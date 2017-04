WoW: Legion - Gleichgewicht der Kräfte: Questreihe für die Artefaktvorlage erledigen

In World of Warcraft: Legion gibt es die Artefaktwaffen und mit ihnen auch die Artefaktwaffen-Designs. So könnt ihr für jede der Waffen von Beginn an vier unterschiedliche Designs in jeweils vier unterschiedlichen Farben freischalten. Die tapfere Artefaktvorlage, das dritte Standard-Artefaktdesign, ist hinter dem Erfolg “Bessere Noten in Geschichte” und der Questreihe Gleichgewicht der Kräfte versteckt. World of Warcraft - World of Warcraft - Leeroy Jenkins11 weitere Videos





Diese Questreihe erfordert einige Reisen auf den Verheerten Inseln von euch und daher haben wir euch nachfolgend aufgelistet, welche einzelnen Schritte ihr gehen müsst, um Gleichgewicht der Kräfte zu erledigen und somit die tapfere Artefaktvorlage freizuschalten.





Das solltet ihr über die Questreihe Gleichgewicht der Kräfte wissen

Manche Quests von Gleichgewicht der Kräfte setzen spezielle Geschehnisse voraus, so dass ihr sie nicht einfach so annehmen könnt, wie es sonst bei anderen Questreihen der Fall ist. Um zum Beispiel die allererste Quest zu erhalten, müsst ihr die Kampagne in eurer klassenspezifischen Ordenshalle abgeschlossen haben. Das bedeutet, dass ihr euer Artefakt mit Macht erfüllen und somit den dritten Reliktslot freigespielt haben müsst. Erst danach wird der Questgeber in eurer Ordenshalle erscheinen.

Die einzelnen Schritte von Gleichgewicht der Kräfte

Habt ihr eure Klassenkampagne für den dritten Reliktslot in eurer Ordenshalle abgeschlossen, wird das Abbild von Kalec in eurer Ordenshalle auftauchen und euch die erste Quest Die innere Macht anbieten. Diese schickt euch nach Azsuna.

Danach geht es mit den Folgequests weiter, die euch übrigens in acht unterschiedliche Dungeons im mythischen Modus sowie in den Smaragdgrünen Alptraum und die Nachtfestung führt. Demnach solltet ihr eventuell schauen, dass euer Charakter eine durchschnittliche Gegenstandsstufe von 830 besitzt, um die Quests in den mythischen Instanzen sowie Raids meistern zu können. Die Schlachtzugsinstanzen können im normalen Modus oder höher besucht werden. Der LFR funktioniert für die Quests nicht.





Die innere Macht

Schließt eure Klassenkampagne ab.

Kurze Zeit später erscheint das Abbild von Kalec in der Ordenshalle.

Nehmt die Quest an.

Reist nach Azsuna in die Azurschwingenrast und redet dort mit Erzmagier Kalec.





Das Herz von Zin-Azshari

Dungeon-Quest: Das Auge Azsharas – mythischer Modus. Funktioniert nicht bei Nutzung eines mythischen Schlüsselsteins!



Sprecht mit Senegos in der Azurschwingenrast. Sucht euch eine Gruppe für den mythischen Modus der Instanz in Azsuna – Das Auge Azsharas. Besiegt Azsharas Zorn (den Endboss) und seht euch um. In der Nähe des Teichs seht ihr das Herz von Zin-Azshari. Plündert es. Trefft Senegos erneut, um die Quest abzugeben.

Die Macht des Gefallenen

Dungeon-Quest: Finsterherzdickicht – mythischer Modus. Funktioniert nicht bei Nutzung eines mythischen Schlüsselsteins!



Sprecht abermals mit Senegos. Sucht euch eine Gruppe für die mythische Version des Finsterherzdickichts. Tötet Eichenherz und plündert bei ihm die Verderbte Essenz – Hinweis: Ihr könnt das Questitem nicht looten, wenn ihr den Boss in der Woche bereits im mythischen Modus besiegt habt. Danach geht’s weiter zum Schemen von Xavius. Tötet diesen. Kehrt zurück zu Senegos und gebt die Quest ab.





Eine selbstherrliche Vergangenheit

Sprecht mit Senegos. Ihr solltet die Rufstufe Wohlwollend bei Farondis’ Hofstaat erreicht haben, um die Quest abschließen zu können. Stattet dem Abgesandten von Farondis’ Hofstaat einen Besuch ab. Kauft von diesem das Gebräu der Selbstherrlichen und kehrt zu Senegos zurück.

Härtende Dunkelheit

Für diese Quest benötigt ihr 30 Blut von Sargeras, welche ihr euch vor Annahme der Quest schon beschaffen könnt. Ihr bekommt das Blut zum Beispiel durch das Erledigen von Weltquests, durch Berufe wie Kräuterkunde und Bergbau oder durch den Besuch von Dungeons.



Sprecht mit Erzmagier Kalec und nehmt die Quest an. Gebt ihm die 30 Blut von Sargeras und schließt die Quest damit einfach ab.

