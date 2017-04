0 0

Für Fans von klassischen Strategie-RPGs mit Anime-Setting dürfte War of Crown interessant sein. Der ab sofort im App Store und auf Google Play erhältliche Mobile-Titel bietet rundenbasierte Kämpfe auf Schlachtfeldern im typischen Schachbrett-Look. Einen ersten Eindruck des von Asone Games entwickelten Spiels bekommt ihr im untenstehenden Trailer.

War of Crown - Trailer (Deutsch)

In den strategisch herausfordernden Duellen von War of Crown nutzt ihr dank der individuellen Fähigkeiten eurer Helden z.B. auch die Eigenschaften des Terrains aus: Vermeintliche Hindernisse (wie etwa Höhen-Level und Wettereffekte) können also, je nach Taktikstil, zu eurem Vorteil werden.

Multiplayer und Story-Modus

Der Multiplayer von War of Crown lädt euch in 5er-Teams zum Echtzeit-PvP ein. Laut Publisher Gamevil soll ausgefeilte Servertechnologie dafür sorgen, dass ihr problemlos miteinander verbunden werdet und blitzschnell samt eurer Party in den Kampf ziehen könnt. Im ebenfalls vorhandenen Story-Modus warten insgesamt 15 Kapitel auf euch.