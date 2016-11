3 0

Vor wenigen Tagen berichteten wir euch, dass in Watch Dogs 2 ein Easter Egg aufgetaucht ist, das für einige Spekulationen bei den Fans sorgte. Dieses zeigte einen Trailer mit einem Sci-Fi-Spiel. Den Trailer haben wir euch unten noch einmal eingebunden. Wie mehrere Quellen berichten, soll es sich dabei tatsächlich um ein Spiel von Ubisoft handeln.

Das Sci-Fi-Spiel trägt offenbar den Namen "Pioneer". Jedoch ist der Trailer schon vor einer ganzen Weile entstanden. Das Projekt soll laut den Quellen, die die Seite Kotaku zitiert, mittlerweile in einer kleinen Krise stecken. "Das Projekt sollte bereits nächstes Jahr angekündigt werden. Die Verantwortlichen für das Spiel wurden aber in den letzten Monaten ersetzt. Das wird also nicht mehr passieren. Pioneer wird aktuell überarbeitet."

Easter Egg war schon länger geplant

"Als sie entschieden haben, dass Easter Egg in Watch Dogs 2 zu platzieren, wussten sie nicht, dass es sich so entwickeln wird. Deshalb ist das Ganze jetzt etwas seltsam." Bislang hat Ubisoft selbst sich noch nicht zu dem Easter Egg und Pioneer geäußert. In Watch Dogs 2 wird der Trailer durch eine Seitenmission freigeschaltet. Diese startet bei einem NPC, der als Ubisoft-Mitarbeiter in der Spielwelt fungiert und sich über Leaks zu diversen Assassin's-Creed-Titeln beschwert.



