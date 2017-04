Wiped! - Die MMO-Woche - Sag mir, was du spielst...

Wodurch definiert sich eigentlich ein MMORPG? Welche Elemente und Mechaniken sind wichtig, welche kann man weglassen? Sind Sandbox-Games mit 100 Spielern überhaupt “Massively” genug? Bietet eine Online-Lobby genügend “Multiplayer”? Interessiert sich überhaupt noch jemand für das Anhängsel Rollenspiel?

Eines ist sicher: Eine Diskussion darüber, was ein gutes MMORPG ausmacht, ist nicht ganz ungefährlich. Dabei begann alles ganz harmlos. Ein recht junger Zuschauer stellte während einer gemütlichen Stream-Sitzung die Frage, welches MMORPG ich denn aktuell empfehlen würde. Ich stellte die übliche Gegenfrage, welche Spiele dieser Art er denn bisher so gespielt und gemocht hat.

Die MMO-Blaupause

Seine Antwort, es waren tatsächlich Diablo III und Skyforge, löste einen Streit auf dem Discord-Server aus, den ich als Moderator kaum noch unter Kontrolle bekommen sollte. “Wo bitte”, so der Einwand eines Gastes älteren Semesters, “ist Diablo III denn ein MMO? Und Skyforge? LOL!” Ein WoW-Fan, alterstechnisch zwischen den beiden Vorrednern einzuordnen, nutzte das als Steilvorlage, um die Unterschiede zu “MMO-Blaupause” WoW aufzuzeigen.

Selbstredend, dass er schnell und harsch unterbrochen wurde sowohl von älteren als auch jüngeren Streithähnen, die ihm Verblendung vorwarfen, Blizzards MMO als Standard für das gesamte Genre zu sehen. Do wie genau sieht der Standard aus? Gibt es überhaupt so etwas wie eine Blaupause und womit hat alles seinen Anfang genommen? Mit WoW, EverQuest, UO oder den MUD?

Die Antwort ist für manchen Fan ziemlich unbefriedigend: Es gibt keinen MMORPG-Standard und es hat nie einen gegeben. Auch gibt es keinen wirklichen Anfang, keine Geburt eines neuen Genres. Das MMORPG wurde nicht erfunden, es wurde zusammengesetzt - aus den MUD, aus Pen-&-Paper-Rollenspielen ebenso wie aus digitalen. Elemente aus Abenteuerspielen wurden verbaut, aus Wirtschaftssimulationen, Echtzeitstrategiespielen, sogar aus Live-Rollenspielen.

Sag mir, was du spielst und ich sag dir, wer du bist

So vielfältig die Ursprünge des Genres sind, so unterschiedlich sind die Erfahrungswerte und Vorstellungen der Spieler. Wer Ultima Online geliebt hat, wird ohne Sandbox-Elemente kaum glücklich werden. Die jedoch stören manchen Diablo-Zocker eher, der vor allem seine Sammelwut befriedigt sehen möchte.

Und wer Lineage II gespielt hat, wird sich von einem neuen Titel Massenschlachten und Belagerungen erhoffen, pfeift aber komplett auf Questpfade und Raids, wie sie wiederum von manchem WoW-Veteran erwartet werden. Wer derweil vorwiegend Vindictus und Skyforge gezockt hat, wird nicht verstehen, warum ein Lobby-Game in den Augen der anderen auf einmal kein MMO sein soll.

Die Erkenntnis, die sich daraus ergibt: Das MMO-Genre wird sich weiter aufspalten. Titel werden Nischen innovativ bedienen müssen, in der Hoffnung, finanziell Fuß zu fassen und von dort aus eine neue Revolution einzuleiten. Dass die einen dafür auf Überlebenskampf setzen, die anderen auf Koop-PvE-Raids und wieder andere auf PvP-Arenen, müssen wir, wenn wir es schon nicht spielen wollen, zumindest akzeptieren, denn auch Entwickler haben höchst unterschiedliche Interessen und Erfahrungen.

