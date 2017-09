Nun, da sich alle Welt auf einen neuen Titel eingeschossen hat, möchte unser Kolumnist ein paar Dinge rund um den großen Hype und seinen Schöpfer klarstellen. Denn der jüngste Erfolg von PUBG hat die Branche gehörig ins Schleudern gebracht und das Regelwerk, mit dem die großen Publisher seit Jahren arbeiten, an das sie sich so eisern klammern, hat endgültig ausgedient.

Letzte Woche durchbrach PLAYERUNKNOW’S BATTLEGROUNDS die Millionengrenze, verwies Dota 2 und Counter-Strike: GO auf die Plätze zwei und drei der Steam-Charts. Heute zählt man noch einmal gut 15 % mehr Aktive. Auf Twitch schauen, während ich diese Zeilen schreibe, gerade mehr Zuschauer bei PUBG-Matches zu ,als bei League of Legends, Dota 2, World of Warcraft und World of Tanks zusammengerechnet.

Warum ist der Spieler unbekannt?

Der Vormarsch von PUPG geht also weiter, die Zahl meiner Steam-Freunde, die sich nicht in den Early-Access des Last-Man-Standing-Shooters eingekauft haben, wird von Tag zu Tag kleiner. Der Hype ist in vollem Gange, ohne überhaupt von Entwicklerseite geschürt worden zu sein. Bei den großen Publisher reibt man sich mit Sicherheit gerade verwundert die Augen und versteht die Branche nicht mehr, die man sich seit Jahrzehnten so mühsam herangezüchtet hat. Wie kann ein Mann etwas derart Gewaltiges auf die Beine stellen? Und wer soll überhaupt dieser PLAYERUNKNOWN sein?

Während die Publisher Hundertschaften an Technikern anheuern, die am Spielspaß vorbei entwickeln, treffen geschickte Modder direkt ins Herz der Community.

Tatsächlich handelt es sich bei dem Menschen hinter diesem Platzhalter-Nick und seinem Battlegrounds um keinen professionellen Entwickler, sondern einen Modder, der in seiner Freizeit mit ARMA 3 herumgebastelt und ganz Mods entworfen hat, auf die man schließlich in Südkorea aufmerksam wurde. Die Bluehole Studios, bislang bekannt durch das MMORPG TERA, boten dem talentierten Bastler eine Stelle an, ein Büro und ein Team.

Die ersten Million ist die härteste, heißt es

Und nein, entgegen zahlreicher Gerüchte, ist PLAYERUNKNOWN kein Südkoreaner, sondern ein Ire namens Brendan Greene, der sich zuvor finanziell eher schlecht als recht über Wasser gehalten hat und der schließlich Blueholes Ruf nach Asien gefolgt ist, um seine Mods dort auf eigene Beine zu stellen und, so hoffte er damals noch, irgendwann mal eine Million Versionen an den Spieler zu bringen.

Bei Bluehole versuchte man anfangs noch, Greene in seinen Optimismus ein wenig zu bremsen, rechnete mit 200.000, vielleicht 300.000 verkauften Versionen nach einem Jahr. Eine Million, so ließ man ihn wissen, würde irgendwann mal ziemlich viele Gesichter im Büro strahlen lassen. Damals konnte niemand ahnen, dass Greene, der seinen eigenwilligen Modder-Namen beibehielt, dafür nicht viel länger als zwei Wochen brauchen würde und mittlerweile über zehn Millionen Neugierige PUBG erworben haben.

IceFrog 2.0?

Inspiriert wurde Brendan Greene übrigens weder von Daybreaks H1Z1 noch von den Tributen von Panem, sondern vom japanischen Kultfilm Battle Royale aus dem Jahr 2000. Der Rest ergab sich dann aus den Möglichkeiten, die Greenes eher durschnittlichen Kenntnisse als Modder sowie die ARMA-Engine zuließen. Ein Mann mit einem Traum von einem Spiel, das es nicht gab und eine besondere Portion Verbissenheit - mehr brauchte es also gar nicht

Wie schon DotA zuvor ist auch PUPG eine Art MMORPG im Schnelldurchlauf, bedient sich allerdings eher im Shooter-Genre als bei der Echtzeitstrategie. Kein dicker Wälzer, sondern eine knackige Kurzgeschichte.

Das erinnert fast schon ein wenig an die Geschichte von IceFrog, einen der genialen Modder hinter der Warcraft-3-Mod Defense of the Ancients (DotA), der später von Valve angeheuert wurde, um Dota 2 zu entwickeln, eines der erfolgreichsten Spiele dieser Tage und das Spiel mit den höchsten Preisgeldern im gesamten E-Sport.

Nun lassen sich aus dem Erfolg von Spielen wie Dota 2 und PUPB einige Lektionen ableiten, die man insbesondere in den großen Häusern mit ihren Milliardenbudgets zum Pflichtprogramm machen sollte. Auch wenn es den einen oder anderen Strategen dort schmerzen wird, seine eigene Unfähigkeit und Ahnungslosigkeit vor Augen geführt zu bekommen.

