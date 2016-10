4 0

Dass Blizzard sich schon immer darin verstanden hat, die Spieler mit Rätseln zu versorgen, dürfte jedem klar sein. Nun haben die Entwickler wieder eine kleine Überraschung für die Spieler von World of Warcraft und seinem neuen Addon Legion parat. In einem uralten Dungeon befindet sich ein neuer Boss.

Dabei handelt es sich um die alte Instanz namens Gnomeregan, die es seit mehr als 12 Jahren im Spiel gibt. Dort findet sich nun - neben den ursprünglichen Gegnern - auch der "Endgenieur Omegadrath", der mit Level 110 und circa 200 Millionen Lebenspunkten daherkommt. Als Belohnung für eure Mühen im Kampf lässt er ein Spielzeug fallen, das euch in einen Lepragnom verwandelt.

Geheimer Boss als große Herausforderung

Weiter unten seht ihr ein Video vom geheimen Boss in World of Warcraft und wie ihr ihn erreicht. Das Ganze erweist sich aber nicht als besonders einfach. Den der Kampf hat gleich mehrere Phasen, die höchste Aufmerksamkeit verlangen. Zudem hat der Boss ordentlich zu. Mit einer lasch ausgestatteten Gruppe wird diese Begegnung also nur ein Reinfall.



