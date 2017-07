Klassensets spielten in World of Warcraft schon immer eine sehr bedeutende Rolle. Schließlich gelangt ihr durch diese an ganz spezielle Boni für eure Spezialisierung und könnt dementsprechend besser in Kämpfen überleben, Schaden austeilen oder eure Verbündete heilen. So bringt WoW Patch 7.3 euch zum einen nach Argus, einen neuen Planeten, der nach dem Fall Kil'Jaedens für euch zugänglich wird, und zum anderen werdet ihr auch ein neues Tier-Set für eure Klasse erbeuten können.

In WoW Patch 7.3 geht es für euch nach Argus, einem neuen Gebiet in World of Warcraft: Legion und dort wird auch eine neue Schlachtzugsinstanz auf euch warten: Antorus, der Brennende Thron. In diesem könnt ihr das nächste Set für eure Klasse erbeuten, nämlich das Tier-21-Set. Bestehend aus acht verschiedenen Rüstungsgegenständen bringen euch die einzelnen Klassensets wieder neue Optiken und natürlich Setboni mit.

Falls ihr euch nun fragt, wie die einzelnen Klassensets in Tier 21 aussehen werden, seid ihr hier genau richtig. Schaut euch in unserer Bilderstrecke die ersten Vorschauen auf die einzelnen Klassensets an. Vom Druiden, über den Hexenmeister, bis hin zum Krieger – es gibt für jede Klasse bereits ein eigenes Design, welches in den ersten Daten des öffentlichen Testservers für Patch 7.3 auftauchten.

Bedenkt, dass es sich bei einigen Modellen noch um Platzhalter handeln könnte. Wir gehen davon aus, dass einige Details und Optiken noch verändert werden, ehe diese dann im kommenden Schlachtzug erbeutet werden können. Sobald es die ersten Setboni für die einzelnen Tier-21-Sets gibt, werden wir diese hier einfügen.

Wie gefallen euch die neuen Sets aus Antorus, der Brennende Thron? Welches findet ihr am besten?