Lichte Stärke

Ihr müsst nun die Macht der verderbten Essenz mithilfe des zuvor beschafften Herzens von Zin-Azshari absorbieren. Klickt dafür einfach nur auf den Questgegenstand, der direkt bei Erzmagier Kalec steht.





In den Alpträumen

Raid-Quest: Smaragdgrüner Alptraum – normaler, heroischer oder mythischer Modus. Der LFR funktioniert nicht!



Sprecht mit Kalec und nehmt die Quest an. Sucht euch eine Gruppe für den Smaragdgrünen Alptraum. Besiegt in der Schlachtzugsinstanz Il’gynoth und plündert die Todesblickiris. Kämpft euch zu Xavius durch und besiegt diesen ebenfalls. Holt von ihm das Horn des Alptraumfürsten. Kehrt zu Erzmagier Kalec zurück.





Die Essenz der Macht

Raid-Quest: Smaragdgrüner Alptraum – normaler, heroischer oder mythischer Modus. Der LFR funktioniert nicht! Die Essenzen haben keine Chance von 100 %, fallen gelassen zu werden, daher kann es eine Zeit lang dauern, bis ihr alle zusammen habt. Dafür könnt ihr allerdings alle drei Modi innerhalb von einer Woche besuchen, um Essenzen zu sammeln. Die Beutezuweisungen sind nicht modusübergreifend.



Sprecht mit Senegos und nehmt die Quest an. Begebt euch in den Smaragdgrünen Alptraum und besorgt 30 Verderbte Essenzen. Jeder Boss hat die Chance, Essenzen fallen zu lassen. Habt ihr 30 zusammen, geht es zurück zum Drachen Senegos.

Essenzverbrauch

Senegos möchte nun, dass ihr die Macht der verderbten Essenzen erneut mit dem Herzen von Zin-Azshari absorbiert.

Zurückgezahlte Schuld

Sprecht mit Erzmagier Kalec, der euch nach Shal’Aran in Suramar schickt. Dort sollt ihr ihn treffen.

Verlorenes Wissen



Sprecht mit Thalrenus Flussbaum in Shal’Aran. Ihr solltet Respektvoll bei den Nachtsüchtigen erreicht haben, um das Questitem kaufen zu können. Thalyssra verkauft euch die Schriftrolle von Elun’dris für 140 Goldmünzen. Sprecht wieder mit Thalrenus und gebt die Quest ab.

3 Dungeon-Quests

Dungeon-Quests: Verlies der Wächterinnen, Der Arkus und der Hof der Sterne – jeweils im mythischen Modus. Funktioniert nicht, wenn ihr einen mythischen Schlüsselstein nutzt! Die drei Quests bekommt ihr von Thalrenus Flussbaum, Syrana Sternweber und Lothrius Mondrufer.



Ausborgen, ohne zu fragen : Besorgt einen Eindämmungskristall aus dem Verlies der Wächterinnen. Der Kristall befindet sich beim ersten Fahrstuhl, auf dem Weg zum zweiten Boss. Cordana Teufelssang müsst ihr danach ebenfalls besiegen.

: Besorgt einen Eindämmungskristall aus dem Verlies der Wächterinnen. Der Kristall befindet sich beim ersten Fahrstuhl, auf dem Weg zum zweiten Boss. Cordana Teufelssang müsst ihr danach ebenfalls besiegen. Das Ritual des Hauptmanns : Besorgt einen Weltenzeitwinder im Arkus und besiegt Berater Vandros in dem Dungeon. Dieser Boss lässt auch das Item fallen.

: Besorgt einen Weltenzeitwinder im Arkus und besiegt Berater Vandros in dem Dungeon. Dieser Boss lässt auch das Item fallen. Herausragende Literatur : Sucht nach dem Buch Zauberschutze, Siegel und die Lebensart der Nachtgeborenen im Hof der Sterne. Dieses findet ihr nach dem ersten Boss auf einer Brücke auf der rechten Seite. Ihr müsst den Wächter vor der Tür zum großen Gebäude töten, um dieses holen zu können. Tötet danach den Endboss.

: Sucht nach dem Buch Zauberschutze, Siegel und die Lebensart der Nachtgeborenen im Hof der Sterne. Dieses findet ihr nach dem ersten Boss auf einer Brücke auf der rechten Seite. Ihr müsst den Wächter vor der Tür zum großen Gebäude töten, um dieses holen zu können. Tötet danach den Endboss. Gebt alle drei Items in Shal’Anir bei den entsprechenden NPCs ab.





Verdrehte Macht

Verwendet einen großen Portalstein, um Vizuul den Verwachsenen am Altar der Endzeit in Faronaar (Azsuna) herbeizurufen, und nehmt ihm dann seine Verzerrten Runenbindungen ab. Tötet dafür Gegner in der Nähe des Questorts, der auf der Karte angezeigt wird, um Legionsportalfragmente zu erhalten. Fünf von diesen Fragmenten erschaffen einen Portalstein, welcher euch dann in eine Zwischenwelt bringt. Dort wartet Vizuul auf euch, den ihr für die Questitems töten müsst.





