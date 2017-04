9 0

Das Addon zu Uncharted 4 hat endlich einen Release-Termin. Mit einem Trailer haben die Entwickler bei Naughty Dog die Katze aus dem Sack gelassen. "The Lost Legacy" erscheint im August und bringt so gut zehn Stunden weiteren Spielspaß zu euch.



Das Standalone-Addon zu Uncharted 4 wird am 23. August veröffentlicht. Jeder, der eine Retail-Version bei teilnehmenden Händlern vorbestellt, erhält zudem Jak and Daxter: The Precursor Legacy für PS4. Das Remake erscheint am 22. August. In "The Lost Legacy" übernehmt ihr die Rolle von Chloe, die sich auf die Suche nach einem Artefakt namens "Tusk of Ganesh" (übersetzt: Stoßzahn des Ganesha) begibt. An ihrer Seite hat sie dafür Nadine. Im Trailer ist schon zu sehen, dass die beiden nicht ohne Reibung miteinander auskommen.



Kosten für das Standalone-Addon

The Lost Legacy wird als Standalone veröffentlicht. Das bedeutet, dass ihr auch ohne das Hauptspiel Uncharted 4 die Geschichte genießen könnt. Dafür werden dann hierzulande 39,99 Euro fällig. Habt ihr das Digital-Deluxe-, Explorer- oder Triple-Pack zu Uncharted 4, bekommt ihr das Addon ohne weitere Kosten als digitalen Download bereitgestellt.