Master X Master - ARPG, MOBA oder MMO? Ja.

Welche Erfahrungen die Entwickler von Master X Master gesammelt haben, wurde mir erst nach einigen Spielstunden in der geschlossenen Beta wirklich klar. Das Spiel, auf den ersten Blick ein MOBA-Game wie DotA oder League of Legends, ist auf den zweiten eine ganze Menge mehr, bietet eine übergeordnete Lobby, der Dredgion aus Aion nachempfunden, die auch nicht weniger Sammelpunkt für weitere Abenteuer ist als die Imperiale Flotte in Star Wars: The Old Republic.

Tatsächlich ist die typische MOBA-Schlacht mit den drei Lanes und der zu vernichtenden Basis nur eine von vielen Betätigungsfeldern, die es in Master X Master gibt oder geben wird. Wahlweise steigt man auch in Missionen ein, die an ein Action-RPG wie Diablo erinnern oder in Bosskämpfe, wie man sie sonst eher in einem MMO findet, dazu kommen natürlich Dailys aller Art. Das alles wird so bunt und rasant präsentiert dass mir als altem Mann nach einer Stunde Zocken der Kopf dröhnt.

Das K-Pop-RPG

Natürlich rattert es auch in Master X Master unzählige Item- und Währungsbelohnungen sowie die Möglichkeit, Helden - in diesem Fall heißen sie logischerweise Master - aufzurüsten, auszurüsten und optisch umzugestalten. Ach ja - und freischalten muss man sich die ganzen Typen aus Lineage, Aion, WildStar, City of Heroes und dergleichen mehr.

Zumindest erscheint das Free-to-play-System aktuell fair, wobei der Publisher natürlich an jeder erdenklichen Stelle die Möglichkeit eingebaut hat, den Weg zum rundum ausgestatteten Master zu verkürzen. Besonders kreativ: Mit speziellen Münzen, die man in eine Jukebox einwerfen muss, lässt sich die Hintergrundmusik umstellen - und zwar für alle Spieler auf dem gesamten Schiff. Wer die versammelten Master also mit ein wenig K-Pop-Gedudel malträtieren will, legt die entsprechende Platte ein. Da sage noch einer, man hätte in der Lobby keinen Einfluss auf andere Spieler.

Conan Exiles - quo vadis, MMO?

Ziemlich viel Einfluss auf seine Mitspieler hat man bei Conan Exiles, wo man im Extremfall deren komplette Behausung dem Wüstenboden gleichmachen kann. Doch auch Funcom muss sich den Kritikern stellen, die ihnen vorwerfen, mit Age of Conan ein waschechtes MMORPG zu opfern, um einen Survival-Kompromiss zu entwickeln. Die aktuelle Antwort von Chefentwickler Joel Bylos:

Ein MMO setze auf wiederholbare Inhalte. Man durchlaufe einen Dungeon unzählige Male, in der Hoffnung auf Belohnung. Das sei in Conan Exiles eben anders. Dort verliert man Dinge auch wieder und die Motivation erwachse daraus, sich zu versorgen, etwas aufzubauen und zu unterhalten. Es ginge überhaupt nicht darum, das minimale Plus an Stärke abzugreifen, um den Charakter noch einen Tick zu verbessern.

Es gehe darum, eine lebendige, atmende Welt zu erschaffen, in der sich der Spieler als Eigentümer von etwas fühlt, dass eine soziale Dynamik aufkommt und der Wunsch, sein Land zu verteidigen. Auf jeden Fall eine Perspektive, die mancher Veteran mit Bylos teilen kann und die Conan Exiles in gewisser Hinsicht eben doch zu einem MMORPG werden lässt.

New World - das nächste große Ding?

