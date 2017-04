27 0

Kennt ihr noch das Rollenspiel Two World 2? Mittlerweile ist es mehr als sieben Jahre her, dass die Entwickler von TopWare Interactive ihr Baby auf den Markt gebracht haben. Doch nun melden sie sich wieder zurück. Nicht mit einem neuen Projekt, sondern mit einem DLC für das angestaubte Rollenspiel.

„Als wir die Entwicklung für Two Worlds 2: Call of Tenebrae im Frühjahr 2016 starteten, unterschätzten wir, wie sehr sich unser Team darüber freuen würde, wieder in die Welt von Antaloor zurückzukehren“, so Alexandra Constandache, CEO bei TopWare Interactive in einem Interview. „Es hat länger gedauert, als wir gedacht haben, aber wir haben ein mehr als zehnstündiges Abenteuer geschaffen, das fast als großer Release gilt. Weil Call of Tenebrae so groß geworden ist, haben wir uns dazu entschieden, es als Addon zu Two World 2 zu veröffentlichen. Dazu kommt aber auch eine Standalone-Version für alte und neue Spieler.“



Die größten Open Worlds der Spielegeschichte Bilderstrecke starten (15 Bilder)

Noch mehr für Two World 2

Wer denkt, dass damit dann Schluss für Two World 2 sei, hat sich geschnitten. Die Macher planen für Ende 2017 noch einen weiteren DLC, der - genau wie der erste Zusatzinhalt - Teil des Season Pass sein wird. Call of Tenebrae könnt ihr euch einzeln für etwa 15 Euro holen. Jeder, der Two Worlds 2 noch besitzt, kann noch einmal fünf Euro sparen.

Two Worlds 2 ist für PS3, seit dem 09. November 2010 für PC und Xbox 360 erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen.