WoW - So bekommt ihr den Pfadfinder von Draenor und eure Fluglizenz

Um in World of Warcraft schnell von einem Ort zum nächsten zu reisen, könnt ihr verschiedene Flugreittiere nutzen. Dies erfordert ein gewisses Können von eurem Charakter und somit müsst ihr erst einmal das Recht verdienen, solche Mounts nutzen zu dürfen. In World of Warcraft: Warlords of Draenor könnt ihr euch dafür eine Fluglizenz freispielen. Wir zeigen euch, wie ihr den benötigten Erfolg Pfadfinder von Draenor erhaltet!

World of Warcraft: Warlords of Draenor - Patch6.2 - Zorn des Höllenfeuers Trailer 20 weitere Videos

Mit einem Flugreittier die Lüfte von Azeroth zu erkunden, ist wohl ein wichtiger Teil von World of Warcraft und WoW Patch 6.2 brachte einen Erfolg ins Spiel, der das Fliegen auf Draenor ermöglicht. Mit dem Metaerfolg Pfadfinder von Draenor könnt ihr die Fluglizenz für den Kontinent Draenor erhalten und so auch diesen Teil der Welt von oben bestaunen. Da dieser Erfolg einige Untererfolge beinhaltet und es einige Zeit dauert, bis ihr ihn vollends erledigt habt, wollen wir euch alle Schritte etwas näher bringen.

Das solltet ihr über die Fluglizenz in Draenor wissen

Es handelt es sich hierbei um einen Meta-Erfolg, für den ihr unterschiedliche kleinere Erfolge erledigen müsst. Schlussendlich erhaltet ihr dann eure Fluglizenz und könnt euch auf Flugmounts in die Lüfte über Draenors Zonen begeben. Die Fluglizenz gilt übrigens accountweit, so dass ihr diese nur mit einem Charakter freispielen müsst.

Habt ihr den Erfolg Pfadfinder von Draenor erhalten, können all eure Charaktere ab Stufe 90 auf Draenor fliegen. Dies macht vor allem das Leveln von zusätzlichen Helden oder auch das Farmen von älteren Rohstoffen einfacher.

Neben der Erlaubnis über Draenor fliegen zu können, bekommt ihr außerdem noch das Flugreittier Erhabener Himmelsschrecken als Belohnung. Dieses könnt ihr dann ebenfalls accountweit nutzen, denn es befindet sich nach Erhalt in eurem Reittier-Kompendium.

So erhaltet ihr den Erfolg Pfadfinder von Draenor

Für den Metaerfolg Pfadfinder von Draenor müsst ihr insgesamt fünf Untererfolge erledigen. Um diese zu erhalten, müsst ihr verschiedene Aufgaben auf Draenor erfüllen, was besonders für Charaktere der Maximalstufe in World of Warcraft: Legion nicht wirklich schwer sein sollte. Falls ihr euch fragt, was ihr denn alles erledigen müsst, seid ihr hier genau richtig.

Erkundet Draenors Zonen

Für diesen Erfolg müsst ihr ganz einfach nur die Zonen Draenors komplett erkunden. Das bedeutet, dass ihr die einzelnen Erkundungserfolge für die Gebiete erhalten müsst, nachdem ihr alle Unterzonen einmal besucht und so die Karte aufgedeckt habt. Erkundet Draenor ist im Übrigen accountweit absolvierbar, weswegen ihr die einzelnen Gebiete auch mit unterschiedlichen Charakteren erledigen könnt.

Erkundet den Frostfeuergrat - Erkundet den Frostfeuergrat, indem Ihr die unbekannten Bereiche der Weltkarte aufdeckt: Speerspießerfestung Knochen von Agurak Dolchrachenschlucht Grimmfrostberg Eisernes Belagerungswerk Magnarok Die Knochenschlucht Wor'gol Blutschlägerfestung Gigantensturz Frostwindklippen Grom'gar Wegstation der Eisernen Horde Steinzahnposten Die Knirschenden Ebenen

Erkundet das Schattenmondtal - Erkundet das Schattenmondtal, indem Ihr die unbekannten Bereiche der Weltkarte aufdeckt: Festung der Pein Nachtflutnest Elodor Embaari Schummergehölz Gul'var Karabor Shaz'gul Das Schimmermoor Socrethars Klippe Eiland der Schatten

Erkundet Gorgrond - Erkundet Gorgrond und enthüllt die verdeckten Gebiete auf der Weltkarte: Bastionsklippe Grimmgleisdepot Todesgrimasse Immermornquellen Hochpass Steinbrecherarena Der Eiserne Vorstoß Wildwacht Der Blutrote Sumpf Die Immergrüne Wildnis Gronnschlucht Der Iyunwald Schlingenherz Die Grube

Erkundet Talador - Erkundet Talador und enthüllt die verdeckten Gebiete auf der Weltkarte: Aruuna Abendlichtinsel Fort Wrynn Gul'rok Orunaiküste Shattrath Grab des Lichts Zangarra Auchindoun Hof der Seelen Gordalfestung Der Pfad des Ruhms Anachoretenrast Telmor Tuurem

Erkundet Talador - Erkundet Talador und enthüllt die verdeckten Gebiete auf der Weltkarte: Skettis Der Windende Morast Zekkversteck Südhafen Morgenterrasse Messerfaustfestung Das Vergessene Anzuversteck Rabenskar Axtfall Der Heulende Fels Quetschpfeifenkap Akrazversteck Windgepeitschte Terrasse Sethekkniederung Admiral Taylors Garnison Werkstatt Quetschpfeif Blutmähnental