Dass Amazons New World ein MMORPG im eher klassischen Sinne wird, daran haben die Fans wohl keinen Zweifel. Kaum angekündigt, hatte sich sofort ein mittelgroßer Hype um das neue Projekt gebildet, von dem eigentlich noch gar nicht viel bekannt ist. Umso interessanter ist es, wenn man hier und da im Netz ein paar Info-Brocken findet, die etwas Licht ins Dunkel rund um die Neuentwicklung bringen können.

Aktuell ist es eine Stellenanzeige, auf die man in der Community aufmerksam wurde. Darin sucht man einen Player Relation Specialist, der an einen authentischen Kommunikationsaustausch mit der Community glaubt und der selber ein Core-Spieler ist, mit einer Vorliebe für MMO- und Survival-Crafting-Spiele.

Infobrocken aus der Stellenanzeige

Außerdem lernen wir aus der Anzeige, was New World nach aktuellem Stand der Dinge wohl werden soll: Ein Massively-Multiplayer-Sandbox-Game mit “offenem Ende”, das es erlaubt, das eigene Schicksal zu formen, gemeinsam mit anderen Spielern, in einem lebendigen, feindseligen und verfluchten Land.

Wie man spielt, was man tut und mit wem oder gegen wen man arbeitet, entscheide man dabei selbst. Auch ob man auf sich allein gestellt bleiben möchte gegen die “übernatürlichen Schrecken” oder gemeinsam mit anderen blühende Zivilisationen aufbaut, sei jedem selbst überlassen, in einer wachsenden Welt, die sich mit Jahres- und Tageszeiten sowie Wetterbedingungen. verändere. Die einzige Grenze dabei: der eigene Ehrgeiz.

Carbine Studios - gibt nicht auf

Über den sind seinerzeit die Gründer der Carbine-Studios gestolpert, als sie vor über zehn Jahren auf die Idee kamen, ein MMO zu basteln. WildStar kam viel zu spät auf den Markt, war zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung konzeptionell veraltet und dümpelt seither als NCSofts Sorgenkind mehr schlecht als recht vor sich hin. Bei Carbine herrscht seither Weltuntergangsstimmung und nahezu alle namhaften Entwickler haben dem Studio mehr oder weniger freiwillig den Rücken gekehrt.

Das heißt aber nicht, dass im Studio die Lichter ausgehen. Im Gegenteil, denn aktuell sucht man doch tatsächlich neue Mitarbeiter. Konkret sind es Animator, Lead Combat Designer, Senior Concept Artist, Senior Graphics Engineer und Senior Tools Engineer, die man nach Kalifornien holen möchte. Teamchefs also, was ganz stark darauf hindeutet, dass bei Carbine ein neuer Titel entstehen soll. Bleibt nur zu hoffen, dass NCSoft den Geldhahn nicht mittendrin zudreht.

www.sloclap.com/absolver-beta/

Absolver - feine Kämpfe

Woher die Gelder fließen, mit denen aktuell die Entwicklung von Absolver finanziert wird, wissen wir nicht. Was wir jedoch wissen ist, dass dieser neue Titel ein paar ziemlich nette Eigenschaften aufweist, allen voran ein wirklich vielversprechendes Kampfsystem, das an gängige Spiele der Gattung Beat ‘em up erinnert - an Prügelspiele also.

Als Wanderer soll man in Absolver durch die Lande streifen, immer darauf bedacht, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und zur Legende zu werden, zum Absolver eben. Auf dem Weg erlernt man neue Kampfstile, erwirbt Waffen, Ausrüstung und Kräfte. Die kann man dann in den PvP-Arenen einsetzen, die man im Land verstreut findet oder man schart eine Gruppe Krieger um sich, mit denen man sich durch die Dungeons schlägt.

Auf der Seite von Slocap kann man sich aktuell für die geschlossene Betaphase registrieren. Etwas, das ich auf jeden Fall tun werde, da es mir sowohl das Kampfsystem als auch der Grafikstil ziemlich angetan haben. Und sollte ich es ins Spiel schaffen, dann ist das auf jeden Fall eine andere Geschichte, die ein andermal erzählt werden soll.