Total War: Warhammer 2 - Alle Errungenschaften im Überblick

Achievement Freischaltebedingung

Beast Tamer Besitzt ein besonderes Reittier

Der Menagerist Besitzt 3 besondere Reittiere

Schatzjäger Besitzt 3 magische Talismane, verzauberte Gegenstände oder arkane Artefakte

Antiquitätenhändler Besitzt 10 magische Talismane, verzauberte Gegenstände oder arkane Artefakte

Schatzmeister Besitzt 25 magische Talismane, verzauberte Gegenstände oder arkane Artefakte

Power Petitioner Besitzt 3 magische Waffen oder Rüstungsteile

Spoils Seeker Besitzt 10 magische Waffen oder Rüstungsteile

Der Sammler Besitzt 25 magische Waffen oder Rüstungsteile

Retainer Habt einen Level 10-Helden

Councillor Habt zwei Level 20-Helden gleichzeitig

Ehrengarde Habt 3 Level 30-Helden gleichzeitig

Veteran Wertet einen General auf Level 10 auf

Champion Wertet einen General auf Level 20 auf

Vorbild Wertet einen General auf Level 30 auf

Der Wald flüstert meinen Namen Kontrolliert Oreon's Camp und Gaean Vale

Kaltes Blut, voller Magen Besetzt oder zerstört als Skaven die Tempel-Stadt von Hexoatl in der Kampagne "Eye of the Vortex"

Best served cold Besetzt oder zerstört als Dunkelelfen die Festung von Lothern in der Kampagne "Eye of the Vortex"

Das Ende des Leids Besetzt oder zerstört als Hochelfen die Dunkelelfen-Hauptstadt Naggarond in der Kampagne "Eye of the Vortex"

Yarrrr!!! Kontrolliert die Piratenstadt von Sartosa

Yurrrggghhh!!! Kontrolliert die Gebiete Pox Marsh, Awakening und Blood Swamps

Die Schmiede des Blinden Gottes Kontrolliert in der Kampagne "Eye of the Vortex" Vaul's Anvil in Caledor und an der Schwarzen Küste

Magma-Meister Kontrolliert Thrice-Cursed Peak, Vaul's Anvil (Caledor), Titan Peak und den Star Tower

Reduced to Ashes Zerstört eine Siedlung

Incendiary Tendencies Zerstört in einer einzigen Kampagne 30 Siedlungen

Black Ark Corsair Baut als Dunkelelfen eine Schwarze Arche und bringt sie auf die höchste Stufe

Breed like Rats Besitzt als Skaven mindestens 13 Zuchtgruben

Camera Obscura Baut die Chamber of Visions

Dark Mother Superior Baut als Dunkelelfen den Convent of Sorcery in Ghrond

Asur Botschafter Besitzt als Hochelfen mindestens 5 Botschaften

Uplink Established Besitzt als Echsenmenschen mindestens 2 Geomantic Nexus

Skilled Geomancer Besitzt als Echsenmenschen mindestens 10 Geomantic Nexus

Dreadlord of Hag Graef Baut die Dark Crag in Hag Graef

Kolonialgouverneur Besitzt als Hochelfen mindestens 3 gedeihende Elfenkolonien

Herold des Verfalls Besitzt als Skaven mindestens 3 Tempel der Horned Rat

Lothern Sea Helm Baut die Tore von Lothern in der Hochelbenhauptstadt Lothern

See what you did there... Besitzt als Echsenmenschen mindestens 3 Scrying Pools

Das Vermächtnis des großen Nekromanten Baut die Große Pyramide von Nagash

Unbekannten Ursprungs Baut in der alten Stadt Quintex das Sanktum von Quintex

Skaven by Name... Besitzt als Skaven mindestens 3 Schrottplätze

Slaver Besitzt als Dunkelelben mindestens 3 Sklavenmärkte

Slave Trader Besitzt als Dunkelelben mindestens 10 Sklavenmärkte

Stargazer Baut als Echsenmenschen die Sternenpyramiden der südlichen Himmel in Hexoatl

Tiranoc Charioteer Baut als Hochelfen die Halle der Wagenlenker in Tor Anroc

Tyrant of Tor Anlec Baut als Dunkelelfen die Schwarze Zitadelle von Anlec in Tor Anlec

Loremaster of Hoeth Baut als Hochelfen den Weißen Turm von Hoeth

Cave in Baut als Echsenmenschen die Vaults of the Old Ones in Itza

Tyrant of Naggarond Baut als Dunkelelfen die Zitadelle des Hexenkönigs in Naggarond

Military Envoy Unterhaltet mit 5 Fraktionen gleichzeitig militärische Bündnisse

Grand Ambassador Unterhaltet mit 10 Fraktionen gleichzeitig militärische Bündnisse

