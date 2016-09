4 2

Ubisoft hat just einen neuen Story-Trailer zum kommenden Watch_Dogs 2 veröffentlicht.

Während es in Hollywood noch immer Diskussionen um die Benachteiligung von Minderheiten gibt, sind Spiele-Entwickler schon weiter. Allein im vierten Quartal 2016 erscheinen zwei große AAA-Titel mit einer schwarzen Hauptperson: 2K Games' Mafia 3 und Ubisofts Watch_Dogs 2. Welchem Open-World-Titel werdet ihr den Vorzug geben?

Das ist Marcus Holloways Geschichte

"Der Trailer zeigt, wie Marcus Holloway, der neue Protagonist von Watch_Dogs 2, der Hackergruppe DedSec beigetreten ist und wie die Gruppe gemeinsam gegen ihren Feind Blume vorgeht. Zudem werden neue In-Game Szenen aus dem Spiel gezeigt", heißt es auf Youtube. "Entdeckt die Geschichte von Marcus Holloway, einem genialen jungen Hacker aus der San Francisco Bay Area. Schliesst euch der aussergewöhnlichen Hackergruppe DedSec an und deckt die Geheimnisse eines mächtigen hochmodernen High-Tech-Unternehmen im Silicon Valley auf, dass versucht Menschen in einem hohen Mass zu beeinflussen. Schliesst euch DedSec an, um die Kontrolle zurück zu erlangen!"

Watch Dogs 2 erscheint am 15. November 2016 für PS4, Xbox One und PC.

MMORPG - Die größten Open Worlds der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (15 Bilder)

Watch Dogs 2 erscheint am 15. November 2016 für PC, PS4 & Xbox One. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.