WoW: Legion - Reise durch die Zeit: Alle Details zu den Zeitwanderungen

Seit Patch 6.2 gibt es das Feature der Zeitwanderungen, in deren Verlauf wir alte Dungeons aus World of Warcraft: The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm sowie Mists of Pandaria besuchen können. Diese Zeitwanderungsdungeons stehen uns immer im Rahmen von Bonusereignissen offen, die jeweils sieben Tage von Mittwoch bis Mittwoch laufen und jede Woche wechseln.

World of Warcraft: Legion - Das Schicksal Azeroths 10 weitere Videos

Die Zeitwanderungen bieten euch die Möglichkeit, Zeitverzerrte Abzeichen zu sammeln und bei speziellen Händlern gegen wertvolle Gegenstände, Rufbelohnungen und Reittiere einzutauschen. Diese Abzeichen könnt ihr nicht nur durch das Plündern der Bosse in Zeitwanderungs-Dungeons erhalten, sondern auch durch spezielle Quests. Des Weiteren gibt es pro Zeitwanderung eine Bonusevent-Quest, die ihr auf Stufe 110 in Dalaran annehmen könnt und die euch zusätzlich belohnt.

Damit ihr wisst, welche Belohnungen ihr über Zeitwanderungen freispielen könnt, haben wir euch nachfolgend alle wichtigen Informationen zu den Zeitwanderungen in World of Warcraft zusammengefasst.

Zitat von: Kaivax „Dort wartet eine neue Art von „heroischem“ Modus auf euch: Bei einer Zeitwanderung in diese Dungeons wird euer Charakter auf einen Bruchteil seiner normalen Macht herunterskaliert. Dungeons, über die ihr längst hinausgewachsen seid, werden euer Können zum ersten Mal seit Jahren wieder fordern. Eine gute Herausforderung geht natürlich auch mit guten Belohnungen einher. Daher wird fast jedes Beutestück aus den Zeitwanderungsdungeons in der Gegenstandsstufe hochskaliert. Das heißt also, wenn euch König Ymiron bei eurer Zeitwanderung durch Turm Utgarde sein rotes Schwert des Mutes vor die Füße wirft, wird es auf eine für euren Charakter angemessene Gegenstandsstufe hochskaliert.“ (Quelle)

Das sind die Zeitwanderungs-Dungeons

Für Zeitwanderungen aus The Burning Crusade muss euer Charakter mindestens Stufe 71 haben. Die Zeitwanderungen aus Wrath of the Lich King könnt ihr ab Stufe 81 absolvieren. Um die Cataclysm-Instanzen im Rahmen der Bonusereignisse besuchen zu können, müsst ihr mindestens Stufe 86 erreicht haben. Wer Stufe 91 oder höher erreicht hat, kann auch an Mists of Pandaria Zeitwanderungen teilnehmen.

Die Zeitwanderungs-Dungeons stehen euch in vier separaten Bonusereignissen zur Verfügung. Betretet ihr die Dungeons über den Dungeonfinder, so wird euer Charakter der entsprechenden Dungeonstufe angepasst, wobei ihr eure Talente und Fähigkeiten behaltet. Die Beute aus Zeitwanderungs-Dungeons wird auf ein Itemlevel von 830 hochskaliert, falls ihr die Zeitwanderungen mit einem Stufe-110-Charakter abschließt.

Burning Crusade Dungeons

Die Folgenden Dungeons in der Scherbenwelt stehen euch während des Burning Crusade Zeitwanderungsevents zur Verfügung:

Die Arkatraz

Der Schwarze Morast

Die Managruft

Die Zerschmetterten Hallen

Die Sklavenunterkünfte

Wrath of the Lich King Dungeons

Folgende Dungeons auf Nordend könnt ihr während des Wrath of the Lich King Zeitwanderungsevent besuchen:

Ahn’kahet: Das Alte Königreich

Gundrak

Hallen der Blitze

Der Nexus

Turm Utgarde

Grube von Saron

Cataclysm Dungeons

Folgende Instanzen könnt ihr während der Cataclysm Zeitwanderungen besuchen:

Grim Batol

Der Steinerne Kern

Die Verlorene Stadt der Tol’vir

Der Vortexgipfel

Thron der Gezeiten

Endzeit

Mists of Pandaria Dungeons

Diese Instanzen könnt ihr während der Pandaria Zeitwanderungen besuchen:

Der Tempel der Jadeschlange

Die Brauerei Sturmbräu

Das Shado-Pan-Kloster

Der Mogu’shanpalast

Die Belagerung des Niuzaotempels

Das Tor der Untergehenden Sonne

Diese Belohnungen gibt es für Zeitwanderungen

Seit WoW Patch 6.2.3 habt ihr die Chance auf einen Ewigen Zeithäscher – das Reittier kann von allen Bossen in den einzelnen Instanzen zufällig fallen gelassen werden. Dieses Reittier wird via persönlicher Beute verteilt und somit könnt ihr es mit ein wenig Glück erhalten.

