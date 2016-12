7 0

In diesem Jahr feiert Ubisoft seinen 30. Geburtstag. Jeder der letzten sechs Monate hat euch deswegen ein kostenloses Spiel über die Plattform Uplay beschert. Doch wer vergessen hat, sie im geforderten Zeitraum herunterzuladen, hat nun Glück. Ubisoft bringt alle Spiele noch einmal für ein Wochenende zurück.

An diesem Wochenende könnt ihr euch die kostenlosen Titel von Uplay noch einmal sichern und herunterladen. Sie verbleiben dann für immer in eurer Bibliothek. Prince of Persia, Splinter Cell, Rayman Origins, The Crew, Beyond Good and Evil sowie Far Cry: Blood Dragon und Assassin's Creed 3 landen so auf eurem Rechner. Einen entprechenden Gegenpart für die Konsolen gibt es leider nicht. Für die Aktivierung brauch ihr also einen PC und ein Konto auf Uplay. Dann müsst ihr die Spiele nur noch im entsprechenden Reiter der Spieleplattform aktivieren. Sichert ihr euch die sieben kostenlosen Games von Ubisoft?



