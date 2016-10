10 0

Auf der diesjährigen E3 wurde ein erster, kurzer Hinweis zum nächsten Teil von Wolfenstein gezeigt. Dabei handelte es sich um einen Clip, in dem der Titel Wolfenstein: New Colossus zu sehen war. Und nun wurden die Arbeiten daran von keinem anderen als B.J Blazkowicz - beziehungsweise seinem Sprecher - bestätigt.

"Ich werde mit dieser Antwort auf Nummer sicher gehen." verriet Brian Bloom, der Sprecher des Helden von Wolfenstein: The New Order in einem Interview. "Wenn ihr euch die E3-Präsentation von Bethesda in diesem Jahr anschaut, dann wurde der Titel ziemlich cool versteckt. Diese subtile und einfache DOS-Anzeige, die einfach durch die Titel geht. Vielleicht arbeiten wir genau in diesem Moment schon daran."

Ein komplett neue Wolfenstein-Teil?

Damit dürfte zumindest feststehen, dass Wolfenstein: New Colossus in Arbeit ist. Doch um was es sich dabei handelt, ist immer noch ungewiss. Ob es - wie New Order - ein komplettes Spiel wird oder nur eine Erweiterung, wie Wolfenstein: New Blood, kann aktuell noch niemand mit Sicherheit sagen. Wir sind gespannt, wann Bethesda eine Ankündigung zum neuen Teil Wolfenstein: New Colossus macht.



