 EILE, LIVE, VIEL, VIELE, REVIER, VERLIER IRRE, LEER, VIER, VIELER 1500 ERST, GÜTE, PEST, REGT, GÜTER, SPÜRE, SPÜRTE, GESPÜRT REST, SPÜR, RÜGE, REGST, SPÜRT

Alle Lösungen für Level 1.501 bis 1.600

Und erneut erfreut uns das Entwickler-Team hinter Wort Guru mit neuen Leveln. Insgesamt gibt es 200 weitere Level, für die wir euch endlich die Lösungen bereitstellen können. In der folgenden Tabelle findet ihr die Level 1.501 bis 1.600. Braucht ihr also Hilfe beim Lösen der neuen Buchstabenrätsel, dann werft einen Blick in das Folgende:



Kapitel Level Lösung Extra Wörter Kapitel 190 1501 FUHR, FURT, RUFT, TUCH, FRUCHT, FURCHT 1502 PECH, SEHR, SPÜRE, SPRECH, SPRÜCHE 1503 NENNT, NONNE, TONNE, KNOTEN, KONNTE, KONTEN, TONNEN, KONNTEN 1504 HORN, MOHN, NAHM, NORM, RAHM, HARMON 1505 MOLE, OGER, ORGEL, ORGIE, GILMORE 1506 BOG, LOG, SOG, SOL, BUGS, GLOBUS 1507 KALTE, KAPPE, PAKET, KLAPPT, KLAPPTE 1508 ENGE, GONG, ZONE, GEGEN, ZOGEN, GEZOGEN Kapitel 191 1509 ATEM, ESST, SAMT, SETS, TEAM, AMTES, TASSE, TEAMS 1510 OLLE, VOLLE, VOLLE, VOLLER 1511 EHRE, HEER, HERZ, ZEHE, ZEHN, ZEHEN, ZEHNER 1512 FÜLL, GELL, GENF, LÜGEN, FÜLLEN, FLÜGELN 1513 ABER, RABE, BARES, RASEN, BARNES 1514 BETEN, BETET, NEBEN, BETTEN, NETTEN, BENNETT 1515 INNE, NEIN, SEIN, SIEG, SINN, ENNIS, SINGE, SINNE 1516 LIES, SEIL, SEIN, LINIE, LINSE, SENIL Kapitel 192 1517 LOBE, OBEN, BOYLE, LOBEN, NOBEL, NOBLE 1518 EINE, WEIN, WEISS, WEINE, WEISSE, WEISSEN 1519 BELL, HELL, LOBE, OLLE, WOHL, WOHLE, WOLLE, LEBWOHL 1520 ERNTE, EXTRA, RATEN, RENTE, TEXANER 1521 LIEST, LISTE, STEIL, TEILS, WEIST 1522 DENEN, ENDEN, ENDET, TENDENZ 1523 EWIG, WEGE, WEIL, EWIGE, WEILE, WIEGE 1524 ELEND, LEBEN, NEBEL, LEBEND, LEBENDE Kapitel 193 1525 NEST, NETT, SETZ, TÜTE, SETZT, TÜTEN, STÜTZE, STÜTZEN 1526 SERIE, WEISE, WIESE, WEISER 1527 ERBEN, ERDEN, REDEN, BENDER, BEREDEN 1528 ALSO, BALD, SODA, SOLD, SOBALD 1529 ASIA, SARG, ISAAC, GARCIA, GRACIAS 1530 NETTER, RETTEN, TRETEN, ENTEHRT 1531 SETZT, TESTE, ZELTE, SETZTE, ZETTEL, LETZTES 1532 BOOT, OBEN, TOBE, BOTEN, BOOTEN Kapitel 194 1533 NEFFE, OFFEN, NEFFEN, OFFENEN 1534 BORD, DERB, DORN, ODER, BODEN, RODEN, DROBEN 1535 ECHTE, RECHT, ECHTER, RECHTE, RECHTER 1536 KARREN, KNARRE, NARREN, KNARREN 1537 FELS, HEFT, HELFT, FEHLST 1538 EPOS, OPER, ROSE, SPORE, PERSON, SPOREN, SPOONER 1539 CUP, ECK, SPE, SPUK, SPUCK, SPUCKE, SPUCKEN 1540 GLUT, LAUT, NAGT, LANGT, GLAUNT Kapitel 195 1541 ACH, ALS, HALS, HASE, SACHE, SCHAL, SCHALE 1542 ECKE, EKEL, KERL, LEER, LEERE, LECKER, LECKERE 1543 DEGEN, ELEND, ENGEL, LEGEN, ELENDE, LEGENDE 1544 BATEN, NENNT, BANNEN, TANNEN, BENANNT 1545 ORDEN, RODEN, DORNEN, NORDEN, ORDNEN 1546 REIT, REIZ, ZEIT, ZETA, ZIER, REIZT, ZARTE 1547 RUSSE, SPEER, SUPER, PRESSE, PERSEUS 1548 DANN, DENN, NAGEN, GNADEN Kapitel 196 1549 