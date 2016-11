3 0

Watch Dogs 2 ist seit heute auf dem Markt. Doch einige User haben das Open-World-Hack-Abenteuer schon seit einigen Tagen in ihren Händen. Und offenbar haben es die Entwickler ein wenig zu genau genommen und sogar die Genitalien der NPCs unter der virtuellen Kleidung modelliert. User, die diese nun im PSN posten, können einen Bann erhalten.

Natürlich zeigen wir euch die Bilder aus offensichtlichen Gründen nicht. Mehrere User berichten auf NeoGAF und über ihre Twitter-Accounts, dass sie einige Bildchen der entblößten Genitalien der Watch-Dogs-2-NPCs per Share-Feature im PSN gepostet haben. Kurz darauf erreichte sie eine offizielle Nachricht von Sony, die die Sperrung des Accounts mit sich brachte. Diese betragen bei den meisten etwa eine Woche.

Keine nackte Haut im PSN

Im Schreiben wird darauf hingewiesen, dass die Entscheidung durch einen Moderator getroffen wurde und von Sony nicht zurückgenommen werden kann. Die User müssen ihre "Strafe" also aussitzen. Die sexuellen Inhalte würden dabei gegen den Verhaltenskodex des PSN verstoßen.

Auf Twitter schreibt User Swizzasaur, der auf NeoGAF als Erster auf das Problem aufmerksam gemacht hat: „Ich suche hier nicht nach Gerechtigkeit oder einer Aufhebung des Banns. Ich möchte hier nur eine Diskussion anregen, wie Besitzer einer Gaming-Plattform Community-Inhalte handhaben sollen, wenn die Entwickler die Grenzen des Akzeptablen immer weiter treiben. Sie freuen sich darüber, diese Produkte zu verkaufen. Und Share-Features sind in diesem Fall kostenlose Werbung für sie.“

Watch Dogs 2 ist seit dem 15. November 2016 für Xbox One und PS4 erhältlich. Die PC-Umsetzung folgt erst am 29. November. Was haltet ihr von dem Aufruhr rund um die NPCs in Watch Dogs 2?



MMORPG - Die größten Open Worlds der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (15 Bilder)

Aktuellstes Video zu Watch Dogs 2

Watch Dogs 2 - Kerndaten und all ihre Fundorte 4 weitere Videos

Watch Dogs 2 ist seit dem 15. November 2016 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.