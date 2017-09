0 0

Die Macher von Total War: Warhammer 2 müssen aktuell einen derben Schlag einstecken. Diebe haben eine Lieferung der limitierten Collector's Edition entwendet, die sich auf den Weg zu Händlern befand. Wer die Diebe waren, ist bislang unbekannt. Doch für die Vorbesteller scheint es zunächst keine Sorgen zu geben.

Der Raub eigente sich nahe der Stadt Milton Keynes in England statt. In dem Laster waren Serpent-God-Editionen von Total War: Warhammer 2 geladen. Diese kommen mit zahlreichen Goodies, wie einem Stickerbuch, einem Steelbook sowie einer speziellen Puzzlekugel, die ihr auch auf dem beigefügten Bild sehen könnt. Insgesamt 119 Euro werden hierzulande fällig, um diese Fan-Edition von Total War: Warhammer 2 in die Hände zu bekommen. Limitiert ist die Auflage auf gerade einmal 7000 Kopien. Ein herber Schlag also, gleich einen ganzen Laster zu verlieren. Wie viele Einheiten geladen waren, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.



Die Geschichte der Multiplayer-Spiele Bilderstrecke starten (35 Bilder)

Kein Schaden für Vorbesteller

"Wir möchten unsere Fans, die die Serpent-God-Edition vorbestellt haben, versichern, dass dieser Vorfall sie nicht davon abhalten wird, ihre Kopie in den Händen zu halten", so Total-War-Brand-Director Rob Bartholemew. "Kopien, die vor dem Launch auf irgendeine Weise erhalten werden, können bis zum Start am 29. September 2017 nicht gespielt werden."

Total War: Warhammer 2 erscheint am 28. September 2017 für PC. Jetzt bei Amazon vorbestellen.