Watch Dogs 2 - Tipps und Tricks zum H4ck3n im Einsteiger-Guide

In Watch Dogs 2 müsst ihr eure Hacker-Fertigkeiten unter Beweis stellen und gegen Korruption und mächtige Firmen ankämpfen. Dabei geratet ihr in so manche hitzige Situationen. Zwar nimmt euch „Erklär-Bär“ Ubisoft während des Spiels an die Hand, doch es gibt trotzdem die ein oder anderen Tipps und Tricks, die wir euch in diesem Einsteiger-Guide gerne noch verraten möchten.

Bei Watch Dogs 2 handelt es sich um ein Open-World-Spiel, das das Sequel zum ersten Teil ist, also dessen Fortsetzung. Ähnlich wie bei der Serie „Mr. Robot“ führt ihr einen Informationskrieg in den Weiten des Internets. Dabei gilt es, verschlüsselte Daten zu erhalten und mithilfe von modernster Technik an euer Ziel zu gelangen und dabei den Mächtigen auf dieser Welt einen fetten Denkzettel zu verpassen. Doch dafür benötigt ihr zum Beispiel auch Geld. Wie ihr an dieses schnell herankommt, was ihr zum Hacken braucht und mit welchen Tricks ihr euch fix durchs Spiel bewegen könnt, erfahrt ihr jetzt.

Watch Dogs 2 – Mit diesen Tipps und Tricks h4ckt ihr euch durch's Spiel

H4ckt ihr schon oder programmiert ihr noch? Bei Watch Dogs 2 solltet ihr von unseren Tipps und Tricks Gebrauch machen, um euch geschickt durch das Informationsnetz von San Francisco zu coden.

Letzten Endes müsst ihr bei Watch Dogs 2 euren eigenen Spielstil finden. Seit ihr eher ein Geist? Trickst ihr am liebsten oder seid ihr eher ein Rambo bzw. Aggressor? Es ist in jedem Fall klug, ein bisschen was von jedem dieser Spielstile in euch zu haben. Spezialisiert euch jedoch für einen der drei Spielstile. Zu Beginn raten wir euch allerdings, als Trickser zu starten und euch mithilfe der verschiedenen Gadgets und eurer Technik durchzuschmuggeln. Juckt es schon in euren Fingern? Na dann los, h4ckt, was das Zeug hält!