Erkundet Nagrand - Erkundet Nagrand und enthüllt die verdeckten Gebiete auf der Weltkarte: Ahnengrund Tore von Grommashar Hafen von Hochfels Lok-rath Wachposten von Mok'gol Telaar Der Ring der Prüfung Rabenskar Küste von Zangar Die Zerschlagene Anhöhe Hallvalor Eisenfausthafen Mar'goks Wacht Oshu'gun Der Ring des Blutes Thron der Elemente

Schließt alle Questerfolge in Draenor ab

Auch dieser Erfolg ist ein accountweiter Erfolg. Ihr könnt die einzelnen Untererfolge also mit mehreren Charakteren abschließen, falls ihr möchtet. Spielt ihr beispielsweise Nagrand mit einem Helden durch und Gorgrond mit einem anderen, werden beide Zonen dennoch im Meister der Lehren von Draenor angerechnet. Ihr müsst dabei aber in einer Zone bei einem Charakter bleiben.

Sammelt Draenors Schätze

Für den Untererfolg Schatzjägermeister müsst ihr 100 Schätze in Draenors Zonen einsammeln. In jedem Gebiet gibt es eine Vielzahl an Schätzen und die einfachste Möglichkeit diese zu finden, ist es sich im Spiel die Schatzkarten zu kaufen und dadurch Markierungen auf der Minikarte zu bekommen.

Für jede Zone, in der ihr alle Geschichtsstränge abgeschlossen habt, könnt ihr euch solch eine Schatzkarte für die entsprechende Zone kaufen. Ihr erhaltet sie in der Hauptstadt eurer Fraktion auf Ashran – Die Schatzkarten bekommt ihr für jeweils 100 Gold bei Grakis in Sturmschild und bei Srikka in Kriegsspeer. Es lohnt sich also, erst den oben genannten Erfolg Meister der Lehren von Draenor abzuschließen, bevor ihr euch auf Schatzsuche begebt.

Mit etwas Glück erhaltet ihr die Schatzkarten als Belohnung für bestimmte Garnisonsmissionen. Nur über diese kommt ihr übrigens an die Schatzkarte des Schattenmondtals als Hordler und als Allianzspieler an die Schatzkarte des Frostfeuergrats. Schließlich könnt in diesen beiden Zonen jeweils nicht als Horde- respektive Allianzspieler questen und die Karten so freischalten.

Falls die Missionen nicht automatisch bei euch auftauchen, könnt ihr sie manuell auslösen, indem ihr bei Grakis beziehungsweise Srikke das Notizbuch des Erkunders kauft. Dieser Gegenstand schaltet allerdings eine zufällige Mission für die Schatzkarten frei, weswegen nicht gesagt ist, dass ihr die Mission erhaltet, die ihr haben wollt.

Erledigt täglich Apexiskristall-Quests

Um den Erfolg Sicherung von Draenor zu erhalten, müsst ihr die unterschiedlichen täglichen Aufgaben für Apexiskristalle erledigen. Insgesamt sind es 12 verschiedene Quests, die ihr erfüllen müsst. Entweder wartet ihr ein paar Tage, bis ihr all diese an eurem Missionstisch in der Garnison annehmen konntet, oder aber ihr kauft euch Spähberichte für spezifische Dailies. Diese Spähberichte kosten jeweils 200 Garnisonsressourcen und können bei Unteroffizier Grimmkinn (Horde) beziehungsweise Unteroffizier Krähler (Allianz) erworben werden.

Ihr müsst all diese Quests mit ein- und demselben Charakter erledigen, sonst bekommt ihr keinen Fortschritt für den Erfolg.

Angriff auf das Eiserne Belagerungswerk

Angriff auf Magnarok

Angriff auf die Immergrüne Wildnis

Angriff auf den Wachposten von Mok'gol

Angriff auf das Nachtflutnest

Angriff auf die Säulen des Schicksals

Angriff auf die Steinzornklippen

Angriff auf die Grube

Angriff auf die Zerschlagene Anhöhe

Angriff auf Socrethars Klippe

Angriff auf Skettis

Angriff auf den Hafen von Shattrath

Erlangt Ansehen bei den 3 Fraktionen aus dem Tanaandschungel

Zu guter Letzt müsst ihr bei den drei Fraktionen im Tanaandschungel die Rufstufe respektvoll erlangen. Hierbei handelt es sich um die Säbelzahnpirscher, den Orden der Erwachten sowie die Hand des Propheten (Allianz)/Vol'jins Kopfjäger (Horde).

Ruf bei den Säbelzahnpirschern erhaltet ihr hauptsächlich über das Töten von Gegnern in Fang'rila. Mit einem Charakter auf Maximalstufe sollte dies kein Problem darstellen. Je größer und stärker die Gegner sind, desto mehr Rufpunkte erhaltet ihr. Wie ihr effektiv Ruf bei dieser Fraktion farmen könnt, erfahrt ihr im entsprechenden Ruf-Guide zu den Säbelzahnpirschern.

Bei den anderen beiden Fraktionen müsst ihr lediglich täglich Quests erledigen, um so euren Ruf zu steigern. Nutzt ihr keine Boni für den Rufzuwachs, benötigt ihr beim Orden der Erwachten 14 Tage durch tägliche Quests, um Respektvoll zu werden. Für die Hand des Propheten und Vol'jins Kopfjäger liegt der Zeitaufwand im selben Rahmen.

Alternativ könnt ihr aber auch das Item Medaillon der Legion nutzen, um Punkte zu bekommen.