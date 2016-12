17 0

Wer am Wochenende noch nichts vorhat, darf sich nun die Zeit mit The Division vertreiben. Denn der MMO-Shooter ist ab heute Abend kostenlos zum Download bereit. Dann könnt ihr einige Tage euren Helden hochleveln und die verseuchten Gebiete von Manhattan befreien.

Gegen 19 Uhr soll die Testversion von The Division auf Uplay freigeschaltet werden. Dann könnt ihr den Client ganz einfach herunterladen und die PC-Version kostenlos spielen. Die Konsolen bleiben leider außen vor. Die kostenlose Spielzeit von The Division läuft dann noch bis zum 18. Dezember gegen 22 Uhr. Ihr habt also eine Menge Zeit am Wochenende, um das Spiel wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Jedoch gibt es nicht alle Inhalte zu sehen.

Umfang der Testversion

Zunächst habt ihr Zugriff auf das komplette Hauptspiel samt der kostenlosen Updates. Alle Inhalte, die über den Season Pass erschienen sind, bleiben vom Testwochenende von The Division allerdings ausgeschlossen. Jedoch werdet ihr auch so schon genug zu tun haben, bis ihr das Ende des Spiels erreicht. Werdet ihr euch dem kostenlosen Wochenende in The Division anschließen?



