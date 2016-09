Hier findet ihr alle 425 Trailer zu World of Warcraft:

Warcraft - In Theaters June 10 (TV Spot 2)

100 or bust!

Booste auf 100 oder sei einfach eine Pfeife! Wie das geht, erfahrt ihr auf WorldofWar.de!

Murkidan - Das BlizzCon-Haustier

Murkidan - Ein Mix aus Illidan und einem Murloc gab es für alle Besitzer des virtuellen BlizzCon-Tickets! Knuffig, der Kleine oder? :D



Stufe 100-Charakteraufwertung für Legion

Boostet einen Charakter eurer Wahl auf 100 - Und so gehts!



BlizzCon 2015 Legion Cinematic (deutsch)

Jetzt auch in der deutschen Version. Geil bleibt geil!



HAMMER Cinematic zu Legion!

WOW! Blizzard, chapeau! Das ist ein geiles Ding!



Was bisher geschah - Gamescom 2015

Patch6.2 - Zorn des Höllenfeuers Trailer

In wenigen Tagen kommt World of Warcraft: Warlords of Draenor Patch 6.2 auf die Live-Server und Blizzard präsentiert uns heute den dazugehörigen Trailer.



Patch 6.1 Trailer: Twitter Integration

Im neusten Video zu World of Warcraft stellt Blizzard uns eines der neuen Features von Patch 6.1 vor: Die Integration von Twitter ins Spiel. So werdet ihr nach dem Patch direkt aus WoW heraus twittern, Screenshots direkt posten und eure Erfolge mit der ganzen Welt teilen können.



#awesome #ornot ?

Cinematic Trailer Deutsch

Blizzard lässt wieder die Puppen tanzen und zeigt uns im aktuellen Trailer zum WoW Addon Warlords of Draenor, was die Jungs vom Cinematic Team drauf haben. CGI-Trailer vom feinsten, von dem sich die Konkurrent immer noch eine dicke Scheibe abschneiden kann. Episch!

