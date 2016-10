52 0

Shadow of the Tomb Raider könnte das nächste große Spiel um Lara Croft und ihre Abenteuer sein. Der Titel wurde in einer U-Bahn in Montreal entdeckt. Genauer gesagt, wurde dort ein Bild eines Laptops gemacht, auf dem eine Präsentation zu Shadow of the Tomb Raider zu sehen war.

Der Titel wurde von einem User dann samt Beweisbild auf Reddit gepostet. Zwar handelt es sich dabei um ein verschwommenes Bild, allerdings gibt es noch mehr Hinweise auf Shadow of the Tomb Raider. Die Seite Kotaku zitiert eigene Quellen mit Insider-Wissen, die die Entwicklung eines neuen Spieles mit Lara Croft bestätigen. Trotzdem solltet ihr an dieser Stelle noch etwas Skepsis walten lassen. Immerhin haben weder Square Enix noch Crystal Dynamics oder Eidos Montreal eine offizielle Bestätigung zu Shadow of the Tomb Raider ausgesprochen.

Spekulationen zu Shadow of the Tomb Raider

Natürlich rätseln die Fans von Lara schon jetzt, was in einem neuen Teil der beliebten Reihe passieren könnte. Shadow of the Tomb Raider klingt deutlich düsterer und schwerwiegender als sein Vorgänger Rise of the Tomb Raider. Der mögliche Ableger könnte also einen Dreh- und Angelpunkt in Laras Leben zeigen, der die junge Archäologin zu der harten Abenteurerin gemacht hat, die sie im Erwachsenenalter ist.



Aktuellstes Video zu Tomb Raider

Tomb Raider - Scaling the Ziggurat 22 weitere Videos

Tomb Raider ist für PC, PS3 und Xbox 360 erschienen. Jetzt bei Amazon kaufen oder direkt downloaden bei gamesrocket.