Überfällige Lektionen

Erstens: Erfolg ist nicht vom Budget abhängig, sondern von einer Idee, vom Traum eines kreativen Kopfes. Ein einziger guter Modder mit einer innovativen Idee kann die Techniker-Heere der Publisher locker in die Tasche stecken. Sie zu finden, ist gar nicht schwer, wenn man sich in der Szene auskennt. Die meisten sind nur allzu gerne bereit, mit einem professionellen Team und einer soliden Engine zu arbeiten. Doch dafür müssten in den Chefetagen der Publisher Leute arbeiten, die auch leidenschaftliche Zocker sind. Selten genug.

Zweitens: Große Namen und Marken schränken Entwickler nur in ihrer schöpferischen Freiheit ein und kosten viel Geld. Spielspaß erwächst aus dem System, nicht aus dem Drumherum. Arbeitet man mit einer großen Lizenz, muss man sich obendrein noch vom Lizenzgeber ins Konzept hineinreden lassen und am Ende eine Community bedienen, die mit dem Spielkonzept wenig anfangen kann. Warum sich solche Schranken in den Weg stellen, wenn man mit einem eigenen Produkt komplett freie Bahn hat? Wäre Blizzard damals mit der Warhammer-Lizenz erfolgreicher gewesen? Sicher nicht.

Schlagt euch!

Drittens: Die erfolgreichsten Titel dieser Tage bauen auf blankes PvP. Entgegen der beliebten Annahme konservativer Publisher und diverser Spielerkreise erwächst aus dem Kampf zwischen Spielern ganz offenbar doch ein erhebliches Maß an Motivation, sofern man es versteht, den Spielern einen Grund zu geben, sich zu eliminieren. PUBG zieht dafür sogar alle Register, kombiniert PvP mit Full-Loot und Permadeath. Mit gleich zwei Elementen also, die bei den Publishern seit Jahren als No-Go gelten, weil sie angeblich den Erfolg eines Spiels behinderten. PLAYERUNKNOWN wusste es besser.

Viertens: Wir leben in einer Zeit, in der sich die Kunde über ein gutes Spiel äußerst schnell verbreitet. Eine virale Begeisterung stellt sich automatisch ein, wenn ein Spiel das Zeug dazu hat. Ein künstlich befeuerter Hype ist ebenso kostspielig wie nutzlos. Sobald man das Budget zurückfährt, verfliegt die Wirkung und der Titel versinkt in der Bedeutungslosigkeit. Im Gegenteil - es kann Frust aufkommen, wenn das Spiel einfach nicht halten will, was der Hype verspricht.

Fortnite - kompletter Kurswechsel

Dass nach einem solchen Erfolg haufenweise Plagiate zu erwarten sind, hatten wir bereits geahnt. Dass ein Studio jedoch das eigene Konzept komplett über den Haufen wirft, um Hals über Kopf auch mit auf den Zug aufzuspringen, wundert mich nun doch ein wenig. Klar, Fortnite ist nicht so unterhaltsam, wie sich das die Entwickler erhofft hatten, doch noch steckt es in der Entwicklung.

Zudem hatte man gerade erst mit jenen Spielern Kasse gemacht, die sich ein Koop-Game erhofft hatten. Denen muss man nun irgendwie erklären, warum man plötzlich wertvolle Entwicklungszeit in einen Battle-Royale-Modus steckt, der obendrein auch noch schlechter ist als der von PUBG oder gar H1Z1: King of the Kill.

Schon mit dem MOBA-Game Paragon haben die Jungs von Epic Games bewiesen, dass sie zwar mit ihrer eigenen Engine gut umgehen können, jedoch kein Gespür haben für die kleinen Stellschrauben, an denen man drehen muss, um wirklich Spaß in der virtuellen Landschaft zu erzeugen. Es fehlt schlichtweg der nötige Perfektionismus, um in diesem umkämpften Genre einen Erfolg zu landen.

Pearl Abyss - legt nach

Keinen nennenswerten Erfolg konnten die Jungs von Pearl Abyss in ihrem Heimatland Südkorea landen. Black Desert Online schaffte es dort nur kurz ins vordere MMO-Ranking und fiel dann wieder hinter den üblichen Verdächtigen zurück. Ganz anders hier bei uns im Westen, wo Black Desert ziemlich fest im Sattel sitzt und zu den erfolgreicheren und vor allem hochwertigeren Spielen seiner Art gehört. Umso interessanter die Neuigkeiten, die es aus dem Hause Pearl Abyss gibt.

Auf einer Pressekonferenz verkündete das Studio, dass man allein auf der Plattform Steam 530.000 Versionen an den Spieler gebracht hat. Über 300 Millionen Dollar habe man mittlerweile mit dem Titel eingenommen, der im Vergleich zu anderen Titeln “relativ wenig” in der Entwicklung gekostet habe. Die Rede ist hier von einer Million Dollar, wobei man sich hier wahrscheinlich nur auf das Grundgerüst und die Engine bezieht, nicht auf die zahlreichen Erweiterungen, in denen doch ziemlich viel Arbeit steckt.

Südkorea sucht den nächsten PLAYERUNKNOWN

