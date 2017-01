0 0

Spiele aus deutscher Produktion sind eher rar gesäht: Während Polen mit CD Projeckt RED recht stolz auf ihre Entwickler sein können, scheint die Entwickler-Branche in vielen Punkten hier Neuland zu sein.

So ist es umso schöner zu lesen, dass ein Indie-Entwicklerstudio aus Deutschland eben dies ändern will. Ihr erstes ambitioniertes Projekt: Ein Roguelike Adventure RPG mit dem Namen "UnDungeon". Selbiges wird in Zusammenarbeit mit Square Enix gepublished, und wurde nun, ganze 14 Tage vor Ende der Kampagne, erfolgreich über Kickstarter finanziert.

In UnDungeon müsst ihr euch durch verschiedene, außerirdische Welten kämpfen, um mit euren, mit individuellen Fähigkeiten ausgestatteten, Helden Erleuchtung über das Geheimnis des Universums zu erlangen. Mehr wollte der Trailer bislang nicht verraten, allerdings wird es ein Permadeath-Prinzip geben und auch der pixelige Retro-Look sollte vielen potentiellen Spielern gefallen.

UnDungeon's Ziel lag bei 50.000$, welches innerhalb von etwa zwei Wochen, durch mehr als 3000 Unterstützer, erreicht wurde. Falls auch ihr UnDungeon finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr dies unter folgendem Linktun. Ich selbst habe das natürlich schon längst getan.

UnDungeon soll für den PC, die Xbox One, PS4 sowie die Nintendo Switch erscheinen.