Trade Attaché Unterhaltet mit 5 Fraktionen gleichzeitig Handelsabkommen

Meisterdiplomat Unterhaltet mit 10 Fraktionen gleichzeitig Handelsabkommen

Taxman Habt ein Einkommen von 5.000 Gold pro Runde

Steuereintreiber Habt ein Einkommen von 20.000 Gold pro Runde

Steuerhalter Habt ein Einkommen von 60.000 Gold pro Runde

Trader Habt Zugang zu mindestens 5 Handelsressourcen durch Produktion oder Handel

Merchant Habt Zugang zu mindestens 8 Handelsressourcen durch Produktion oder Handel

Factor Habt Zugang zu 12 Handelsressourcen durch Produktion oder Handel

Exceptionally Able Setzt 10 oder mehr Spezialfähigkeiten während einer Kampagnenschlacht ein

Eroberer Tötet mit einer Einheit in einer Schlacht 200 Einheiten

Liquidator Tötet mit einem Helden in einer Schlacht 100 Einheiten

Vanguardian Tötet mit einem General in einer Schlacht 100 Einheiten

Spoiling for a Fight Spielt eine Multiplayer-Gefecht

Plaguebearer Besiegt einen Mitarbeiter von Creative Assembly oder Jemanden, der diesen Erfolg freigeschaltet hat, in einem Mehrspielergefecht

Erster unter Gleichen Gewinnt 10 Multiplayer-Gefechte

Der Stoff der Legenden Gewinnt eine Kampagnenschlacht bei der ihr 10 zu 1 unterlegen seid

Abenteurer Kämpft eine Quest-Schlacht

Feldmarschall Gewinnt 10 Gefechte während einer Kampagne

Generallissimo Gewinnt 50 Gefechte während einer Kampagne

Waylayer Gewinnt 5 Hinterhaltsgefechte in einer Kampagne

Angreifer Gewinnt 25 Hinterhaltsgefechte in einer Kampagne

A Taste for Glory Spielt eine Multiplayer-Kampagne

Seer Erforscht als Dunkelelfen 10 Technologien

Sorceress Erforscht als Dunkelelfen 25 Technologien

Supreme Sorceress Erforscht als Dunkelelfen 40 Technologien

Librarian Erforscht als Hochelfen 10 Technologien

Mage Erforscht als Hochelfen 25 Technologien

Archmage Erforscht als Hochelfen 50 Technologien

Skink Priest Initiate Erforscht als Echsenmenschen 10 Technologien

Skink Priest Adept Erforscht als Echsenmenschen 25 Technologien

Skink Priest Decipherer Erforscht als Echsenmenschen 50 Technologien

Artificer Erforscht als Skaven 10 Technologien

Warlock Engineer Erforscht als Skaven 20 Technologien

Grey Seer Erforscht als Skaven 40 Technologien

Neophyte Beendet erfolgreich ein Ritual

Ipssissimus Beendet erfolreich ein finales Ritual

Abominator Rekrutiert als Skaven eine Hell-Pit Abomination

Dark Dragon Lord Rekrutiert als Dunkelelfen einen Schwarzen Drachen

A Taste for Blood Rekrutiert als Echsenmenschen einen Feral Carnosaurus

Unmenschlicher Einfallsreichtum Rekrutiert als Skaven ein Doomwheel

Soul Eater Rekrutiert als Dunkelelfen eine Cold One Dread Knight-Einheit

Phönix Lord Rekrutiert als Hochelfen einen Frostherz-Phönix

Burnt to Cinders Besitzt als Dunkelelfen mindestens 3 Kriegshydras in einer Armee

Keeper of the Eternal Fire Besitzt als Hochelfen mindestens 5 Phönix-Wachen-Einheiten in einer Armee

Master of Contagion & Disease Besitzt als Skaven mindestens 10 Pestmönche in einer Armee

Dragon Lord Rekrutiert als Hochelfen einen Sternendrachen

Verehrter Wächter Besitzt als Echsenmenschen mindestens 5 Tempelwachen-Einheiten in einer Armee

Look out Below! Rekrutiert als Echsenmenschen eine Terradonreiter-Einheit

Dreadlord Gewinnt als Dunkelelfen eine Einzelspieler-Kampagne

Hexenkönig Gewinnt als Dunkelelfen eine Einzelspieler-Kampagne auf der Stufe "Sehr hart" oder "Legendär"

Asur-Prinz Gewinnt als Hochelfen eine Einzelspieler-Kampagne

Phönix König Gewinnt als Hochelfen eine Einzelspieler-Kampagne auf der Stufe "Sehr hart" oder "Legendär"

Lebende Legende Gewinnt eine Einzelspieler-Kampagne auf der Stufe "Legendär"

Slann Mage-Priest Gewinnt als Echsenmenschen eine Einzelspieler-Kampagne

Old One Gewinnt als Echsenmenschen eine Einzelspieler-Kampagne auf der Stufe "Sehr hart" oder "Legendär"

Warlord Gewinnt als Skaven eine Einzelspieler-Kampagne