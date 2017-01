4 0

Schon bald dürfen sich Spieler von World of Warcraft: Legion über viel Nachschub freuen. Denn in Kürze öffnen sich die Türen zum neuen Raid namens "Die Nachtfestung". Dieser wartet gleich mit zehn neuen Bossen auf die gestählten Helden. Wann die einzelnen Teile erscheinen, verraten wir euch weiter unten.

Denn die einzelnen Teile des neuen Raids von World of Warcraft: Legion werden gestaffelt veröffentlicht. Vom 18. Januar bis 8. März wird es immer wieder neue Flügel des gesamten Schlachtzugs geben und so mehr Bosse, die sich euch und eurer Gruppe entgegenstellen. Die Nachtfestung eignet sich nur für Spieler, die bereits Stufe 110 erreicht haben. Am Ende wartet dann der Oberbösewicht Gul´dan, der in Legion eine prominente Rolle spielt.

Die Release-Termine des Nachtfestungs-Raids

Mittwoch, 18. Januar : Die Nachtfestung ist im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad verfügbar.

: Die Nachtfestung ist im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad verfügbar. Mittwoch, 25. Januar : Die Nachtfestung ist im mythischen Schwierigkeitsgrad verfügbar. Der 1. Flügel im Schlachtzugsbrowser (Bogenaquädukte) ist verfügbar.

: Die Nachtfestung ist im mythischen Schwierigkeitsgrad verfügbar. Der 1. Flügel im Schlachtzugsbrowser (Bogenaquädukte) ist verfügbar. Mittwoch, 8. Februar : Der 2. Flügel im Schlachtzugsbrowser (Königliches Athenaeum) ist verfügbar.

: Der 2. Flügel im Schlachtzugsbrowser (Königliches Athenaeum) ist verfügbar. Mittwoch, 22. Februar : Der 3. Flügel im Schlachtzugsbrowser (Nachtspitze) ist verfügbar.

: Der 3. Flügel im Schlachtzugsbrowser (Nachtspitze) ist verfügbar. Mittwoch, 8. März: Der 4. Flügel im Schlachtzugsbrowser (Aufstieg des Verräters) ist verfügbar.

