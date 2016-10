389 0

Der Game Director Tom Chilton hört mit seiner Arbeit an World of Warcraft auf. Er hat mehr als 12 Jahre an dem Projekt bei Blizzard gearbeitet und das Spiel von der Alpha bis zur aktuellen Erweiterung begleitet. Doch nun wendet er sich einem neuen Projekt zu, bleibt Blizzard aber immer noch erhalten.

„Meine persönliche Reise, während der ich an World of Warcraft als Game Designer gearbeitet habe, ist an ihrem Ende angekommen.“ schreibt Chilton in einem Eintrag in den Foren von WoW. „Aber meine Reise bei Blizzard ist noch nicht vorbei. Ich werde immer noch hier sein, mich aber auf ein anderes Projekt innerhalb des Unternehmens konzentrieren. Ich gebe daher mit großer Freude bekannt, dass mich Ion Hazzikostas als Game Director für World of Warcraft ablösen wird.“

Eine würdige Ablöse

Hazzikostas ist ebenfalls ein Veteran bei World of Warcraft. Acht Jahre seines Lebens schenkte er dem Spiel und seiner Entwicklung bereit. Bislang war er als Game Designer vor allem für das Design von Dungeons und anderen Encountern tätig. Bevor er jedoch zu Blizzard kam, war er in einem völlig anderen Feld tätig. Damals hat er als Staatsanwalt gearbeitet.



Aktuellstes Video zu World of Warcraft

World of Warcraft - 100 or bust! 124 weitere Videos

World of Warcraft ist für PC erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.