ATEM, SAMT, TEAM, AMTES, STAMM, TEAMS 1550 BÜHNE, HEBEN, MÜHEN, BEMÜHE, BEMÜHEN 1551 HEFTE, HELFE, HELFT, FLEHTE 1552 INNE, NEIN, REIN, INNEN, INNER, INNERN, RINNEN 1553 SCHEU, SCHUB, SCHUSS, SUCHE, BESUCH, BESCHUSS 1554 DINO, DORN, DRIN, RINO, RODIN 1555 SETZT, SZENE, TESTE, SETZEN, SETZTE, TESTEN, SETZTEN 1556 DEM, DIE, EID, MIT, TEE, IDEE, MIETE, MEIDET Kapitel 197 1557 HEER, HEGE, WEGE, WEHE, GEWEHR, GEWEHRE 1558 FREI, REIF, RIEF, REIFE, FEIERE 1559 GNU, NEU, ENGE, EUGENE 1560 DEN, ENG, LOG, GELD, GOLD, GOLDEN 1561 HÖRT, TOTÖ, HÖRTE, RECHT, RHETT, TÖCHTER 1562 KÄME, MERK, KÄFER, KÄMPF, KÄMPFE, KRÄMPFE, KÄMPFER 1563 ECKE, WECK, WEGE, WECKE, WECKT, WECKTE, GEWECKT 1564 ALLEN, FALLE, FÄLLE, FÄLLEN, ANFÄLLE Kapitel 198 1565 ECHTER, GEEHRT, RECHTE, GERECHT 1566 EIN, NIE, FING, GENF, NEIGE, FEIGEN 1567 DEN, DER, ERDE, FERN, FEDER, FEDERN 1568 LEHNE, WEHEN, WELCH, WELCHE, WELCHEN 1569 SETS, TUST, WETT, STUTE, TESTS, WUSSTE, WUSSTET 1570 OHR, ORT, ROH, ROT, TOR, HORN, THRON 1571 NETT, PATE, PATT, TATEN, PATENT 1572 EINE, FEIN, INNE, NEIN, FEINEN Kapitel 199 1573 NÄHT, WEHT, WÄHL, WÄHLT, WÄHLEN, WÄHLTEN 1574 EDLER, FEDER, LEDER, FELDER 1575 EDLER, FEDER, LEDER, FELDER 1576 ERGO, ODER, OGER, ORGIE, GORDIE 1577 ISS, GIPS, RISS, GRIPS, SPRING, SPRINGS 1578 SETZ, GESTE, SETZT, TESTE, GESETZ, SETZTE, GESETZT 1579 HAT, RAD, RAT, HART, DRAHT 1580 RUNS, SENF, UFER, UNSER, UNSRE, SURFEN Kapitel 200 1581 PATE, PEST, SETS, TASSE, PASSTE 1582 ANS, NASS, SASS, ASSEN, SASSEN 1583 ETWA, RAST, STAR, SWAT, WART, WARST 1584 NEST, NOTE, SOSSE, STOSS, STOSSE, STOSSEN 1585 ISST, ISTS, MIST, MISST, SIMMS, STIMMT, STIMMST, STIMMTS 1586 TEE, ENTE, TÖNE, RENNT, RENTE, RÖTEN, TRENNE, ERTÖNEN 1587 FELS, SENF, LOSEN, FLOSSE, FLOSSEN 1588 ERNST, REGST, STERN, STRENG, SPRENGT Kapitel 201 1589 ANNO, NANO, OPAS, POST, SPANNT, SPONTAN 1590 CHEF, ELCH, EUCH, FLUCH, LUNCH, FLUCHEN 1591 ALM, ALT, MAL, TAL, ATEM, MALT, TEAM, MALTE 1592 ALL, LOG, ORAL, GRILL, GROLL, GORILLA 1593 KENNT, NETTO, TONNE, TOTEN, KONNTE, KONTEN, KONNTET 1594 GEIL, GIESS, LIESS, FLEISS, FLIEG, FLEISSIG 1595 PER, SPE, SPÜLE, SPÜRE, SPÜLEN, SPÜREN, RÜLPSEN 1596 NAGEN, WAGEN, WANGE, WANNE, GEWANN, WANGEN Kapitel 202 1597 VAN, KANU, LUKA, VULKAN 1598 BRÄT, ERBT, FEGT, GRÄTE, TRÄGE, GEFÄRBT 1599 DÜSE, RÜDE, SÜDEN, SÜNDE, SÜNDER 1600 INNE, NEIN, REIN, REIT, TIER, INNER, RENNT, INTERN

Alle Lösungen für Level 1.601 bis 1.700

Die letzten 100 Level des aktuellen Updates stehen euch jetzt noch bevor. Hut ab, wenn ihr so weit gekommen seid, denn das bedeutet, dass ihr viel Zeit in das Spiel investiert habt. Gefällt es euch immer noch? Wenn ja, dann weiter geht’s mit Level 1.601 bis 1.700. Wisst ihr nicht, was ihr jetzt spielen sollt? Die folgende Bilderstrecke hilft euch bei der Auswahl.