Seit dem Erscheinen von World of Warcraft Patch 6.2.2 verdient ihr zusätzlich mit dem Abschluss eines Zeitwanderungsdungeons sogenannte Zeitverzerrte Abzeichen, die ihr bei neuen Händlern wiederum in Mounts, Spielzeuge und Rüstungen oder auch Rufsteigerungen investieren könnt.





Zeitwanderung



Händler



Position



Burning Crusade



Cupri



Shattrah (54.2, 39.6)



Wrath of the Lich King



Auzin



Dalaran (alt, 49.2, 45.8)



Cataclysm



Kiatke



Sturmwind (76.0, 17,6)[br /] Orgrimmar (52.0, 41.6)



Mists of Pandaria



Nebelwirkerin Xia



Zeitlose Insel (43.0, 54.0)



Bei jedem der Bosse könnt ihr Zeitverzerrte Abzeichen erbeuten. Somit ist es natürlich sehr erstrebenswert, alle Bosse in einem Dungeon zu legen, um entsprechende Abzeichen zu sammeln. Pro Boss gibt es 5 Zeitverzerrte Abzeichen und für den finalen Dungeon-Boss gibt es 10 Zeitverzerrte Abzeichen. Das Dungeon komplett abzuschließen, gewährt euch ebenfalls 10 Zeitverzerrte Abzeichen. Pro Woche könnt ihr außerdem im ersten Zeitwanderungs-Dungeon einen Questgegenstand erbeuten, der euch mit 500 Abzeichen belohnt.

Nachfolgend haben wir euch eine Liste der neuen Gegenstände eingefügt, die ihr während der Bonusevents: Zeitwanderungen bei den entsprechenden Händlern kaufen könnt.

Reittiere (kosten jeweils 5000 Zeitverzeerte Abzeichen):

Zügel des Drachenfalken der Mondfinsternis: nur bei Cupri während der Burning Crusade Zeitwanderungen erhältlich.

Zaumzeug des eisenbeschlagenen Geisterstürmers: nur bei Auzin während der WotLK Zeitwanderungen erhältlich.

Yu’lei, Tochter der Jade: nur bei Nebelwirkerin Xia während der Pandaria Zeitwanderungen erhältlich.

Erbstück-Aufwertungen:

Aufwertung auf Stufe 90 für Rüstungen: 750 Zeitverzerrte Abzeichen

Aufwertung auf Stufe 100 für Rüstungen: 1000 Zeitverzerrte Abzeichen

Aufwertung auf Stufe 90 für Waffen: 900 Zeitverzerrte Abzeichen

Aufwertung auf Stufe 100 für Waffen: 1200 Zeitverzerrte Abzeichen

Rüstungen & Waffen:

Unterschiedliche Rüstungsstücke und Waffen aus The Burning Crusade und Wrath of the Lich King: Kosten zwischen 25 und 100 Zeitverzerrte Abzeichen

Die Ausrüstung und die Waffen skalieren auf Itemlevel 815 und nutzen dieselben Optiken wie die Equivalente aus BC & WotLK.

Ruf-Belobigungen:

Erhöht euren Ruf bei den Fraktionen von Burning Crusade: Kosten 50 Zeitverzerrte Abzeichen (nur bei Cupri zu kaufen)

Erhöht euren Ruf bei den Fraktionen von Wrath of the Lich King: Kosten 50 Zeitverzerrte Abzeichen (nur bei Auzin zu kaufen)

Erhöht euren Ruf bei den Fraktionen von Cataclysm: Kosten 50 Zeitverzerrte Abzeichen (nur bei Kiatke zu kaufen)

Erhöht euren Ruf bei den Fraktionen von Mists of Pandaria: Kosten 50 Zeitverzerrte Abzeichen (nur bei Mistweaver Xia zu kaufen)

Sonstiges:

Wie ihr seht, bringen euch die Zeitwanderungen in den einzelnen Dungeons wirklich interessante Belohnungen. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, den Instanzen während der Bonusevents einen Besuch abzustatten und Zeitverzerrte Abzeichen zu sammeln.