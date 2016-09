Hier findet ihr alle 18 Trailer zu Wächter von Mittelerde:

PC Announce Trailer

Über Steam ist das MOBA Game Wächter von Mittelerde jetzt auch bald für den PC erhältlich. Für weitere Infos werft einen Blick in den offiziellen Trailer.

Barrow-wight Lord DLC Trailer

Ab sofort kann der neue Wächter Barrow-wight Lord für das MOBA-Spiel Wächter von Mittelerde über PSN und XBLA für 2 €, bzw. 160 Microsoft Points, erworben werden.

Survival Mode Trailer

Der neue Survival-Modus für Wächter von Mittelelrde hetzt euch Welle um Welle an Gegnern auf den Hals. Wie lange könnt ihr ihnen standhalten ehe ihr den Heldentod sterbt?

Zwergenkrieger Gloin (DLC) Trailer

Gloin, Vater von Gimli, steht ab sofort als spielbarer Charakter in dem MOBA-Spiel Wächter von Mittelerde zum Download bereit.

Radagast der Braune (DLC)

In dem dritten DLC zu dem MOBA-Spiel Wächter von Mittelerde hält der Zauberer Radagast der Braune Einzug in die Kampfesriege. Wer sich Radagast zulegen will und nicht den Season Pass erworben hat, wird mit 2€ / 160 Microsoft Points zur Kasse gebeten.

Goblin-Cleaver-DLC Trailer

Der Goblin-Cleaver-DLC Trailer stellt die neuen Helden Thorin Eichenschild und den Großen Billwiss für das MOBA-Spiel "Wächter von Mittelerde" vor.

Neue Helden: Der Hobbit (DLC)

Wächter von Mittelerde ist ein Spiel des MOBA-Genres (Multiplayer Online Battle Arena), also ein "Defense of the Ancients"-Klon. Darin wählen Spieler ihren persönlichen Helden aus, um anschließend in 5v5-Matches zu versuchen, die gegnerische Basis zu zerstören.

Launch Trailer

MOBA Mastery 05: Teamstrategie

Battle Profil: Haldir und Lugbol

Hier erfahrt ihr mehr über Haldir und Lugbol.