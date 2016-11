3 0

In Watch Dogs 2 gibt es eine Nebenmission, die deutlich mehr Tragweite haben könnte, als es zunächst den Anschein macht. Absolviert man die Hackermission, wird ein Trailer eines unbekannten Sci-Fi-Titels abgespielt, der nun natürlich Fragen aufwirft. Werkelt Ubisoft schon an dem nächsten, großen Projekt?

Die Nebenmission von Watch Dogs 2 hat wohl etwas mit einem NPC zu tun, der einen Ubisoft-Mitarbeiter im Spiel darstellt. Hackt man ihn, regt er sich über Leaks zu den Assassin's-Creed-Teilen Syndicate, Unity und einem Spiel namens "Osiris" auf. Osiris angeblich der kommende Teil der Reihe, der in Ägypten spielen soll. Weiter unten haben wir euch den Trailer verlinkt, der nach der Mission in Watch Dogs 2 auftaucht.

No Man's Sky lässt grüßen

Wer sich den Trailer anschaut, wird sicherlich die bunten Farben der Galaxie betrachten und eine ziemliche Ähnlichkeit zu No Man's Sky feststellen. Wie Assassin's Creed sieht das Ganze nun bei Weitem nicht aus. Das Ubisoft aber jetzt in die Weltraumerkundungsspiele eintaucht, darf bezweifelt werden. Aktuell ist nicht ganz klar, ob es sich wirklich um ein neues Spiel handeln wird oder Ubisoft nur einen Scherz in Watch Dogs 2 versteckt hat, um die Community auf eine falsche Fährte zu locken. Was haltet ihr von dem gefundenen Material?



Assassin's Creed Syndicate - Die Geschichte von Assassin’s Creed: Von Altair, Ezio Auditore & Co Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (18 Bilder)

Watch Dogs 2 erscheint am 15. November 2016 für PC, PS4 & Xbox One. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.