World of Final Fantasy - Kaktor, Kaktrine und Erz-Kaktorius finden und fangen

In World of Final Fantasy gibt es viele Monster, die schwer zu schnappen sind. Kaktor und Kaktrine sind welche, bei denen es uns sehr geärgert hat. Schließlich können diese flinken Viecher doch nicht immer abhauen – doch, sie können, und wie! Es ist uns gelungen Kaktrine einzufangen und in diesem Artikel wollen wir euch zeigen, wie wir das Monster mit den Fluchtgedanken aufhalten konnten. Zudem nennen wir euch die Fundorte der Monster und verraten euch, wie ihr sie schnappen werdet.

Miragen fangen ist eine Wissenschaft für sich, denn sie haben unterschiedliche Ansprüche und wollen von euch gesondert behandelt werden. Klickt ihr auf den Link, werdet ihr einen Guide finden, in dem wir euch dazu einige Hinweise geben. Hier wollen wir uns aber ausschließlich mit Erz-Kaktorius, Kaktor bzw. Kaktrine beschäftigen.

World of Final Fantasy – Kaktrine, Kaktor und Erz-Kaktorius finden

Das erste Problem beim Einfangen von Kaktor ist, ihn überhaupt zu finden. Dieses Monster begegnet euch zufällig und am meisten findet ihr es in der Phantom-Wüste. Die andere Möglichkeit, Kaktor zu entdecken, sind die Kolosseum-Kämpfe. Auch dort werdet ihr dem kleinen Flitzer begegnen. Bei Erz-Kaktorius ist es schon etwas komplizierter. Ihn gibt es nur ein Mal an einer Stelle bei World of Final Fantasy – Mako-Reaktor 0. Kaktrine wiederrum werdet ihr im Lichterwald finden. Sie hängt gerne im 3. Hain und an der letzten Kreuzung vor dem 4. Hain rum. Egal welche dieser grünen Monster ihr haben wollt, ihr müsst euch gut vorbereiten.

Kaktor und Erz-Kaktor bekommen

Generell empfehlen wir euch, jedes neue Monster zu analysieren, bevor ihr es blind angreift und hofft, dass ihr es lediglich damit abschwächen und anschließend einfangen könnt. So einfach ist es nicht. Wollt ihr Kaktor haben, müsst ihr an ihm den Zustandszauber Gemach verursachen. Ein klassischer Zauber, den Fans von Final Fantasy kennen. Um Kaktor an der Flucht zu hindern, gibt es einen weiteren Trick, doch dazu später.

Erz-Kaktorius wird zumindest nicht versuchen zu fliehen. Gegen ihn kämpft ihr ganz normal. Wollt ihr Erz-Kaktorius haben, muss es euch allerdings gelingen, einen Volltreffer zu landen. Danach könnt ihr ihn euch schnappen.

Kaktrine bekommen

Seid ihr in Lichterwald unterwegs, wird euch gelegentlich Kaktrine auflauern. Damit ihr diese überhaupt fangen könnt, müsst ihr einige Vorbereitungen treffen. Zudem müsst ihr im Kampf möglicherweise einen Trick anwenden, falls ihr zu stark für Kaktrine seid, sodass ihr sie mit einem Schlag erledigen würdet. Die folgenden Schritte erklären euch, wie ihr Kaktrine fangen könnt und das Video ganz oben im Guide zeigt euch, wie wir es gemacht haben.

Wir hoffen, dass euch die Tipps dabei helfen, Kaktrine, Kaktor und Erz-Kaktorius einzufangen. Habt ihr noch andere Ideen, hinterlasst sie uns gerne in den Kommentaren.