Ein echter Test

Sprecht mit Syrana Sternweber. Nun sollt ihr die Macht der verzerrten Runenbindungen mithilfe des Herzens absorbieren. Klickt dafür einfach auf das Questitem direkt neben euch. Gebt die Quest wieder ab.





Die Suche nach den Valkyra

Erzmagier Kalec schickt euch nach Sturmheim, um Ashildir zu finden. Diese befindet sich in der Kammer von Eyir im Südosten des Gebiets.



Das Mal

Für die Quest müsst ihr Respektvoll bei den Valarjar erlangt haben.



Stellt euch in den leuchtenden Kreis vor Eyir. Nehmt Eyir ins Visier und führt den Chatbefehl /knien aus. Gebt die Quest bei Ashildir ab.

Die Rettung des Svalngards

Dungeon-Quest: Der Seelenschlund – Funktioniert nicht bei Nutzung eines mythischen Schlüsselsteins!



Sprecht mit Ashildir und nehmt die Quest an, die euch in den Seelenschlund schickt. Sucht euch eine Gruppe für das Dungeon im mythischen Modus. Tötet den ersten Boss und findet euren Weg aufs Schiff. Dort findet ihr den Svalngard, den ihr einfach aufheben könnt. Bezwingt Endboss Helya und kehrt zu Ashildir zurück.

Ein fürstliches Festmahl für Odyn

Ihr müsst drei verschiedene Zutaten für ein Mahl besorgen. Reist nach Sturmheim und holt ein Lendenstück von Donnerhorn. In Hochberg bekommt ihr die Wirbelsäule von Wirbelschnitter und in Azsuna ein Steak von einem Leyhauer. Kehrt zu Ashildir zurück.



Das Auge isst mit

Dungeon-Quest: Neltharions Hort – Mythischer Modus. Funktioniert nicht, wenn ihr einen mythischen Schlüsselstein nutzt! Ashildir gibt euch zeitgleich zu der oben genannten Sammelquest diese Aufgabe.



Sucht euch eine Gruppe für Neltharions Hort. Kämpft euch euren Weg bis zum Endboss, den ihr besiegt. Im Raum, wo Dargrul der Unterkönig zuvor stand, findet ihr die Adamantiumsplatten, welche ihr einfach aufheben könnt. Kehrt zu Ashildir zurück und gebt die Quest ab.





Odyns Segen

Dungeon-Quest: Die Hallen der Tapferkeit – Mythischer oder heroischer Modus. Funktioniert nicht, wenn ihr einen mythischen Schlüsselstein oder die Gruppensuche für eine heroische Gruppe nutzt.



Betretet die Hallen der Tapferkeit (entweder mit einer Gruppe, oder alleine) und benutzt das Große Festmahl von Valhallas direkt nach dem Instanzeingang. Falls ihr alleine diesen Schritt erledigt habt, sucht euch eine Gruppe – kämpft euch euren Weg durch das Dungeon, bis ihr Odyn erreicht. Besiegt Odyn und wartet ab, bis dieser seine Rede zu Ende gebracht hat. Nehmt das Item, welches danach auf dem Boden erscheint, an euch. Stattet Ashildir einen Besuch ab und gebt die Quest bei ihr ab.





Planung des Angriffs

Sprecht mit Erzmagier Kalec in Sturmheim. Nehmt die Quest an und trefft euch mit ihm in Shal’Aran.



Into the Nighthold

Raid-Quest: Die Nachtfestung – normaler, heroischer oder mythischer Schwierigkeitsgrad. Funktioniert nicht im LFR!



Sammelt 20 Nachtsplitter für Kalec. Diese Splitter werden in allen drei Schwierigkeitsgraden fallen gelassen. So könnt ihr die Bosse mehrmals pro Woche töten und so eure Chance auf die Splitter erhöhen. Falls ihr kurz vor Abschluss der Quest seid und Gul’dan noch nicht getötet habt, gebt die Quest erst ab, bevor ihr dies tut. Habt ihr 20 Nachtsplitter zusammen, gebt sie bei Kalec ab.

The Nighthold: Delusions of Grandeur

Raid-Quest: Die Nachtfestung – normaler, heroischer oder mythischer Schwierigkeitsgrad. Funktioniert nicht im LFR!



Begebt euch erneut in die Nachtfestung und tötet Trilliax sowie Großmagistrix Elisande. Nehmt beiden Bossen jeweils eines der Questitems ab. Bringt diese zu Thalrenus in Shal’Aran.





The Nighthold: Darkness Calls

Raid-Quest: Die Nachtfestung – normaler, heroischer oder mythischer Schwierigkeitsgrad. Funktioniert nicht im LFR! Funktioniert nur, wenn ihr Gul’dan in dieser Woche noch gar nicht getötet habt.



Sucht euch eine Gruppe, um Gul’dan zu töten. Erbeutet das Auge von Gul’dan. Bringt den Gegenstand zu Kalec in Shal’Aran.

Gleichgewicht der Kräfte

Letzte Quest für die Questreihe. Danach erhaltet ihr den Erfolg Bessere Noten in Geschichte und das nächste Artefaktwaffendesign. Leider ist dieser Erfolg nicht accountweit.