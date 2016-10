4 0

Die offene Welt von Watch Dogs 2 lädt nicht nur zum Hacken, sondern auch zu allerlei Schabernack ein. Auf einem speziellen Event hatten Presse und Youtuber Zeit, das Open-World-Spiel auszuprobieren und San Francisco zu erkunden. Nun hat Ubisoft ein Video veröffentlicht, in dem die chaotischsten Szenen der Youtuber zu sehen sind.

Den Trailer zu Watch Dogs 2 findet ihr am Ende unserer News. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle eines aufsteigenden Hackers namens Marcus, der mit seiner Organisation DesSec das System angreifen will. Dabei handelt es sich um CTOS, das bereits aus dem ersten Teil bekannt ist. Damit wird die ganze Stadt - vom Handy bis hin zu Fahrzeugen und Menschen - miteinander vernetzt. Ein leichtes Ziel für die Hacker-Gruppe. Watch Dogs 2 erscheint am 15. November 2016 für PS4, Xbox One und PC.



