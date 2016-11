World of Final Fantasy - Trophäen und Erfolge im Überblick

World of Final Fantasy wurde geschaffen, um ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern, nämlich 30 Jahre Final Fantasy. Alle vergangenen Abenteuer und Geschichten sollen in dem Rollenspiel zusammengefasst werden. Mit den Geschwistern Lann und Raynn begebt ihr euch auf die Suche nach den verlorengegangenen Erinnerungen und erlebt dabei selbst viele Abenteuer. Obendrein könnt ihr dabei aber auch noch die ein oder andere Trophäe abstauben. Um welche Erfolge es sich hierbei handelt und was ihr bei World of Final Fantasy tun müsst, um die Achievements freizuschalten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

World of Final Fantasy - E3-2016-Trailer Ein weiteres Video

Ihr betretet in World of Final Fantasy eine geheimnisvolle und zugleich historische Welt, in der ihr auf viele altbekannte Gesichter aus vergangenen Final-Fantasy-Teilen trefft. Unter ihnen sich nicht nur Helden, sondern auch schon vertraute Monster, die früher schon eine Rolle in dem japanischen Game spielten. Die beliebten Helden werden jedoch zu euren Freunden und Gefährten und unterstützen euch mithilfe kleiner putziger Wesen – den sogenannten Miragen – bei eurem Kampf gegen das Böse.

World of Final Fantasy – Trophäen sammeln und Erfolge freischalten

Insgesamt erwarten euch bei World of Final Fantasy 49 Trophäen. Da das Spiel nur für die PS4 und die PS Vita erschienen ist, können sich hier also nur PlayStation-Spieler auf Erfolge-Jagd machen. Wollt ihr alle Trophäen ergattern, um letztlich auch die Platin-Trophäe zu bekommen, dann habt ihr so einiges zu tun.

So gilt es viele Orte zu erkunden, auch die versteckten, und Schauplätze aufzusuchen sowie viele, viele Kämpfe zu bestreiten. Dabei müsst ihr es auch mit besonderen Gegnern aufnehmen, wie etwa mit der Goblinprinzessin. Darüber hinaus müsst ihr euch um euer Miragenbord kümmern und Schatzkisten öffnen, die sich in der gesamten Welt verteilt, finden lassen. Die Trophäen-Jagd in World of Final Fantasy ist schon nicht ganz ohne.

Folgendermaßen sieht die Verteilung der Trophies aus:

34 Bronze-Trophäen

12 Silber-Trophäen

2 Gold-Trophäen

1 Platin-Trophäe

World of Final Fantasy - Alle Trophäen samt Freischaltbedingung im Überblick

Nun könnt ihr euch auf den spannenden Weg machen und die Geschichten der World of Final Fantasy wieder aufleben lassen. Sammelt alle Erfolge und Trophäen ein und genießt den Rückblick auf 30 Jahre Final Fantasy. An wen und was könnt ihr euch noch erinnern?