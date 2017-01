0 0

Sammeln ist ein beliebtes Hobby: Manche sammeln Kronkorken, andere hingegen Überraschungs-Ei-Figuren und manche eben Videospiele. So kommen einige interessante Sammlungen zusammen, besonders das Sammeln von Retro-Videospielen ist äußerst beliebt.

Als einer der wenigen Sammler, hat es allerdings der User NintendoTwizer geschafft, eine komplette Sammlung aller in den USA erschienen Wii Spiele auf die Beine zu stellen.

Die genaue Anzahl der Wii-Spiele beträgt (Einen Tusch bitte): Exakt 1262 Spiele!

Auch was die Konsolen und Controller-Variationen angeht, hat NintendoTwizer sich nicht lumpen lassen: Sämtliche Farben und Special Editions nennt er ebenfalls sein Eigen.

Zudem stellte der User die, seiner Meinung nach, am schwersten zu findenden Wii-Spiele vor: Auf Platz 1 befindet sich tatsächlich der für die USA exklusive Titel "2 for 1 Power Pack: Winter Blast/Summer Sports", ein Ramschtitel wenn man so will.

Wer sich weitere Bilder der opulenten Sammlung anschauen möchte, kann dies unter folgendem Link tun!

