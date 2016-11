3 0

Noch dauert es ein paar Tage, bis Watch Dogs 2 offiziell erscheint. Dies scheint einigen Händlern aber zu lange zu dauern. Sie haben sich gegen das Release-Datum der Hersteller gewandt und bereits die ersten Kopien an ihre Kunden verschickt.

Auf NeoGAF sammeln sich die Beiträge, in denen die Watch-Dogs-2-Spieler über ihre ersten Erfahrungen mit dem Spiel berichten. In diesem Fall ist sogar Amazon UK mit unter den Schuldigen. Auch das große Versandhaus hat das Hacker-Abenteuer zu früh an seine Kunden versandt. Ein Käufer berichtet, dass er die San-Francisco-Edition von Watch Dogs 2 bestellt und einen Tag später erhalten hat. Und dies satte vier Tage vor dem eigentlichen Release.

Strafen für die Händler?

Wie immer stellt sich in solchen Fällen die Frage, ob die Händler Strafen für das Verstoßen gegen das Release-Datum erhalten. Bislang hat noch keiner eine echte Bestrafung von den Entwicklern oder Publishern bekommen. Allerdings könnten diese die Spiele in Zukunft später an die Händler raus schicken, was wiederum zu Verzögerungen beim Kunden führen kann. Watch Dogs 2 erscheint bei uns offiziell am 15. November für PC, Xbox One und PS4.



MMORPG - Die größten Open Worlds der Spielegeschichte Infos zum Spiel Klicken, um Bilderstrecke zu starten (15 Bilder)

Aktuellstes Video zu Watch Dogs 2

Watch Dogs 2 - Hack Everything Trailer E3 2016 3 weitere Videos

Watch Dogs 2 erscheint am 15. November 2016 für PC, PS4 & Xbox One. Jetzt bei Amazon vorbestellen oder direkt downloaden bei gamesrocket.